Il piano di riacquisto di azioni di Ferrari

Ferrari ha recentemente comunicato l’acquisto di 18.671 azioni ordinarie sul New York Stock Exchange (NYSE) tra il 13 e il 20 ottobre. Queste operazioni sono state effettuate a un prezzo medio di 433,7866 euro per azione, per un valore totale di 58.668,37 euro. Questo acquisto si inserisce all’interno di un programma di riacquisto di azioni proprie, parte di una strategia più ampia che prevede un investimento di 2 miliardi di euro da completare entro il 2026.

Investimenti significativi e risultati ottenuti

Nel corso di questa quinta tranche del programma, fino al 20 ottobre, Ferrari ha investito un totale di 199.999.033,02 euro per l’acquisto di 484.498 azioni ordinarie sull’EXM. Parallelamente, sul NYSE, sono state acquistate 116.344 azioni ordinarie per un valore di 53.551.897,74 USD. Questi investimenti dimostrano l’impegno della società nel rafforzare la propria posizione di mercato e nel restituire valore agli azionisti.

La situazione attuale delle azioni proprie

Al 20 ottobre, Ferrari possedeva complessivamente 14.765.168 azioni proprie, che rappresentano il 5,75% del capitale sociale della compagnia. Dal 1° luglio 2022 al 20 ottobre, la società ha riacquistato un totale di 3.942.404 azioni ordinarie sui mercati EXM e NYSE, per un controvalore di 1.171.406.136,74 euro. Questi dati evidenziano una strategia di lungo termine volta a stabilizzare e incrementare il valore delle azioni Ferrari, in un contesto di mercato sempre più competitivo.

Le sfide del mercato automobilistico

Il settore automobilistico sta affrontando sfide significative, tra cui la transizione verso i veicoli elettrici e la crescente concorrenza, in particolare da parte dei produttori cinesi. Questi fattori hanno portato a una stagnazione della produzione globale di veicoli. Tuttavia, Ferrari continua a investire nel proprio futuro, cercando di adattarsi alle nuove dinamiche di mercato e mantenendo una solida posizione finanziaria attraverso il riacquisto di azioni.