Futures sugli indici: spiegazione semplice e esempio pratico

I futures sugli indici sono uno strumento finanziario che consente agli investitori di guadagnare sulla variazione del valore degli indici di borsa. Questi contratti permettono di speculare sul futuro prezzo dell’indice, senza dover acquistare fisicamente le azioni che lo compongono. In questo modo, gli investitori possono ottenere profitti anche in caso di ribassi del mercato. In questo articolo, spiegheremo in modo semplice come funzionano i futures sugli indici e forniremo un esempio pratico per aiutare i lettori a comprendere meglio questo strumento finanziario

Cosa sono i futures sugli indici?

I futures sugli indici sono contratti standardizzati che permettono di speculare sul futuro prezzo degli indici di borsa. Questi contratti prevedono un accordo tra due parti: il venditore e l’acquirente. Il venditore si impegna a consegnare un certo numero di azioni dell’indice sottostante alla scadenza del contratto, mentre l’acquirente si impegna a pagare il prezzo pattuito per l’acquisto di queste azioni.

Come funzionano i futures sugli indici?

I futures sugli indici si basano sull’idea che il prezzo dell’indice sottostante possa aumentare o diminuire nel futuro. Gli investitori possono acquistare un contratto future se ritengono che il prezzo dell’indice aumenterà, oppure vendere un contratto future se ritengono che il prezzo dell’indice diminuirà. In entrambi i casi, l’investitore può ottenere un profitto.

Esempio pratico

Supponiamo che l’indice FTSE MIB abbia un prezzo attuale di 20.000 punti e un investitore ritenga che il prezzo aumenterà nei prossimi mesi. L’investitore può acquistare un contratto future che scade tra tre mesi, ad un prezzo di 21.000 punti. Se alla scadenza del contratto il prezzo dell’indice è superiore a 21.000 punti, l’investitore otterrà un profitto pari alla differenza tra il prezzo di acquisto del contratto e il prezzo attuale dell’indice. Al contrario, se il prezzo dell’indice è inferiore a 21.000 punti, l’investitore subirà una perdita.

Nei contratti futures cosa sono i tick quiz?

I tick quiz sono un’unità di misura utilizzata per indicare la variazione minima del prezzo di un contratto future. In molti casi, un tick quiz corrisponde a 0,25 punti dell’indice sottostante.

Indici futures investing

Gli indici futures sono uno strumento utilizzato anche dagli investitori professionisti. Questi ultimi utilizzano gli indici futures per coprire il rischio di investimenti in azioni o altri strumenti finanziari. In questo modo, gli investitori possono proteggere i propri investimenti da eventuali ribassi del mercato.

Borsa italiana

Anche la borsa italiana offre la possibilità di investire in futures sugli indici. Tra i futures disponibili, vi sono quelli sull’indice FTSE MIB, sull’indice FTSE Italia Mid Cap e sull’indice FTSE Italia Small Cap.

Conclusioni

I futures sugli indici sono uno strumento finanziario che può offrire interessanti opportunità di guadagno agli investitori. Tuttavia, come ogni strumento finanziario, i futures sugli indici presentano anche dei rischi. È importante, quindi, informarsi adeguatamente prima di investire in questo strumento. Una buona strategia di investimento prevede la diversificazione del portafoglio, l’utilizzo di strumenti di copertura e la prudenza nella scelta dei contratti da acquistare.