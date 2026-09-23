Prestiti dei soci: quando diventano subordinati e quando il fisco presume interessi. Regole chiare, errori tipici e soluzioni per Srl e Sas.

I finanziamenti dei soci sono somme che i titolari o partecipanti apportano alla società a titolo di mutuo distinguendosi dai conferimenti che incrementano il capitale. Questa forma di supporto finanziario è flessibile e rapida, ma comporta regole specifiche su postergazione e fruttuosità che incidono su rimborso, interessi, fiscalità e governance. Comprendere quando il credito del socio è subordinato e quando si presume la presenza di interessi è essenziale per prevenire contenziosi e scelte operative errate.

Il tema è rilevante perché, in presenza di squilibri patrimoniali, i finanziamenti soci possono essere trattati come capitale di rischio, con rimborsi differiti rispetto agli altri creditori. Inoltre, senza un accordo scritto, si forma spesso una presunzione di fruttuosità con effetti su ritenute e deducibilità. Questo articolo chiarisce i profili civilistici, fiscali e di governance, con casistiche per Srl e Sas evidenziando errori ricorrenti e soluzioni contrattuali utilizzabili in modo atemporale.

Quando opera la postergazione del credito dei soci

La postergazione è la regola per cui il credito del socio derivante da un prestito è soddisfatto dopo i creditori chirografari, specie se il finanziamento è stato erogato in un momento in cui la società mostrava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio o una situazione che richiedeva un conferimento. Nelle Srl questa disciplina è tipicamente espressa dalla normativa societaria, con funzione di protezione dei creditori e di disincentivo alla sostituzione del capitale con debito interno. Gli effetti sono concreti: il rimborso non è dovuto finché la stabilità non è ripristinata e, in insolvenza, il credito è subordinato.

Nelle Sas e, più in generale, nelle società di persone la postergazione non opera automaticamente allo stesso modo. Tuttavia, il rischio di riqualificazione del prestito in apporto di capitale o in atto a copertura perdite resta, specie quando il finanziamento sostituisce stabilmente mezzi propri. La prassi consiglia di prevedere per iscritto clausole di subordine volontario o di chiarire la natura di finanziamento soci coordinandola con lo stato patrimoniale. In ogni struttura, il contesto di sottocapitalizzazione e l’uso del debito in luogo del capitale restano indici critici.

Presunzione di fruttuosità senza accordo scritto

Se manca un contratto che qualifichi il prestito come infruttifero opera spesso una presunzione che i finanziamenti soci siano fruttiferi. La presunzione si fonda su criteri di normalità economica: quando un socio presta denaro alla propria società, si presume che pretenda un interesse, salvo diversa pattuizione chiara e dotata di data certa. In termini pratici, un tasso di interesse ragionevole e allineato al rischio e al mercato viene considerato implicito, con conseguenze su contabilizzazione, ritenute e tassazione per la società e per il socio.

Per superare la presunzione, è essenziale un accordo scritto anterior alla messa a disposizione delle somme, che qualifichi esplicitamente il prestito come infruttifero o definisca il tasso e le condizioni di maturazione. Documenti successivi o generici rischiano di essere inefficaci. Una clausola standard dovrebbe indicare: importo, durata, natura (fruttifera o infruttifera), eventuale subordinazione modalità di rimborso e condizioni sospensive legate a test di solvibilità. La chiarezza formale evita contestazioni sulla fruttuosità e riduce rischi fiscali.

Profili fiscali: interessi, ritenute e deducibilità

Gli interessi su finanziamenti soci corrisposti a persone fisiche residenti sono, di regola, soggetti a ritenuta alla fonte. La società deve applicare la ritenuta al momento del pagamento o dell’accredito, con obblighi dichiarativi e contabili coerenti. Sul fronte della deducibilità, gli interessi passivi seguono i limiti previsti per le imprese, spesso collegati a grandezze di redditività operativa, con eventuale riporto di eccedenze. L’assenza di un contratto può condurre alla presunzione di interessi e alla loro imputazione imponibile, anche se non pagati, in caso di capitalizzazione implicita o accordi non chiari.

