La città di Venezia ospita attualmente la mostra “Perdersi in un bicchiere d’acqua“, un’opera del celebre videoartista Fabrizio Plessi.

Con un percorso artistico che abbraccia oltre quattro decenni, Plessi ha saputo coniugare in modo magistrale elementi naturali con le tecnologie elettroniche. All’età di ottantacinque anni, l’artista ha intrapreso un importante passaggio generazionale riguardante la propria attività imprenditoriale.

Romaso 2004: l’azienda di Plessi

La Romaso 2004, fondata nel 2004 e situata a Padova, è dedicata alla commercializzazione all’ingrosso di opere d’arte, disegni e progetti artistici. Sotto la direzione di Carla Ventura, consorte di Plessi, l’azienda ha visto crescere il proprio valore e la propria influenza nel panorama artistico. Recentemente, l’artista ha intrapreso un passo significativo per garantire un futuro solido alla propria azienda e ai propri eredi.

Il passaggio di proprietà

Nel mese scorso, Plessi, accompagnato dalla moglie e dai figli Rocco e Maria Sole, si è recato davanti al notaio Diego Trentin a Padova per firmare un atto di donazione. Questo documento prevede la donazione di partecipazioni della Romaso 2004, mantenendo per sé il diritto di usufrutto. Plessi ha trasferito il 16,67% della propria quota, riservando a sé stesso il diritto di usufrutto vitalizio. Questa operazione ha consentito all’artista di ridurre la sua proprietà diretta, garantendo al contempo un futuro per i suoi cari.

Dettagli finanziari e prospettive future

Il valore attribuito alla nuda proprietà donata è di 547mila euro. Nel bilancio, Romaso 2004 ha registrato ricavi pari a 311mila euro, segno della salute economica dell’azienda. Con un patrimonio netto di oltre 4 milioni di euro e un attivo totale di 5,1 milioni di euro, l’azienda possiede immobili di valore nella storica città di Venezia, il che contribuisce a rafforzare la sua posizione nel mercato.

Il futuro dell’arte e della famiglia Plessi

Il passaggio generazionale rappresenta un atto simbolico di continuità per l’eredità artistica di Fabrizio Plessi. La sua capacità di innovare e rimanere rilevante nel mondo dell’arte contemporanea costituisce un esempio per le future generazioni. Con la Romaso 2004 nelle mani dei suoi figli, Plessi intende continuare a ispirare e supportare il mondo dell’arte anche dopo il suo ritiro dalla scena attiva.

Fabrizio Plessi ha affrontato il futuro con saggezza, tracciando un percorso luminoso per la sua famiglia e la sua arte. La mostra attuale rappresenta l’ultimo capitolo di una carriera straordinaria, mentre il passaggio di proprietà segna l’inizio di un nuovo viaggio per la Romaso 2004.