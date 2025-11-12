Finom: il conto corrente aziendale ideale per soddisfare tutte le tue esigenze

Un imprenditore in cerca di una soluzione efficace per gestire le finanze aziendali può trovare in Finom una risposta adeguata.

Questo conto corrente aziendale è progettato per offrire una gestione finanziaria semplificata e intuitiva, consentendo di concentrarsi su ciò che conta di più: la crescita del business. Di seguito si esploreranno le caratteristiche principali e i vantaggi di Finom, disponibile per una prova gratuita di tre mesi.

Vantaggi principali del conto corrente Finom

Finom si distingue nel panorama dei conti correnti aziendali per diversi vantaggi competitivi. In primo luogo, offre un IBAN italiano assegnato in meno di 24 ore, facilitando così l’apertura e l’avvio delle operazioni bancarie. Inoltre, le carte di pagamento associate al conto offrono un cashback fino al 3%, permettendo di guadagnare su ogni acquisto effettuato.

Pagamenti internazionali e gestione semplificata

Un ulteriore aspetto rilevante è la possibilità di effettuare pagamenti internazionali verso oltre 150 paesi, un vantaggio cruciale per le aziende che operano su scala globale. Il sistema di fatturazione elettronica integrato semplifica anche la gestione amministrativa, consentendo di tenere traccia delle fatture in modo semplice e veloce.

Opzioni di abbonamento e funzionalità

Finom propone ai suoi utenti due piani principali: Basic e Smart. Entrambi i piani consentono la gestione di utenti illimitati e forniscono fino a 5.000€ di limite di prelievo. Ogni utente può usufruire di 10 carte virtuali e di 3 carte fisiche, garantendo flessibilità e comodità nelle transazioni quotidiane.

Servizi aggiuntivi e assistenza

Il servizio prevede pagamenti con carta fino a un massimo di 100.000 euro, incluse le transazioni SEPA in entrata e uscita e i bonifici con addebito diretto. La digitalizzazione dei documenti tramite l’estrazione automatica dei dati rende il processo di gestione finanziaria ancora più fluido. Inoltre, l’assistenza clienti in tempo reale è disponibile per rispondere a qualsiasi dubbio o richiesta, migliorando ulteriormente l’esperienza utente.

Sicurezza e protezione dei dati

La sicurezza è un aspetto fondamentale nella gestione delle finanze aziendali. Finom utilizza tecnologie avanzate per garantire la protezione dei dati personali e aziendali. I server sono situati in Europa e il sistema è dotato di doppia crittografia e protocollo TLS, offrendo un elevato livello di sicurezza contro frodi e attacchi informatici.

Finom si presenta come una soluzione ideale per le piccole e medie imprese desiderose di semplificare la gestione finanziaria. La possibilità di provare il servizio gratuitamente per tre mesi rappresenta un’opportunità significativa. Per avviare la prova gratuita e scoprire come questo conto corrente possa migliorare l’esperienza bancaria, è possibile visitare il sito ufficiale di Finom.