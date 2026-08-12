Fondo Scaleup Europe: 5 miliardi per sostenere la crescita delle scaleup europee

La Commissione europea ha lanciato Scaleup Europe, un fondo da 5 miliardi di euro per sostenere le scaleup tecnologiche europee e competere a livello globale.

La Commissione europea ha completato gli ultimi adempimenti giuridici per istituire Scaleup Europe un fondo destinato a sostenere la crescita delle scaleup tecnologiche europee. Con un investimento di 5 miliardi di euro il fondo mira a colmare il divario di capitale che spesso spinge queste imprese a cercare finanziamenti all’estero.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Quando l’Europa investe nei suoi innovatori, investe nel proprio futuro. Questo è l’obiettivo del nostro Fondo Scaleup Europe. D’ora in poi, il fondo farà in modo che le nostre scaleup possano trovare proprio qui in Europa ciò di cui hanno bisogno per crescere e diventare imprese leader a livello mondiale.”

La gestione del fondo e i primi investimenti

La gestione degli investimenti è stata affidata a EQT una società di private equity selezionata attraverso una procedura aperta e competitiva. EQT è ora autorizzata ad adottare autonomamente le decisioni di investimento, a condizioni di mercato. Il fondo è pienamente operativo e può investire direttamente nelle principali scaleup europee.

Il primo investimento del fondo è stato annunciato l’11 agosto 2026: ICEYE un’azienda finlandese specializzata in intelligence satellitare ha ricevuto un finanziamento attraverso un co-lead nella sua Serie F. La valutazione stimata della società supera gli 11 miliardi di dollari, confermando l’ambizione europea di trattenere i propri campioni tecnologici nel continente.

ICEYE: il primo beneficiario del fondo

ICEYE, fondata a Helsinki, è leader mondiale nell’intelligence spaziale grazie alla sua costellazione satellitare ad alta resilienza e capacità software-defined. L’azienda offre immagini ad alta risoluzione giorno e notte, anche in condizioni meteorologiche avverse. Nel 2026, ICEYE ha superato i 250 milioni di euro di fatturato, con un EBITDA di oltre 100 milioni di euro e un backlog contrattuale stimato a più di 1,5 miliardi di euro.

L’azienda prevede di raddoppiare la produzione, con un target di 100 satelliti all’anno entro il 2028. L’operazione con Scaleup Europe segna un punto di svolta, rappresentando la prima mossa concreta di una strategia europea di investimento nelle infrastrutture spaziali. Il CEO Rafal Modrzewski ha sottolineato che “lo spazio, come infrastruttura critica, deve restare competitivo in Europa e Scaleup Europe ci consente di farlo senza doverci trasferire altrove”.

L’obiettivo strategico del fondo

Scaleup Europe è stato ideato per colmare il gap di finanziamento nella crescita avanzata delle aziende deep tech in Europa. Con una governance mista, il fondo punta a finanziare scaleup in settori chiave come deep techlife sciencescleantechadvanced manufacturingdigital technologies e spazio.

L’obiettivo è rafforzare la competitività dell’Europa, mantenendo le tecnologie più avanzate nel continente. Si prospetta un’espansione del fondo fino a 25 miliardi di euro, con aperture a investitori non europei, purché allineati agli obiettivi del progetto.

La partecipazione di fondi europei e istituzioni pubbliche è un segnale forte, in linea con il V ciclo di Horizon e la strategia europea sul deep tech, per rafforzare le capacità infrastrutturali globali. Parallelamente, il fondo promuove un nuovo modello di investimento europeo, più ambizioso e strutturato, in grado di competere con i giganti statunitensi o asiatici per dimensione e capacità.