A raccontarlo è un fabbro professionista che, tra officina e cantieri, osserva ogni giorno come stiano cambiando materiali, richieste e tecnologie.
Per chi necessita di servizi di carpenteria metallica a Monza, comprendere queste trasformazioni è fondamentale per orientarsi tra nuove tecnologie, materiali e lavorazioni sempre più specializzate.
Secondo lui, il comparto sta attraversando una fase di crescita costante: negli ultimi anni il mercato italiano delle costruzioni metalliche ha superato i 4 miliardi di euro, trainato da infrastrutture, logistica e nuove esigenze del terziario avanzato. Una crescita che non riguarda solo le grandi opere, ma anche le lavorazioni più quotidiane, quelle che passano dalle mani dei fabbri e delle piccole carpenterie.
Indice dei contenuti:
Un settore in espansione: cosa sta succedendo davvero
Il fabbro lo dice chiaramente: “Il lavoro non manca, ma è cambiato il tipo di lavoro”.
Negli ultimi anni la domanda è cresciuta soprattutto in tre direzioni:
- infrastrutture pubbliche, grazie ai grandi investimenti nazionali
- logistica e capannoni industriali, sempre più automatizzati
- edifici non residenziali, come uffici, poli tecnologici e centri commerciali
L’acciaio è tornato protagonista perché permette costruzioni più rapide, sostenibili e facilmente ampliabili. E questo vale sia per la carpenteria pesante — strutture portanti, telai, passerelle — sia per quella leggera, fatta di inferriate, scale, parapetti e serramenti metallici.
Tecnologia e tradizione: il mestiere del fabbro non è più quello di una volta
Se un tempo il fabbro era soprattutto manualità, oggi è anche tecnologia.
Le officine moderne lavorano con:
- taglio laser e plasma
- macchinari CNC
- software di progettazione 3D
- modellazione BIM
Questi strumenti permettono di realizzare pezzi su misura con precisione millimetrica, riducendo errori e tempi di produzione. Ma la tecnologia non sostituisce la mano esperta: la saldatura, la piegatura e l’assemblaggio restano competenze che richiedono esperienza e formazione continua.
“L’attività si è evoluta senza subire semplificazioni”, commenta il fabbro. “Oggi ci vuole una capacità tecnica elevata, elasticità nell’adattarsi e una precisione millimetrica”.
Sostenibilità e materiali riciclabili: la nuova direzione del mercato
Un altro elemento che sta influenzando il settore è la sostenibilità.
Le carpenterie stanno puntando su:
- acciai riciclati
- leghe leggere
- processi a basso impatto
- recupero degli sfridi
- verniciature ecologiche
Non è solo una questione ambientale: è anche una risposta alle richieste dei clienti e alle nuove normative. E, soprattutto, è un modo per contenere i costi in un periodo in cui energia e materie prime pesano molto sui bilanci.
Le sfide: costi, manodopera e concorrenza
Nonostante la crescita, il settore non è privo di difficoltà.
Il fabbro le riassume così:
- costo dell’energia ancora alto
- prezzo dell’acciaio altalenante
- mancanza di personale qualificato
- concorrenza internazionale sempre più aggressiva
Molte aziende stanno investendo in automazione proprio per compensare la carenza di manodopera specializzata. Altre puntano sulla formazione interna, affiancando giovani apprendisti a operatori esperti.
Il ruolo del fabbro sul territorio: tra grandi opere e interventi quotidiani
Accanto ai grandi progetti, resta forte la richiesta di interventi rapidi e risolutivi: cancelli che non si aprono, serrature bloccate, inferriate da mettere in sicurezza.
In questi casi, la figura del fabbro resta insostituibile.
Per chi vive in città, può essere utile affidarsi a un fabbro pronto intervento della propria zona, capace di intervenire rapidamente e con le competenze necessarie per gestire sia le piccole riparazioni sia le lavorazioni più complesse.
Uno sguardo al futuro: stabilità, innovazione e personalizzazione
Il fabbro moderno è ottimista: “Il settore continuerà a crescere, ma in modo più equilibrato”.
Le previsioni per il 2026 parlano infatti di una crescita più stabile, sostenuta da:
- investimenti pubblici ancora attivi
- domanda privata in aumento
- maggiore attenzione alla qualità
- soluzioni su misura sempre più richieste
La direzione è chiara: meno standardizzazione, più personalizzazione.
E in questo, il fabbro — con la sua capacità di unire tecnica, creatività e problem solving — resta una figura centrale.