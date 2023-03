Fallimento Silvergate: quanto è grave per il mercato?

Silvergate Bank sembra che potrebbe essere la prossima grande azienda di criptovaluta a fallire. La scorsa settimana, il prestatore cripto-amichevole ha ritardato la pubblicazione del suo rapporto finanziario annuale, citando la necessità di valutare la sua capacità di continuare a operare come azienda. Da allora le azioni di Silvergate sono diminuite del 60%, mentre un numero crescente di borse – tra cui Coinbase, Gemini e Bitstamp – hanno tagliato i loro legami finanziari con la banca, sperando di scongiurare eventuali preoccupazioni del mercato che potrebbero essere esposte al contagio.

Con Silvergate che ora sospende la sua rete di pagamenti di criptovaluta, la Silvergate Exchange Network, hanno iniziato a montare serie preoccupazioni sul fatto che sia solo una questione di tempo prima che il creditore presenti domanda di protezione fallimentare. Il mercato delle criptovalute ha già iniziato a reagire a questa possibilità, in quanto il suo limite totale è diminuito del 6% da quando si è diffusa la notizia delle difficoltà di Silvergate.

Se la banca fallisse, probabilmente causerebbe ulteriori perdite, mentre potrebbero esserci gravi effetti a catena per il resto del settore. Questo non è solo in termini di calo dei prezzi, ma anche in termini di altre banche disposte a fare affari con le società di criptovaluta. Tuttavia, sembra che la maggior parte degli ex clienti di Silvergate non abbia avuto problemi a trovare nuovi partner bancari, mentre è discutibile che il mercato rimanga vicino a un fondo, quindi sono improbabili cali di prezzo maggiori.

Perché Silvergate Bank sta affrontando una potenziale bancarotta

Silvergate Bank ha affrontato una serie di sfide finanziarie negli ultimi mesi, che insieme potrebbero potenzialmente farla crollare. Prima di tutto, ha subito un’ondata di prelievi sulla scia del crollo FTX a novembre, con rapporti che suggeriscono che questi prelievi ammontavano a $ 8 miliardi..

Per onorare questi prelievi, Silvergate ha dovuto vendere circa $ 5,2 miliardi di attività detenute, con una perdita di circa $ 718 milioni. Ha anche ottenuto un prestito del valore di $ 4,3 miliardi dalla Federal Home Loan Bank di San Francisco, che Silvergate ha dovuto rimborsare anticipatamente..

Il rimborso di questo prestito è stato ottenuto da Silvergate vendendo ancora più dei suoi beni, probabilmente con un’altra perdita. Come tale, si è trovata in una posizione finanziaria precaria, come indicato dalle notizie della scorsa settimana che sta ritardando la pubblicazione dei suoi risultati annuali al fine di valutare la propria redditività. (Ha anche dovuto rimborsare $ 9,9 milioni ai creditori di BlockFi.)

Inoltre, ha sospeso la sua rete di scambio Silvergate, il che significa che ha effettivamente smesso di fare affari con cripto-scambi e altre piattaforme correlate. Dice che questa è una “decisione basata sul rischio”, qualcosa che probabilmente significa che vuole assicurare a tutti i potenziali creditori futuri (se ce ne sono in arrivo) che ha smesso di trattare con un settore volatile, vale a dire la crittografia.

L’effetto su Crypto

In risposta a tutto questo dramma, i prezzi delle criptovalute hanno subito un duro colpo. Bitcoin (BTC) è in calo del 5% da quando si è diffusa la notizia dei problemi di Silvergate, così come Ethereum (ETH) e numerose altre monete importanti.

Il prezzo di Bitcoin negli ultimi sette giorni. Fonte: CoinGecko

È probabile che i loro problemi peggioreranno solo se Silvergate presenterà effettivamente istanza di fallimento. Questo per due ragioni centrali.

Da un lato, potrebbe esserci una notevole esposizione alla banca all’interno del più ampio mercato e settore delle criptovalute. Un certo numero di aziende e piattaforme hanno già offerto rassicurazioni sul fatto che la loro esposizione al creditore sotto attacco è minima, ma le loro proteste non possono essere prese come garanzie di nulla.

