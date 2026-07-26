Come l’intelligenza artificiale e la blockchain stanno rivoluzionando i pagamenti

Gli agenti AI e le reti blockchain stanno aprendo nuove opportunità nel settore finanziario, rendendo i pagamenti più efficienti e sicuri

L’evoluzione tecnologica sta ridefinendo il modo in cui interagiamo con il denaro. Gli agenti di intelligenza artificiale e le reti blockchain stanno emergendo come pilastri di un nuovo sistema economico digitale. Questo cambiamento non riguarda solo le transazioni, ma anche la gestione degli asset e la creazione di nuove opportunità di investimento.

Mentre l’IA agentica diventa sempre più autonoma, la necessità di infrastrutture di pagamento efficienti e sicure è in crescita. Le reti blockchain offrono soluzioni innovative che potrebbero rivoluzionare il modo in cui le macchine interagiscono tra loro.

L’ascesa degli agenti AI nel settore finanziario

Gli agenti di intelligenza artificiale stanno diventando attori principali nel navigare e interagire con il web. Questi sistemi operano 24 ore su 24, eseguendo compiti a scale prima impensabili. La loro capacità di completare attività complesse in modo autonomo sta avendo un impatto significativo su vari settori, tra cui quello finanziario.

Un esempio concreto è l’integrazione di strumenti di investimento potenziati dall’IA da parte di Robinhood. Questi agenti possono operare in borsa e effettuare acquisti per gli utenti, raggiungendo capacità paragonabili a quelle dei trader umani. OpenAI e Anthropic stanno competendo per sviluppare sistemi sempre più autonomi in grado di navigare nel software e completare compiti complessi in modo indipendente.

Le reti blockchain come infrastruttura per i pagamenti macchina-a-macchina

Le transazioni tra agenti AI potrebbero avere un valore di frazioni di centesimo, come pagare per una chiamata API o l’accesso a un set di dati. Le reti di pagamento tradizionali diventano costose quando le commissioni superano il valore stesso della transazione. È qui che entrano in gioco le reti blockchain.

Le reti blockchain pubbliche offrono transazioni programmabili, identità crittografica e regolamenti quasi istantanei. Gli agenti di intelligenza artificiale potrebbero detenere asset digitali e pagarsi direttamente tramite infrastrutture blockchain. Questo potrebbe portare a un aumento della domanda di reti blockchain parallelamente all’adozione dell’IA.

L’integrazione con altre tecnologie

Il vero potenziale della tokenizzazione emerge quando viene combinata con altre tecnologie emergenti. Blockchain, intelligenza artificiale e Internet delle Cose (IoT) permettono di creare sistemi più sicuri, automatizzati e capaci di adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato.

La tokenizzazione permette di sostituire i dati sensibili con rappresentazioni digitali più sicure, mentre la blockchain garantisce che le operazioni siano verificabili e difficili da modificare. L’intelligenza artificiale aggiunge un ulteriore livello di efficienza grazie all’automazione dei processi e all’analisi dei dati in tempo reale. L’IoT permette il monitoraggio continuo degli asset tokenizzati, favorendo una gestione più precisa delle scorte e una riduzione degli sprechi.

Coinbase e l’integrazione dei pagamenti USDC

Coinbase, uno dei principali player nel settore delle criptovalute, ha recentemente annunciato nuove funzionalità per accettare pagamenti USDC da agenti AI. Questa innovazione si basa su Coinbase Payments e include il supporto nativo per lo standard x402, un protocollo open progettato per transazioni internet-native pay-per-use.

Le aziende possono così ricevere pagamenti guidati da agenti senza dover sviluppare flussi di pagamento ex novo. Inoltre, Coinbase Business offre strumenti completi per la riconciliazione e la gestione dei flussi finanziari, creando un ambiente unificato dove operazioni tradizionali e quelle agentiche coesistono senza attriti.

Per gli sviluppatori, Coinbase Developer Platform ha lanciato il CDP x402 SDK, che permette di aggiungere l’accettazione di pagamenti x402 a qualsiasi API, server MCP o servizio web con sole tre righe di codice. Questo SDK rappresenta la versione ‘opinionated’ dello standard open-source x402, preconfigurata con infrastruttura ed estensioni raccomandate.