Un quadro generale sull’evasione fiscale in Italia

Negli ultimi anni, l’evasione fiscale è diventata un tema centrale nel dibattito pubblico italiano. Secondo uno studio della Cgia di Mestre, l’ammontare totale delle tasse non riscosse dal Fisco italiano ha raggiunto la cifra impressionante di 1.274,5 miliardi di euro. Questo dato mette in luce non solo l’entità del problema, ma anche la necessità di una riflessione profonda sulle politiche fiscali attuate nel nostro Paese.

Chi sono i debitori?

Contrariamente a quanto si possa pensare, i lavoratori autonomi non rappresentano la categoria principale di debitori nei confronti dell’Erario. Infatti, solo un debitore su otto è una partita Iva. Questo dato, emerso dall’analisi della Cgia, suggerisce che i lavoratori autonomi sono meno inclini all’evasione fiscale rispetto ad altre categorie di contribuenti. La maggior parte dei debitori è composta da lavoratori dipendenti e pensionati, che insieme formano un gruppo di 16,3 milioni di persone.

La distribuzione geografica dei debiti

Un altro aspetto interessante dello studio riguarda la distribuzione geografica dei debiti. Il Centrosud d’Italia è la zona con il maggior numero di debitori, rappresentando il 58% del totale. Tuttavia, se si guarda ai valori assoluti, la Lombardia emerge come la regione con il maggior ammontare di debiti, seguita dal Lazio. Questo fenomeno solleva interrogativi sulle differenze economiche e sociali tra le diverse aree del Paese e sulla necessità di politiche fiscali mirate.

Le misure contro l’evasione fiscale

In risposta a questo problema, sono stati introdotti diversi strumenti per incentivare i contribuenti a rispettare le normative fiscali. Tra questi, il cashback e la lotteria degli scontrini sono stati proposti come soluzioni innovative. Tuttavia, la Cgia ha definito entrambi questi strumenti come dei “flop”, suggerendo che non hanno avuto l’impatto sperato nel ridurre l’evasione fiscale. È evidente che è necessario ripensare le strategie adottate fino ad ora per affrontare questa problematica complessa.