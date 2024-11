Risultati operativi in crescita

Il titolo di Generali ha registrato un notevole incremento in Borsa, con un aumento di oltre il 4% dopo la pubblicazione dei risultati finanziari del terzo trimestre, che hanno superato le aspettative del mercato. Il risultato operativo del gruppo è salito a € 5,4 miliardi, segnando un incremento del 7,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa crescita è stata principalmente sostenuta dai segmenti Vita e Asset & Wealth Management, che hanno dimostrato una solidità notevole in un contesto economico complesso.

Performance dei segmenti di business

Cristiano Borean, CFO di Generali, ha sottolineato che la crescita del risultato operativo è stata alimentata da tutti i segmenti di business. In particolare, il segmento Vita ha mostrato un andamento molto positivo nella raccolta netta, mentre il segmento Danni ha registrato un incremento della redditività nonostante l’impatto delle catastrofi naturali. Inoltre, il segmento Asset & Wealth Management ha contribuito significativamente ai risultati, con un aumento del risultato operativo a € 837 milioni, pari a un incremento del 20,1%.

Analisi dei ricavi e dei costi

I ricavi operativi hanno mostrato uno sviluppo positivo, con un aumento del 25,5%. Tuttavia, i costi operativi sono aumentati a € 563 milioni, riflettendo il contributo di Conning Holdings Limited. Nonostante ciò, l’utile netto normalizzato del segmento Asset Management si è attestato a € 236 milioni, mostrando una leggera flessione a causa di costi non ricorrenti legati all’acquisizione di CHL. Gli asset under management (AUM) gestiti dalle società di Asset Management hanno raggiunto € 681 miliardi, con un incremento del 32,0% rispetto all’anno precedente.

Prospettive future e valutazioni degli analisti

Le prospettive per Generali rimangono positive, con il gruppo che si prepara a presentare una nuova strategia nel gennaio prossimo. Gli analisti di Citi e Goldman Sachs hanno espresso valutazioni favorevoli sui risultati, evidenziando un miglioramento significativo nel settore danni e un rapporto costi/premi più favorevole. Morgan Stanley ha confermato la valutazione “overweight” dell’azienda, suggerendo che i risultati attuali pongono le basi per un piano triennale che inizierà nel 2025. La raccolta netta nel terzo trimestre ha mostrato un segno positivo, con € 1,9 miliardi di raccolta netta, evidenziando la resilienza del gruppo in un mercato in continua evoluzione.