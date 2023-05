Gala raggiungerà $ 10?

Il prezzo della moneta di gala è stato respinto appena sotto $ 0,041 mercoledì e il prezzo è crollato sotto $ 0,040. La ragione dietro la caduta è stata la formazione di una Croce della Morte sul grafico temporale di 4 ore.

La MA a 50 giorni è scesa al di sotto della MA a 200 giorni l’ultimo giorno e ciò ha portato lo slancio a diventare ribassista. Tuttavia, il prezzo è ancora una volta in tendenza al rialzo. La media mobile a 50 giorni per Gala è di circa $ 0,040 e la media mobile a 200 giorni è $ 0,0412.

Il prezzo netto di Gala è inferiore sia alle medie mobili a 50 giorni che a 200 giorni. Se il prezzo di un asset è scambiato al di sotto delle medie mobili a 50 e 200 giorni (MA), generalmente indica che l’asset è in una tendenza al ribasso. Ciò significa che il sentiment generale del mercato è ribassista e che c’è più pressione di vendita che pressione all’acquisto.

Tuttavia, gli acquirenti hanno ancora una volta superato numericamente i venditori. Gala si sta ancora una volta muovendo in sincronia con il mercato generale delle criptovalute. Se l’attuale slancio continua, Gala probabilmente supererà sia le medie mobili a 50 giorni che quelle a 200 giorni.

Il supporto per Gala è a $ 0,0317. Questo è stato un supporto stabile per Gala, mentre al rialzo la resistenza è di circa $ 0,041. L’indice di forza relativa per Gala al momento della stesura di questo articolo è 49,42. È in tendenza al rialzo, il che significa che gli acquirenti hanno superato numericamente i venditori. È un’indicazione rialzista.

Sul grafico MACD, la linea MACD è in tendenza al rialzo La linea MACD dopo aver ritestato la linea del segnale dall’alto è rimbalzata indietro e ora si sta muovendo verso l’asse rialzista. Il volume degli scambi per Gala è aumentato. È un segnale di acquisto.

L’indicatore di paura e avidità per Gala è ora all’interno della zona di avidità. Il sentiment del mercato è diventato rialzista. Anche l’oscillatore di momentum è entrato nella zona rialzista.

Nel complesso Gala è rialzista. La tabella seguente indica le prospettive di Crowdwisdom360 per Gala per le prossime 24 ore.

Previsione Gala Prezzo Oggi: Outlook Riepilogo

GMT: 28 aprile 2023 00:43

Prospettive generali Neutrale 1. La saggezza del mercato Parzialmente rialzista 1a. Dati di mercato Parzialmente rialzista 1b. Raccomandazione tecnica Neutrale 2. La saggezza della folla Neutrale 2a. Buzz sui social media Stabile 2b. Sentimento dei social media Neutrale

Previsione Gala Prezzo: Gala è un buon investimento?

Gala è una piattaforma di gioco decentralizzata costruita sulla Blockchain di Ethereum. La piattaforma Gala offre una vasta gamma di giochi progettati per attrarre tutti i tipi di giocatori e consente agli utenti di acquistare, vendere o scambiare risorse digitali, inclusi NFT unici. Si prevede che il mercato Play-to-earn crescerà fino a $ 219 miliardi entro il 2024. Probabilmente è meno di $ 10 miliardi nel 2021. È interessante notare che i giochi tradizionali sono ancora 60 volte superiori al mercato del gioco per guadagnare. Il mercato dei giochi valeva $ 180 miliardi nel 2021.

GALA è un token nativo della piattaforma di gioco Gala Games. Può essere utilizzato per acquistare giochi ed effettuare acquisti in-game. Il gioco di gala fa parte dell’industria GameFi e funziona sul modello Play2Earn. Gala funziona su Ethereum e Binance Blockchains.

GALA è un token di utilità ERC-20 sviluppato sulla rete Ethereum. Può essere utilizzato all’interno dell’ecosistema Gala Games per l’acquisto di oggetti, pagamenti peer-to-peer, nodi gratificanti e altro ancora. I giochi di gala hanno numerose risorse NFT che possono essere scambiate utilizzando il token Gala. Il token Gala è stato costruito sulla rete Ethereum che aiuta gli utenti a trasferire i token Gala una volta che hanno il pieno controllo sulla rete. La criptovaluta GALA può anche essere utilizzata come ricompensa per i proprietari. I gettoni GALA possono anche essere utilizzati per acquistare oggetti all’interno dei giochi. Può anche essere utilizzato per aggiornamenti e altre risorse di gioco e viene anche utilizzato come token di governance.

