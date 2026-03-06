Falso trading in criptovalute: due professionisti genovesi raggirati per quasi 100mila euro

Il 3 marzo 2026 due professionisti genovesi hanno denunciato di essere stati indotti a trasferire denaro su una piattaforma di criptovalute considerata fraudolenta.

L’episodio è stato al centro di un’indagine dei finanzieri del Comando provinciale di Genova, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova, che ha portato alla denuncia di un cittadino residente nella Bergamasca per il reato di truffa aggravata in concorso con ignoti. Il caso riguarda offerte che promettevano rendimenti elevati senza garanzie e ricalca schemi di persuasione digitale già osservati in altre frodi finanziarie. L’accaduto solleva dubbi sulla sicurezza delle piattaforme non regolamentate e costituisce un monito per i giovani investitori e i neofiti dell’economia a verificare licenze, trasparenza e reputazione prima di effettuare trasferimenti di capitale.

Il meccanismo della frode

Dopo la segnalazione iniziale, gli investigatori hanno ricostruito il modus operandi adottato dai truffatori. Gli annunci online presentavano offerte di investimento in criptovalute con promesse di rendimenti rapidi e contatti telefonici da presunti consulenti professionisti. Le vittime venivano convinte a eseguire bonifici, sia verso conti nazionali sia verso conti esteri, per importi complessivi prossimi a 100.000 euro. In più casi i falsi consulenti hanno ottenuto le credenziali per operare direttamente su wallet digitali forniti dagli investitori o indicate durante la comunicazione commerciale.

Secondo le registrazioni acquisite, la frode combinava tecniche di ingegneria sociale con l’uso di piattaforme non sempre autorizzate. Gli indagatori hanno riscontrato anche procedure di trasferimento rapido dei fondi verso soggetti terzi, che complicano il recupero delle somme. Dal punto di vista ESG, la vicenda solleva questioni di trasparenza e responsabilità delle piattaforme digitali nel prevenire abusi. Le autorità proseguiranno gli accertamenti per ricostruire i flussi finanziari e individuare i soggetti coinvolti, con possibili sviluppi su sequestri e richieste di cooperazione internazionale.

Gli strumenti usati dai truffatori

I truffatori hanno combinato tecniche diverse per simulare legittimità. Hanno creato una piattaforma online fasulla con interfaccia curata e contenuti coerenti. Sono stati pubblicati testimonials falsi e messaggi promozionali coordinati. Inoltre, è stata messa a disposizione una rete di consulenti telefonici pronti a guidare le operazioni. Queste pratiche hanno abbassato le difese delle vittime e reso plausibile l’investimento, anche per soggetti con esperienza finanziaria. Dal punto di vista operativo, l’uso combinato di elementi grafici, social proof e supporto umano costituisce un meccanismo di persuasione collaudato.

Il punto di rottura: la richiesta di incasso

Il sospetto è emerso al momento della richiesta di prelievo dei profitti promessi, quando sono apparsi ostacoli di natura apparentemente tecnico-legale. Le procedure per sbloccare i fondi prevedevano versamenti aggiuntivi e certificazioni richieste dai presunti operatori. In realtà, il denaro reale corrispondeva ai bonifici inviati verso conti indicati dai truffatori, mentre le transazioni sulla piattaforma erano fittizie. Gli elementi emersi hanno permesso agli inquirenti di distinguere le movimentazioni simulate da quelle effettive, individuando i primi punti di ingresso per la ricostruzione dei flussi finanziari e per le richieste di collaborazione internazionale ancora in corso.

Indagine e conseguenze

Le attività investigative della Guardia di Finanza hanno ricostruito le comunicazioni telefoniche e i flussi di pagamento legati alla piattaforma. Gli accertamenti hanno consentito di identificare e denunciare un primo sospettato, residente nella Bergamasca e con precedenti.

Gli inquirenti precisano che le risultanze raccolte non escludono la presenza di complici. Le verifiche proseguono per estendere la ricostruzione finanziaria e per acquisire elementi utili alle richieste di collaborazione internazionale ancora in corso.

Misure richieste

Oltre alla denuncia, la Procura ha chiesto l’oscuramento della piattaforma web coinvolta. L’azione mira a limitare l’accesso e a impedire ulteriori raggiri a danno dei risparmiatori.

L’intervento rientra nelle operazioni ordinarie di contrasto alla criminalità economico-finanziaria svolte per tutelare il corretto funzionamento del mercato. Le autorità annunciano verifiche aggiuntive sui conti e sulle eventuali reti collaterali coinvolte.

Le lezioni per investitori e professionisti

Il caso evidenzia come il trading online sia terreno sia di opportunità sia di rischio, soprattutto quando i rendimenti offerti risultano sproporzionati rispetto al mercato. Gli investitori e i professionisti devono considerare la storia e la trasparenza dell’operatore prima di effettuare trasferimenti di capitale.

Dal punto di vista ESG, la trasparenza e la governance rivestono un ruolo centrale: le aziende e le piattaforme che adottano pratiche chiare riducono l’esposizione a frodi. Prima di aprire un conto è necessario verificare l’esistenza di autorizzazioni regolamentari, controllare l’ente che ha rilasciato le licenze e non condividere mai le credenziali di accesso. Si attendono esiti delle verifiche sulle reti collaterali e sulle posizioni finanziarie coinvolte.

Buone pratiche di difesa

Le verifiche sulle reti collaterali e sulle posizioni finanziarie sono ancora in corso. Per tutelarsi, gli investitori devono adottare regole semplici e verificabili. È necessario utilizzare esclusivamente canali ufficiali per l’apertura di conti e per le transazioni. Conviene diffidare di promesse di guadagni certi e immediati. Occorre inoltre richiedere referenze verificabili e documentazione contrattuale chiara prima di versare capitali.

Dal punto di vista ESG, la prudenza nella gestione delle informazioni sensibili rimane una misura di prevenzione fondamentale. La sostenibilità è un business case anche nella governance personale degli investimenti: controlli documentali e verifiche di identità riducono il rischio di raggiri digitali. In presenza di dubbi, gli operatori e gli investitori sono tenuti a rivolgersi alle autorità competenti; le aziende leader del settore raccomandano procedure di due diligence standardizzate per operare nel mercato delle criptovalute e del trading online.