Per prestiti infruttiferi, la società non deduce interessi e non opera ritenute; tuttavia, è opportuno verificare che la tipologia di finanziamento non generi effetti indiretti, come la contestazione di un valore normale mancato o il disallineamento con politiche interne di tesoreria. Nei rapporti con soci non residenti o con soggetti qualificati, entrano in gioco discipline specifiche su ritenute, convenzioni e beneficiari effettivi. La documentazione contrattuale e la coerenza dei flussi sono centrali per dimostrare la natura del rapporto.

Governance: statuto, delibere e conflitti di interesse

Una buona governance impone che i finanziamenti soci siano deliberati con tracciabilità. Nelle Srl le decisioni dei soci o dell’organo amministrativo devono motivare la scelta del debito interno rispetto ad alternative di capitale, soprattutto in presenza di squilibri. Devono essere gestiti i conflitti di interesse prevedendo astensioni, quorum e informative. La coerenza con lo statuto è fondamentale: clausole che disciplinano prestiti, subordinazioni volontarie, limiti e priorità riducono ambiguità e assicurano pari trattamento delle parti, proteggendo anche i creditori esterni.

Nelle Sas il ruolo degli accomandatari e degli accomandanti va considerato: prestiti dei primi possono intrecciarsi con la loro responsabilità illimitata, mentre i secondi devono rispettare i limiti di ingerenza. Protocolli interni su approvazioni, condizioni e reporting periodico assicurano una gestione trasparente. In ogni assetto, è utile definire covenant di rimborso legati a indici patrimoniali, e prevedere conversioni in capitale o standstill in caso di stress.

Casistiche pratiche per Srl e Sas

Una Srl che affronta tensioni di liquidità e patrimonio ridotto riceve un prestito dal socio: se il contesto suggerisce che servivano mezzi propri, il credito è postergato e il rimborso avverrà solo dopo il riequilibrio e i creditori ordinari. Se invece la Srl ha patrimonio adeguato e il prestito copre fabbisogni temporanei, la postergazione non opera e il rimborso segue i termini contrattuali. In entrambi i casi, un contratto che definisca fruttuosità durata e subordinazione evita contese sul rientro e sulle ritenute.

In una Sas il prestito dell’accomandante può essere rimborsato secondo i patti, ma un utilizzo sistematico del debito in luogo del capitale può esporre a riqualificazioni. La pattuizione scritta di infruttuosità o di un tasso congruo, unita a clausole che condizionano i rimborsi a indici di solidità, tutela gli interessi di soci e creditori. La conversione contrattuale del prestito in conferimento, al verificarsi di determinati eventi, è una leva di equilibrio, soprattutto quando la società necessita di mezzi stabili.

Errori ricorrenti e soluzioni contrattuali

Gli errori più frequenti includono: assenza di accordo scritto sulla fruttuosità rimborsi eseguiti nonostante condizioni di squilibrio; tassi non coerenti con il rischio; mancata previsione di subordinazione quando necessaria; registrazioni contabili ambigue. Un semplice modulo non basta: serve un contratto completo con clausole su data certa, natura del prestito, interessi o infruttuosità trigger di standstill, test di solvibilità, priorità rispetto ad altri debiti, opzioni di conversione e informativa periodica agli organi sociali.

Una progettazione accurata consente di governare il ciclo di vita del finanziamento soci erogazione con coerenza patrimoniale, monitoraggio con indicatori chiave, rimborso condizionato alla salvaguardia dei creditori e della continuità. Il risultato è duplice: certezza giuridica sul se e quando opera la postergazione e allineamento fiscale sulla fruttuosità evitando costi inattesi e preservando la fiducia degli stakeholder.