Gala Games acquisisce Ember Entertainment: analisi

I giochi Ember hanno un fatturato di $ 7 milioni

Ha avuto più di 10 milioni di download dal 2012 ed è tra i primi 1% degli sviluppatori Android

Alcuni dei suoi giochi recenti hanno funzionato abbastanza bene Meow Match lanciato nel 2018 ha più di 1 Milione di download (Valutazione: 4.6) Aquablast lanciato nel 2020 ha più di 100k download (Valutazione: 4.71) Dragon Strike lanciato nel 2019 ha più di 100k download (Valutazione: 4.41) Dragonstone è stato lanciato sul mercato nel 2017 e ha più di 100k download (Valutazione: 4.22)

I giochi di gala prevedono di dare priorità a Dragon Strike e Meow match

Non sono disponibili metriche affidabili sui giocatori attivi di Gala Games, ma ecco cosa è disponibile pubblicamente

Ci sono circa 630 giocatori attivi su un totale di 37000 giocatori.

Negli ultimi 7 giorni sono stati venduti 797 NFT con un volume di scambi di 117k

Piani di gala per il 2023

Attualmente, ci sono 5 giochi dal vivo e 40 titoli sono in fase di sviluppo con 12 da lanciare nel 2023 Saranno coperti un totale di 22 generi di gioco Una nuova valuta premium in-game chiamata Gems sta per essere lanciata per i giochi web-2 Gala Music ha pubblicato 32 artisti finora, Music Platform sarà lanciato il 28 marzo Gala Films ha 3 film pronti per lo streaming, Film Platform sarà lanciato a metà anno La Blockchain L1 di Gala sarà pienamente funzionante quest’anno

Andamento nel corso dell’anno

Gala Games Token ha avuto un anno difficile fino a poco tempo fa. Con la liquidità che viene spremuta, il prezzo è sceso significativamente più in basso. Di conseguenza, il potenziale di guadagno sulla piattaforma è diminuito. Questo, a sua volta, ha ridotto il numero di giocatori attivi sulla piattaforma che ha ridotto la domanda per il Token.

Ecco come sono cambiati i volumi di trading nel corso dell’anno

2022 Q1 Media: $ 850m Q2 Media: $ 331 milioni Q3 Media: $ 216m Q4 Media: $105 m

2023 Q1 Media: $ 280m



Mentre il 2022 è stato difficile per Metaverse e Gaming Tokens, il futuro sembra abbastanza positivo per i giochi Blockchain e giocatori come Gala Games. Nel complesso, riteniamo che Gala Crypto abbia un buon caso d’uso.

Se vuoi leggere la previsione del prezzo di gala per oggi (compresi i consigli tecnici e le opinioni sui social media), clicca qui

Perché Gala stava crescendo?

Acquisizione di Ember Entertainment: Gala ha spostato la sua strategia dal cercare di convincere i consumatori a utilizzare i suoi gettoni nel proprio gioco (Townstar) all’acquisizione di giochi con coinvolgimento e fedeltà esistenti. La strategia di acquisizione di giochi ad alto coinvolgimento ha aumentato le prestazioni di Gala negli ultimi giorni, poiché questi giochi guideranno naturalmente la domanda di token Gala, invece di forzare i token nei giochi senza impegno e fedeltà. Piano di gioco dettagliato per l’anno 2023: Gala ha rilasciato un piano di gioco dettagliato per il 2023 (dettagliato in precedenza) con un’enfasi sulle piattaforme che guideranno sostanzialmente l’utilizzo dei token Gala. Pompa a livello di mercato: Non solo Gala, tutti i token hanno pompato nelle ultime settimane dopo il rapporto della Fed secondo cui l’inflazione era scesa sotto il 7%. I token di gioco sono stati influenzati negativamente dalle politiche della Fed dopo che l’inflazione ha superato il 6%

Gala salirà o Gala si riprenderà?

Il 2022 non è stato un grande anno per Gala Token. Il suo prezzo è sceso di oltre l’87% in un anno, dato che aveva un prezzo di $ 0,32 nel gennaio 2022. Tuttavia, il 2023 ha visto tre importanti pompe sulla scia degli annunci favorevoli di Gala.

C’è anche la possibilità che l’ambiente economico migliori nei prossimi mesi, il che dovrebbe anche dare a Gala una grande spinta.

Gala raggiungerà $ 10? La matematica

Facciamo alcuni calcoli

A $ 10, la capitalizzazione di mercato di Gala sarebbe 250 volte superiore al prezzo di Gala nell’ottobre 2022 o circa $ 70 miliardi. Dato come varie criptovalute – BTC, ETH, SOL, ADA e numerose altre criptovalute sono aumentate negli ultimi anni, non è insolito che qualsiasi criptovaluta aumenti di 250 volte in modo abbastanza rapido.

Tuttavia, non è realistico aspettarsi che ciò che è successo nel 2021 con la maggior parte degli Altcoin o anche con Ethereum (dal 2017 al 2021) o Bitcoin (dal 2010 al 2020) accada di nuovo. È improbabile che tali pompe si ripetano, dato che è improbabile che ripeteremo la pompa di liquidità guidata dalla Fed dal 2008 al 2021. Pertanto, ha senso stimare il futuro Gala Price con un 30% più “conservativo”. Ora, anche il 30% sembra essere piuttosto alto se lo si confronta con il mercato azionario. Pertanto, una stima super prudente non dovrebbe essere basata solo sul 30%, ma anche sul presupposto che il 50% delle monete sarà bruciato.

