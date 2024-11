Acquisizione strategica di D.&P.

Finance for Food (FFF), una società di consulenza quotata su Euronext Growth Milan, ha recentemente completato un’importante acquisizione nel settore agroalimentare, acquistando una quota del 51% in D.&P. Questo passo non solo consolida il suo ruolo di socio di controllo, ma rappresenta anche una mossa strategica per espandere la sua influenza in un mercato in continua evoluzione. L’operazione è stata conclusa con un pagamento di 500 mila euro al venditore Aldebaran Investments, un investimento che potrebbe rivelarsi proficuo nel lungo termine.

Performance finanziaria di D.&P.

Nonostante la sua recente costituzione nel luglio 2023, D.&P. ha già mostrato segni di crescita significativa. Nel 2023, l’azienda ha generato ricavi pari a circa 127 mila euro, con un EBITDA di circa 36 mila euro. Tuttavia, i dati gestionali non revisionati mostrano un incremento notevole, con ricavi saliti a circa 800 mila euro e un EBITDA di circa 160 mila euro. Questi risultati indicano una forte domanda nel settore agroalimentare e una gestione efficace da parte del nuovo team dirigenziale.

Implicazioni per il mercato agroalimentare

Questa acquisizione rappresenta un passo cruciale per FFF, che mira a rafforzare la sua presenza nella filiera agroalimentare e nel comparto delle energie rinnovabili. Con l’aumento della domanda di prodotti sostenibili e la crescente attenzione verso le energie rinnovabili, FFF si posiziona strategicamente per capitalizzare su queste tendenze. La sinergia tra FFF e D.&P. potrebbe portare a innovazioni significative e a un ampliamento dell’offerta di servizi, contribuendo così a una maggiore competitività nel mercato.

Contesto economico globale

In un contesto economico globale in continua evoluzione, l’inflazione negli Stati Uniti ha rispettato le attese, con un incremento dello 0,2% dei prezzi al consumo su base mensile. Questo scenario inflazionistico, insieme alle politiche economiche americane e cinesi, continua a influenzare i mercati asiatici, con Hong Kong che registra un calo dello 0,1% e Shanghai che recupera lo 0,51%. In questo clima, le aziende come FFF devono rimanere agili e pronte a rispondere alle sfide del mercato.