Mutuo fisso o variabile: guida alla rata con ammortamento alla francese

Come calcolare la rata di un mutuo fisso o variabile e proteggersi dalle oscillazioni dei tassi con strumenti semplici e modelli numerici replicabili.

Mutuo fisso o variabile: come calcolare la rata e gestire i tassi

La scelta tra mutuo fisso e mutuo variabile ruota attorno alla stima della rata e alla capacità di gestire il rischio di tasso. Con l’ammortamento alla francese la rata è costante nel periodo di riferimento, ma la sua composizione tra quota interessi e capitale cambia nel tempo. Conoscere le formule e saper simulare scenari permette di prendere decisioni consapevoli.

È rilevante perché la rata impatta il bilancio familiare e la sostenibilità del debito. Una metodologia solida consente di valutare come si muove la rata al variare di tassospread e durata e come difendersi con cap, switch e semplici strategie di hedging retail. Questo articolo fornisce strumenti pratici, esempi numerici e sensibilità replicabili.

Si parte dal meccanismo dell’ammortamento alla francese, si passa al calcolo della rata con tasso fisso e variabile, si analizzano le sensibilità a spread e durata, quindi si presentano modelli per simulare switch, cap e collar, con casi concreti.

Ammortamento alla francese: formula e logica

Nel piano alla francese la rata costante si calcola con la formula dell’annualità: R = P · i / (1 − (1 + i)^(−n)) dove P è il capitale, i il tasso periodale (mensile se la rata è mensile) e n il numero di rate. La quota interessi iniziale è più alta perché si calcola su capitale maggiore; decresce nel tempo mentre aumenta la quota capitale. Il metodo è stabile, trasparente e usato tipicamente per mutui ipotecari e finanziamenti di lungo termine.

Il debito residuo dopo k rate si ottiene con: B(k) = P · (1 + i)^k − R · ((1 + i)^k − 1) / i. Questa identità è utile per stimare l’effetto di estinzioni parziali, rinegoziazioni o passaggi da variabile a fisso. Con questi due mattoni si possono costruire tutte le simulazioni necessarie.

Calcolo della rata: fisso, variabile e spread

Nel tasso fisso il parametro i è stabile e la rata non cambia. Nel tasso variabile si considera i = (indice + spread) / 12 se la rata è mensile: l’indice è il riferimento di mercato, lo spread è il margine applicato dalla banca. La rata si ricalcola periodicamente in base al nuovo tasso; la formula resta la stessa ma con i aggiornato e n pari alle rate residue.

Indicativamente, a parità di capitale e durata, un aumento dell’1% del tasso annuo tende a far crescere la rata di una percentuale tra moderata e significativa, più pronunciata sulle durate lunghe. Per valutare lo spread si può simulare uno scostamento di pochi decimi di punto: la variazione percentuale della rata è simile allo scostamento del tasso, amplificata dalla durata residua.

Scenari e sensibilità: tasso, durata e capitale

Esempio base: capitale 200.000 durata 25 anni (n = 300). A 3% annuo (i = 0,03/12) la rata è circa 949 a 4% annuo diventa circa 1.055 (circa +11%). Questo mostra quanto un punto di tasso incida sulla sostenibilità. Con variabile, un incremento dello spread di 0,5% ha un effetto comparabile a un rialzo dell’indice dello stesso ammontare.

Durata: con 3% annuo200.000 a 20 anni genera una rata di circa 1.107 a 30 anni circa 843. Durate più lunghe abbassano la rata ma aumentano gli interessi totali. Una semplice regola pratica: su orizzonti lunghi, la rata è molto sensibile al tasso; su orizzonti corti, è più sensibile al capitale iniziale e alle estinzioni parziali.

Modelli pratici: switch, cap, collar e buffer

Switch variabile→fisso si calcola il residuo con B(k) e si ricalcola la rata al nuovo tasso per la durata residua. Esempio: stesso mutuo di prima, variabile che ha viaggiato a circa 3% dopo 60 rate il residuo è intorno a 171.000. Passando a fisso 4% per i restanti 240 mesi, la nuova rata è circa 1.036. Il modello consente di confrontare scenari di switch a diverse date e tassi.

Cap sul tasso un interest rate cap pone un tetto al tasso variabile, di solito con un premio iniziale. Esempio: indice + spread = 2,5% cap a 4% capitale 200.00025 anni. Rata a 2,5% circa 898 se il tasso salisse, la rata non supererebbe la corrispondente a 4% circa 1.055. Senza cap, a 5% la rata sarebbe circa 1.168 il cap limita l’esposizione.

Collar (cap + floor): riduce o azzera il premio del cap accettando un floor che limita i benefici quando i tassi scendono. La rata effettiva resta “compressa” tra il valore al floor e quello al cap. Per simulare: si calcola la rata a ogni data con il tasso osservato, poi si applica il minimo tra cap e massimo con floor.

Hedging retail senza derivati creare un buffer di liquidità equivalente a alcuni mesi di rata massima simulata; pianificare estinzioni parziali quando i tassi sono alti per ridurre il capitale e la sensibilità; scegliere durate che bilancino rata sostenibile e costo totale. Per il costo del cap, si può modellare il premio come una maggiorazione di spread o come aggiunta al capitale, per valutarne l’impatto sulla rata.

Esempi numerici replicabili

Sensibilità allo spread con 200.00025 anni passare da 2,5% a 3,0% porta la rata da circa 898 a circa 949 (circa +5,7%). Uno spread aggiuntivo di 0,5% ha effetto simile. Questo consente di valutare offerte con spread diversi in modo quantitativo.

Durata residua e switch se lo switch avviene prima, il residuo è più alto e l’impatto del nuovo tasso è maggiore; se avviene più tardi, il residuo è più basso e la nuova rata è meno sensibile. Il modello B(k) rende evidente questa dinamica e aiuta a scegliere il momento opportuno, compatibilmente con costi e condizioni contrattuali.

Cap con premio ipotizzando un premio iniziale del 2% del capitale (4.000 su 200.000), lo si può modellare come aumento del capitale a 204.000 a 2,5% la rata passerebbe da circa 898 a circa 916. In alternativa, si può spalmare il premio come incremento di spread equivalente, ottenendo un impatto mensile comparabile.

Approfondimenti e note operative

Nei piani alla francese l’estinzione parziale riduce il debito residuo e consente due scelte: mantenere la durata e ridurre la rata, oppure mantenere la rata e accorciare la durata. Entrambe sono simulabili con le formule già viste. Nei mutui a tasso misto il tasso cambia a finestre predefinite: si applica la stessa logica, ricalcolando la rata a ogni cambio con il nuovo i e il nuovo n.

Per confrontare offerte, è utile calcolare la rata il costo totale interessi e la sensibilità a uno shock standard di tasso (ad esempio ±1%). Un foglio di calcolo con le funzioni base (PMT, IPMT, PPMT) o le formule qui esposte permette simulazioni rapide, inclusi scenari di capcollar e switch e la valutazione di estinzioni parziali pianificate.

L’approccio quantitativo, semplice e replicabile, consente di mettere a confronto mutuo fisso e variabile sulla base di scenari coerenti, dando priorità alla sostenibilità e alla protezione dal rischio di tasso con strumenti comprensibili e realmente utilizzabili.