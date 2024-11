Con l’apertura dei nuovi uffici, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking consolida la sua presenza a Treviso, rinnovando il legame con il territorio e puntando su una consulenza sempre più personalizzata.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di oltre 180 ospiti, tra cui i vertici dell’istituto, e ha segnato l’apertura di un ambiente moderno e funzionale, progettato per favorire l’interazione e il supporto finanziario ai clienti della regione.

Un ambiente moderno per una consulenza efficace

I nuovi uffici, situati in Viale Nino Bixio 1, rappresentano un passo significativo per la consulenza finanziaria nella città veneta. L’Area Manager, Giuseppe Michieli, ha sottolineato l’importanza di questa scelta strategica, mirata a essere vicini al tessuto economico e sociale della città. L’edificio è stato progettato per garantire spazi ampi e funzionali, creando un ambiente ideale per i consulenti finanziari di Fideuram, che potranno così accogliere e assistere i clienti in modo ancora più efficace.

Un team dedicato per la clientela di Treviso

In provincia di Treviso operano attualmente 81 private banker Fideuram, i quali gestiscono un totale di 2,6 miliardi di euro di risparmi. Di questi, 30 professionisti lavorano nella nuova sede, pronti a fornire consulenze personalizzate e servizi di alta qualità. Durante l’inaugurazione, Lino Mainolfi, Amministratore Delegato di Fideuram, ha evidenziato l’importanza di questa nuova sede nel cuore di Treviso, sottolineando l’impegno dell’istituto nel garantire un servizio di consulenza finanziaria e patrimoniale di alto livello, in linea con gli obiettivi di vita dei clienti.

Un impegno verso il territorio

La presenza di Fideuram a Treviso non è solo un’opportunità per i clienti, ma anche un segnale di impegno verso il territorio. Sonia Brescacin, Consigliere Regionale, e altri rappresentanti locali hanno partecipato alla cerimonia, testimoniando l’importanza di questa apertura per la comunità. Giuseppe Michieli ha concluso affermando: “Siamo lieti di inaugurare questa nuova sede, che dimostra la nostra volontà di essere presenti nel tessuto economico e sociale della città, in una delle zone più prestigiose e dinamiche.”