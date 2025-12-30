Flacks Group e Governo Italiano: Accordo Strategico per l’Acciaieria Ilva

Il gruppo Flacks ha annunciato, attraverso la propria pagina LinkedIn, un accordo con il governo italiano per l’acquisizione dell’acciaieria Ilva.

Questo impianto è il più grande siderurgico integrato d’Europa e l’accordo rappresenta una svolta significativa per il futuro di una piattaforma industriale storica. L’operazione sosterrà circa 8.500 lavoratori qualificati e rafforzerà le catene di approvvigionamento vitali per settori fondamentali, come quello automobilistico, edilizio e delle infrastrutture.

Investimenti e modernizzazione degli impianti

Flacks Group ha annunciato un investimento previsto fino a 5 miliardi di euro per modernizzare le operazioni dell’acciaieria. Le iniziative di modernizzazione comprenderanno l’elettrificazione e l’ammodernamento dei forni, con l’obiettivo di promuovere la decarbonizzazione, migliorare l’efficienza e garantire una crescita sostenibile. Il governo italiano si conferma un partner strategico, mantenendo una quota del 40% nell’impresa, con opzioni per una futura acquisizione da parte di Flacks, sottolineando l’importanza di una collaborazione industriale a lungo termine.

Focus sulla sostenibilità e sull’occupazione

Il gruppo Flacks ha evidenziato che la priorità di questa transazione è garantire un futuro per i lavoratori. L’obiettivo è investire in modo responsabile e modernizzare l’impianto, mantenendo un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. Tuttavia, la principale preoccupazione riguarda la sicurezza dei posti di lavoro, poiché si prevedono possibili esuberi. Attualmente, sono impiegati 9.741 lavoratori nell’azienda, e l’accordo potrebbe comportare oltre 1.200 esuberi.

Reazioni e preoccupazioni dei sindacati

La notizia dell’accordo ha suscitato reazioni contrastanti, in particolare da parte dei sindacati. Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, ha espresso forte preoccupazione per la scelta dei commissari di favorire un fondo di investimento privo di esperienza nel settore dell’acciaio. Ha evidenziato l’importanza di mantenere un ruolo centrale dello Stato nell’operazione, al fine di garantire la decarbonizzazione e la tutela dei lavoratori.

Richieste di trasparenza e incontri urgenti

In vista dell’avvio della trattativa in esclusiva con Flacks, i sindacati hanno richiesto un incontro urgente con i commissari e il governo. L’obiettivo è discutere gli aspetti occupazionali e industriali dell’offerta. Palombella ha evidenziato l’importanza di non accettare una proposta che non garantisca la sicurezza dei posti di lavoro e che non presenti un piano industriale chiaro. È fondamentale approfondire tutti i dettagli dell’accordo prima di prendere decisioni definitive.

Prospettive future e situazioni critiche

Nel contesto di queste trattative, la situazione negli stabilimenti di Ilva è critica. La Procura di Taranto ha recentemente rigettato la richiesta di dissequestro dell’Altoforno 1, complicando ulteriormente la situazione. Senza un piano alternativo, si teme che si possa arrivare alla chiusura definitiva degli impianti, un evento che avrebbe ripercussioni devastanti per l’intera comunità e per i lavoratori coinvolti.

L’acquisizione da parte di Flacks Group rappresenta un passaggio importante per il futuro di Ilva. È fondamentale che ogni aspetto venga esaminato con attenzione per garantire la sicurezza e la sostenibilità del lavoro in questo settore.