Pertanto, se Gala dovesse aumentare al tasso del 30% annuo (supponendo che il 50% dei token venga bruciato durante il periodo), ci vorrebbero $gala 22 anni o l’anno 2044 per raggiungere $ 10.

Il GALA può raggiungere $ 10? Analisi dei dati

GALA è riuscito a raggiungere un ATH o un prezzo massimo di tutti i tempi di $ 0,83 nel 2021. Il prezzo attuale di Gala varia tra 0,04 e 0,05 e ha una capitalizzazione di mercato di circa $ 350 milioni. Se Gala avesse un prezzo di $ 10, la capitalizzazione di mercato sarebbe di $ 7,1 miliardi. Si prevede che il mercato Play to earn aumenterà di 20 volte nei prossimi 3 anni.

TGala potrebbe avere un prezzo compreso tra $ 6-10 dollari entro il 2027-30. Quindi la risposta alla domanda Can Gala Reach $ 10 è che data la crescita esplosiva di Play per guadagnare giochi, Gala può facilmente raggiungere $ 10 nei prossimi 4-5 anni.

Un altro modo interessante di guardare a Play to earn games è quello di guardare ogni piattaforma di gioco come un piccolo paese e gli acquisti e le vendite all’interno del gioco sono visti come commercio del gioco. Se riformulati in questo modo, i gettoni di gioco come Gala hanno un futuro molto più luminoso della maggior parte dei Meme e delle Alt Coin.

Previsione Gala Prezzo $100

Se Gala $ 10 è uno sforzo difficile, ci vorrebbe ancora più sforzo per raggiungere $ 100. In questo caso, facciamo un’ipotesi più conservativa del 25% annuo (supponendo che il 50% bruci alla fine di questo periodo). La capitalizzazione di mercato sarebbe di $ 700 miliardi e ci vorrebbero 35 anni o 2057 per raggiungere questo livello.

La moneta Gala raggiungerà $ 1?

Sì, la moneta Gala raggiungerà $ 1 data la probabile crescita del gioco per guadagnare giochi fino al 2030. Ipotizziamo una stima di crescita di circa il 35%. Ci vorrebbero 11 anni perché Gala Coin raggiunga $ 1.

Gala Prezzo Previsione 2023, 2025, 2030

Le previsioni dei prezzi a lungo termine sono probabilmente accurate da un punto di vista direzionale, ma è improbabile che siano precise in termini di numeri previsti. Compiliamo previsioni da tutto il web e raccomandiamo vivamente di concentrarci sulla logica, la struttura, la differenziazione e la concorrenza analizzate prima e dopo rispetto al prezzo stesso.

È probabile che Gala inizi la ripresa nella seconda metà del 2023, con il miglioramento del clima economico generale. Il 2024 e il 2025 potrebbero probabilmente avvantaggiare Gala da un punto di vista ciclico che potrebbe anche aiutare a offrire nuove esperienze di gioco. Tra il 2025 e il 2030, è probabile che ci sarà un periodo misto con tassi di adozione molto più elevati per le piattaforme play-to-earn, ma anche influenzato negativamente dalle recessioni economiche (cicliche).

La previsione del prezzo di Gala Coin 2023 è $ 0,0761

Previsione Prezzo Gala Coin 2025 è $0,110

La previsione del prezzo di Gala Coin 2030 è $ 0,240

Gala andrà giù?

Come sottolineato in precedenza, Gala ha pompato in modo significativo nelle ultime settimane. È probabile che diminuisca un po ‘se non ci sono più pompe a livello di mercato.

Dove acquistare?

Kraken – Kraken è un importante scambio di criptovaluta che consente agli utenti di scambiare più criptovalute come Bitcoin, Ethereum e altri. Fornisce sofisticati strumenti di trading, severi requisiti di sicurezza e un’interfaccia facile da usare. KuCoin – KuCoin è uno scambio di criptovaluta globale noto per la sua vasta scelta di criptovalute, design user-friendly e solide funzionalità di sicurezza. Fornisce trading in varie criptovalute, opzioni di puntata e un programma di riferimento per gli utenti. ByBit – Bybit è un importante scambio di derivati di criptovaluta noto per le sue opzioni di trading con leva, che includono contratti perpetui per Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute. Ha un’interfaccia facile da usare, potenti strumenti di trading e rigorosi requisiti di sicurezza.

Previsione Gala Token Prezzo: Dove acquistare Gala?

GALA sta gradualmente diventando una delle criptovalute più popolari. C’è stato un rapido aumento della domanda di GALA. Ecco i passaggi per acquistare GALA:

Trovare uno scambio di criptovalute che vende GALA Creare un account con Exchange Verifica la tua identità Finanzia il portafoglio Effettua l’acquisto

Alcuni degli scambi importanti che offrono GALA sono: