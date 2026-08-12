Investimenti Iren a Parma: modernizzazione della rete elettrica e gestione dei rifiuti

Iren sta implementando importanti progetti a Parma, con investimenti nella rete elettrica e l'acquisizione di ETAmbiente per la gestione dei rifiuti

Il gruppo Iren sta compiendo passi significativi a Parma, con un piano di investimenti mirato a modernizzare la rete elettrica e a consolidare la propria presenza nel settore della gestione dei rifiuti. Questi progetti rappresentano un tassello fondamentale per il futuro della città e dell’intera regione.

In un contesto di crescente elettrificazione dei consumi e diffusione delle energie rinnovabili, Iren sta puntando sulla modernizzazione delle infrastrutture elettriche. Questo impegno non solo risponde alle esigenze attuali, ma prepara anche il terreno per le future sfide energetiche.

Modernizzazione della rete elettrica a Parma

Iren ha avviato un ambizioso piano di investimenti per la rete elettrica di Parma, con un focus particolare sulle cabine primarie e secondarie. Questi interventi sono essenziali per garantire una connessione efficiente alla rete di trasporto nazionale gestita da Terna. Inoltre, l’installazione di contatori elettronici di seconda generazione rappresenta un passo avanti significativo verso una gestione più intelligente e sostenibile dell’energia.

Nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030, Iren ha previsto investimenti per circa 140 milioni di euro con un valore annuo di oltre 20 milioni di euro. Questi fondi saranno utilizzati per potenziare e rinnovare continuamente la rete, garantendo così un servizio più affidabile e moderno per i cittadini di Parma.

Acquisizione di ETAmbiente: un passo avanti nella gestione dei rifiuti

Il 7 agosto 2026, Iren Ambiente ha completato l’acquisizione del 66% di ETAmbiente una società specializzata nella raccolta e gestione dei rifiuti. Con questa operazione, Iren ha raggiunto il controllo totale di ETAmbiente, che opera in Piemonte, Toscana, Lazio e Sardegna. La società gestisce servizi di igiene ambientale per circa 50 comuni italiani servendo una popolazione di 650 mila cittadini.

ETAmbiente, con sede a Firenze, impiega quasi 600 dipendenti e dispone di una flotta di oltre 550 mezzi. L’acquisizione è stata possibile grazie a un accordo tra Iren Ambiente e ETHL S.à r.l., una società di diritto lussemburghese. L’operazione è costata 15 milioni di euro e ha permesso di superare le divergenze precedenti relative all’interpretazione dei patti parasociali.

I numeri di ETAmbiente

Nel 2026, ETAmbiente ha registrato un EBITDA di circa 2,9 milioni di euro e un indebitamento finanziario netto di circa 7 milioni di euro al 31 dicembre 2026. Questi dati evidenziano la solidità finanziaria della società e il suo potenziale di crescita all’interno del gruppo Iren.

L’acquisizione di ETAmbiente rappresenta un passo strategico per Iren, che punta a rafforzare la propria presenza nel settore della gestione dei rifiuti. Questo consolidamento permetterà di valorizzare le sinergie industriali e operative, migliorando l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini.

Con questi investimenti, Iren sta delineando un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato per Parma, posizionandosi come un attore chiave nel panorama energetico e ambientale italiano.