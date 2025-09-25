Giancarlo Devasini e la Valutazione di Tether: Un Passo Potenziale Verso la Top Ten Mondiale delle Criptovalute

Il mondo delle criptovalute continua a sorprendere con sviluppi inaspettati.

Uno dei protagonisti principali è Tether Holdings. Se l’accordo in fase di negoziazione per un finanziamento di 20 miliardi di dollari avrà successo, Giancarlo Devasini, presidente della società e principale azionista, potrebbe scalare le classifiche della ricchezza globale. In tal caso, si posizionerebbe come il quinto uomo più ricco al mondo, subito dopo nomi come Jeff Bezos.

Tether Holdings: una società in crescita

Tether è nota per essere la stablecoin più utilizzata a livello mondiale. Il suo successo è frutto di una strategia mirata e innovativa. La recente trattativa per raccogliere fondi prevede la possibile cessione di circa il 3% delle azioni, portando la valutazione complessiva della società a un impressionante 500 miliardi di dollari. Questa cifra, se confermata, rappresenterebbe un traguardo significativo nel panorama delle criptovalute.

Il team di Tether: profili e competenze

La peculiarità di Tether Holdings risiede anche nel suo management. La società, che ha recentemente trasferito la propria sede a El Salvador, è guidata da un team di imprenditori italiani. Giancarlo Devasini, classe 1964 e laureato in medicina, ha iniziato la sua carriera come chirurgo plastico, per poi intraprendere un nuovo percorso nel mondo delle criptovalute nel 2012, un settore ancora in fase embrionale all’epoca. Devasini ha riconosciuto di aver iniziato con progetti di piccola entità prima di approdare a Tether.

Insieme a lui, troviamo Paolo Ardoino, che detiene il 20% delle azioni di Tether e vanta un background in informatica. Dopo aver avviato una startup a Londra nel settore dei servizi finanziari, ha unito le forze con Devasini in Tether come sviluppatore nel 2014 e oggi ricopre il ruolo di amministratore delegato. Ardoino ha più volte evidenziato come il successo di Tether sia attribuibile al giusto tempismo e alla capacità di rispondere a esigenze specifiche del mercato.

Il funzionamento della stablecoin Tether

Tether è stata pioniera nel settore delle stablecoin, un tipo di criptovaluta progettata per mantenere un valore stabile, ancorandosi a valute tradizionali come il dollaro statunitense. Questo modello offre un’alternativa interessante per l’intermediazione nei pagamenti, consentendo agli utenti di effettuare transazioni senza esporsi a eccessivi rischi. La blockchain di Tether è infatti legata al dollaro, la valuta più scambiata al mondo, garantendo una conversione in tempo reale grazie alla gestione di riserve completamente liquide.

Rendimenti e prospettive di Tether

Le performance economiche di Tether si rivelano particolarmente significative. Per il 2024, la società ha registrato utili pari a 5 miliardi di dollari in un solo semestre. Questo dato assume un’importanza notevole nel contesto attuale del mercato delle criptovalute. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la valutazione finale di Tether potrebbe risultare inferiore ai 500 miliardi di dollari stimati. A titolo di confronto, Circle, uno dei principali concorrenti nel mercato delle stablecoin, ha recentemente raggiunto una valutazione di circa 30 miliardi di dollari dopo la sua quotazione a Wall Street.

Prospettive future per Tether Holdings

Il futuro di Tether Holdings si presenta ricco di opportunità. La combinazione di una leadership esperta, una strategia di mercato ben definita e un’innovazione costante ha permesso a Tether di affermarsi come un attore chiave nel panorama delle criptovalute. Giancarlo Devasini potrebbe non solo vedere un incremento della sua ricchezza personale, ma anche contribuire in modo significativo all’evoluzione del settore, rendendo Tether un punto di riferimento nel mondo delle stablecoin.