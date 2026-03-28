Secondo i dati pubblicati dall’INSEE il 27/03/2026, il quadro delle finanze pubbliche francesi del 2026 presenta una contraddizione: il deficit pubblico si è ridotto a 5,1% del Pil — migliore dell’obiettivo governativo del 5,4% — mentre il Debito pubblico ha raggiunto una cifra storica di €3.460,5 miliardi, pari al 115,6% del Pil.

Questo primo paragrafo contestualizza i numeri essenziali e introduce i fattori che hanno guidato l’andamento, in particolare la ripresa del tasso di prelievi obbligatori (CL) e la dinamica dei ricavi rispetto alla spesa.

Le ragioni del miglioramento dei conti

Il saldo migliorato del 2026 riflette una crescita dei ricavi più rapida della spesa: le entrate sono aumentate del 3,9% (circa €58 miliardi), spinte da una crescita robusta delle imposte, compresa una crescita del 6,6% delle imposte su redditi e patrimoni e dall’introduzione di contributi straordinari da parte delle grandi imprese. Il valore dei prelievi obbligatori (CL) è salito a 43,6% del Pil, mentre la crescita della spesa è rallentata al 2,5% (+€41,4 miliardi). Questi movimenti spiegano perché il deficit si sia ridotto anche se il livello assoluto del debito è aumentato.

Composizione della spesa e impatto sui conti

Malgrado la frenata complessiva, la voce delle prestazioni sociali ha rappresentato circa il 60% dell’aumento della spesa, riflettendo pressioni demografiche su pensioni e sussidi minimi. Dal punto di vista delle amministrazioni, il deficit dello Stato centrale è migliorato di circa €23 miliardi, le autorità locali hanno visto un lieve miglioramento, mentre gli enti di sicurezza sociale hanno deteriorato la loro posizione. Questa distribuzione evidenzia che il miglioramento è eterogeneo e che i saldi settoriali possono mascherare fragilità sottostanti.

Il debito: aumento, composizione e costi di servizio

Nonostante la riduzione del deficit, il debito lordo è aumentato di circa €154,4 miliardi nel 2026, trainato dal maggior ricorso all’emissione di titoli di Stato a breve e lungo termine. Il rapporto Maastricht si è portato al 115,6% del Pil, rispetto al 112,6% del 2026, mentre il debito netto è salito a circa il 108,4% del Pil. Questa crescita nominale del debito mantiene elevate le esposizioni finanziarie dello Stato e influisce direttamente sui costi futuri del servizio del debito.

Proiezioni dei costi di servizio

Secondo le stime citate nelle analisi di istituti indipendenti, il carico degli interessi è destinato ad aumentare in modo significativo: la spesa per interessi dovrebbe attestarsi intorno a €63 miliardi nel 2026 e avvicinarsi a €120 miliardi entro il 2030, una cifra comparabile o superiore ad alcune grandi voci di bilancio come l’istruzione nazionale. Questo aumento rende più gravoso il servizio del debito e riduce lo spazio fiscale per politiche di sostegno future.

Fattori esterni e limite alla manovra fiscale

L’evoluzione dei conti è stata influenzata anche da shock esterni: tensioni internazionali (tra cui lo shock legato all’Iran) hanno contribuito a pressioni sui tassi d’interesse e sui prezzi dell’energia, mentre l’inflazione più contenuta ha limitato gli adeguamenti automatici di alcune prestazioni. Di conseguenza, la capacità del governo di offrire ampi pacchetti di aiuti a famiglie e imprese è più contenuta rispetto al periodo 2026–23; è quindi probabile che il sostegno pubblico nel 2026 sia più mirato e limitato.

Implicazioni per la politica di bilancio

Alla luce di questi vincoli il governo sembra orientato a proseguire nella strada del consolidamento fiscale nel 2026: il miglior punto di partenza offerto dal 2026, l’aumento previsto dei CL nel progetto di bilancio 2026 e una crescita nominale più elevata dovrebbero favorire una diminuzione graduale del deficit, ma la sfida rimane significativa, soprattutto considerando l’obiettivo ufficiale di riportare il deficit al 3% del Pil entro il 2029.

Reazioni, rischi e prossimi passi

Le reazioni ai dati sono state miste: osservatori hanno riconosciuto la resilienza dell’economia ma hanno anche invitato alla cautela, sottolineando la necessità di contenere la spesa e di migliorare l’efficienza della spesa pubblica. Il primo ministro ha convocato riunioni interministeriali per valutare risposte e priorità. Va ricordato che i dati INSEE del 27/03/2026 sono provvisori e possono essere revisionati con la pubblicazione dei conti nazionali definitivi prevista per maggio 2026; questa revisione potrà confermare o modificare le traiettorie discusse finora.

Conclusione

In sintesi, il 2026 offre alla Francia un miglior punto di partenza per il 2026 grazie a ricavi più forti e a un deficit ridotto al 5,1% del Pil, ma il quadro rimane dominato da un debito record (€3.460,5 miliardi, 115,6% del Pil) e da costi di servizio in aumento. Le scelte politiche dovranno bilanciare la necessità di consolidamento con il sostegno economico mirato, tenendo d’occhio le revisioni dei dati e i rischi esterni che potrebbero rendere più onerosa la spesa per interessi nei prossimi anni.