Nel caso di MicroStrategy, ad esempio, ha un prestito in sospeso di $ 205 milioni da Silvergate. Si è rapidamente mosso per suggerire che il rimborso di questo prestito non accelererebbe in caso di fallimento di Silvergate, ma il suo tweet su questo ha incontrato alcune domande plausibili..

Ciò evidenzia le difficoltà che il crollo di Silvergate potrebbe causare, con MicroStrategy che possiede più bitcoin (circa 132.500) di qualsiasi altra società quotata in borsa. Tuttavia, la crisi della banca solleva un altro grosso problema per le criptovalute, ovvero che potrebbe rendere più difficile per gli scambi e altre piattaforme proteggere i servizi bancari in futuro.

Perché? Bene, perché come hanno sottolineato i commentatori, la natura e la volatilità del mercato delle criptovalute significa che fornire servizi bancari ai cripto-scambi può essere molto rischioso. Anche se non aveva un’esposizione diretta a FTX, Silvergate ha sofferto quando i suoi clienti – gli scambi – hanno chiesto $ 8 miliardi di prelievi dopo il crollo di FTX. A loro volta, questi scambi richiedevano prelievi perché i loro clienti – gli investitori – stavano cercando di recuperare i loro soldi durante una forte recessione del mercato.

Come ha osservato su Twitter Arturo Portilla, avvocato specializzato in fintech, le banche possono scegliere di rifiutarsi di fare affari con gli scambi, mentre le banche che già forniscono servizi alle piattaforme di trading possono scegliere di smettere di farlo. Ciò potrebbe rendere estremamente difficile per l’industria e il mercato operare.

In effetti, alcune banche avevano già ridotto la loro esposizione alle criptovalute nelle ultime settimane. In particolare, Signature Bank aveva annunciato a dicembre che avrebbe ridotto i suoi depositi relativi alle criptovalute di $ 8 miliardi, a $ 10 miliardi. Aveva anche annunciato che avrebbe cessato di elaborare transazioni fiat SWIFT inferiori a $ 100.000 per individui di meno di $ 100.000, qualcosa che ha causato Kraken a smettere di usare la banca all’inizio di questo mese per alcuni servizi.

Questo è significativo perché, sulla scia dei problemi di Silvergate, sembra che molti scambi stiano cercando di passare a Signature. Ciò include Coinbase, ma con la banca che ha recentemente deciso di limitare i suoi depositi relativi alle criptovalute, è discutibile se ogni scambio che ha lasciato Silvergate possa fare la stessa mossa di Coinbase.

Crypto Weathers un altro inverno

È discutibile che il danno di qualsiasi eventuale fallimento della Silvergate Bank sia già stato fatto, in quanto il mercato ha scontato un crollo e che gli scambi hanno già spostato le banche. In effetti, dato che il mercato complessivo rimane inferiore del 64% rispetto al suo massimo storico di $ 3 trilioni, rimane ancora abbastanza vicino al fondo, anche se ha recuperato un po ‘dall’inizio dell’anno.

In altre parole, è discutibile che non c’è molto che un fallimento possa fare ai prezzi che le notizie recenti non hanno già fatto. Per quanto riguarda la questione degli scambi che assicurano relazioni bancarie stabili, questa è una questione più spinosa, soprattutto alla luce di come la Federal Reserve e altri regolatori negli Stati Uniti hanno recentemente messo in guardia le banche contro piattaforme e clienti legati alle criptovalute.

È qui che entra in gioco la regolamentazione. Negli Stati Uniti, nell’UE e in varie altre parti del mondo sviluppato, i legislatori si stanno avvicinando sempre più all’introduzione di una legislazione completa sulle criptovalute. Mentre le persone all’interno della crittografia vedono la regolamentazione in modo sospetto, è probabilmente necessario se l’industria deve essere integrata in modo più sostenibile e sicuro nella più ampia economia globale.

E non commettere errori, tale regolamentazione sta arrivando. Questo è il motivo per cui, anche se alcuni scambi potrebbero avere difficoltà a garantire i servizi bancari, quelli legittimi lo troveranno sempre più semplice in un futuro non troppo lontano. E con questo sviluppo, il rischio di recessioni del mercato indotte dalla paura sarà significativamente inferiore.