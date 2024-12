Un anno cruciale per Ferrari

Il 2025 si preannuncia come un anno fondamentale per Ferrari, con l’azienda che svelerà il suo nuovo piano strategico durante il Capital Markets Day. John Elkann, presidente della storica Casa di Maranello, ha evidenziato l’importanza di questo evento, sottolineando che rappresenta un’opportunità per ribadire l’impegno dell’azienda verso l’innovazione e l’eccellenza. La Ferrari non è solo un marchio di auto di lusso, ma un simbolo di prestigio e qualità che continua a evolversi nel tempo.

Innovazione e sostenibilità

Il nuovo piano strategico non si limita a presentare innovazioni tecnologiche, ma pone un forte accento sulla sostenibilità ambientale. Ferrari ha fissato un obiettivo ambizioso: raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030. Questo impegno non solo rafforza la posizione dell’azienda nel settore automobilistico di lusso, ma dimostra anche una crescente responsabilità sociale e ambientale, aspetti sempre più apprezzati dai consumatori e dagli investitori. Elkann ha dichiarato che l’azienda sta chiudendo un anno di sviluppo con risultati finanziari eccezionali, evidenziando la resilienza del marchio nonostante le sfide del mercato globale.

Espansione del marchio e risultati finanziari

Ferrari continua a prosperare, con un’espansione del marchio che si estende a tutti i settori dell’azienda. I risultati finanziari sono stati ottimi, e Elkann ha affermato che l’azienda sta affrontando il futuro con ottimismo. La strategia futura di Ferrari mira a consolidare ulteriormente la sua posizione di leader nel mercato, puntando su innovazione e sostenibilità come leve principali per il successo. Con l’apertura di nuove filiali e acquisizioni strategiche, come quella di aXiair, Ferrari dimostra di essere pronta a cogliere le opportunità offerte dal mercato europeo e globale.