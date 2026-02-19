Giornate di orientamento e servizi dell’università: tutto quello che devi sapere

Orientamento universitario: percorso per future matricole

Se stai pensando all’università, non sei solo: molti cercano informazioni chiare e sostegno pratico per orientare la scelta. L’ateneo ha preparato un percorso pensato proprio per chi si avvicina al mondo accademico: una serie di attività e servizi che aiutano a capire l’offerta formativa, le procedure d’immatricolazione e le opportunità post-laurea, così da scegliere con più serenità e consapevolezza.

Cosa offre il percorso di orientamento

– Informazioni istituzionali e punti di contatto: dove trovare indicazioni ufficiali, come partecipare alle iniziative e a chi rivolgersi per chiarimenti amministrativi o didattici.

Giornate di orientamento: incontri informativi, laboratori e colloqui con docenti e tutor per esplorare i corsi e i piani di studio.

Strumenti digitali: piattaforme, app e risorse online per esercitazioni, preparazione ai test di ingresso e consultazione del materiale informativo.

Supporti per l’inclusione: servizi dedicati per studenti con disabilità e con DSA, per garantire accesso e adeguamenti personalizzati.

A chi si rivolge

Le attività sono pensate soprattutto per gli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori, ma anche per chiunque stia valutando l’iscrizione all’ateneo. I materiali e gli eventi sono utili anche a genitori e counselor che accompagnano il percorso decisionale.

Referenti e responsabilità

Per coordinare le attività è stato individuato un referente per orientamento e placement: Prof. Alessandro Manello, punto di riferimento per questioni legate a offerta formativa, tutorato e opportunità professionali. Per l’inclusione i contatti sono: – Prof. Valerio Brescia: referenze per studenti con disabilità; – Prof.ssa Erica Varese: supporto per studenti con DSA.

Queste figure gestiscono le segnalazioni attraverso i canali ufficiali dell’università e organizzano gli interventi di supporto necessari.

Le Giornate di orientamento programma e informazioni pratiche

L’edizione si svolge dal 25 al 27 febbraio. Gli eventi prevedono incontri in presenza e sessioni informative aperte al pubblico a partire dalle ore 9, presso l’Inalpi Arena (Corso Sebastopoli 123, Torino, area pedonale). Sarà un’ottima occasione per parlare faccia a faccia con docenti, tutor e personale amministrativo, porre domande sui piani di studio e sulle procedure di immatricolazione, e farsi un’idea concreta della vita universitaria.

Suggerimenti per partecipare al meglio

– Preparati: porta con te domande precise sui corsi, sui tirocini e sulle prospettive professionali.

Consulta il programma dettagliato: orari e modalità di accesso sono pubblicati sui canali ufficiali dell’ateneo.

Verifica le scadenze: informati per tempo sulle procedure e sui documenti richiesti per l’immatricolazione.

Sfrutta gli incontri: colloqui e laboratori sono utili per confrontarsi con chi vive ogni giorno l’offerta formativa.

Strumenti digitali e procedure di iscrizione

L’università mette a disposizione strumenti online per orientarsi e completare le pratiche: app, piattaforme per esercitazioni e guide passo passo. Sono disponibili materiali per la preparazione ai test di ingresso e corsi introduttivi gratuiti utili nella fase preparatoria. Usare queste risorse in anticipo può rendere più rapide le procedure amministrative e migliorare i risultati nelle prove selettive.

Per effettuare l’immatricolazione e conoscere tempi e documenti necessari, consulta la sezione “Iscrizioni” del sito istituzionale: trovi istruzioni dettagliate, scadenze e moduli da compilare.

Risorse specifiche della Scuola di Management ed Economia

Se ti interessano i corsi della Scuola di Management ed Economia, visita la pagina “Iniziative” nella sezione Orientamento del sito. Troverai gli appuntamenti tematici, materiali informativi e i riferimenti di docenti e tutor coinvolti nelle attività dedicate.

Contatti rapidi

– Prof. Alessandro Manello: orientamento, tutorato e placement

Prof. Valerio Brescia: supporto per disabilità

Prof.ssa Erica Varese: supporto per studenti con DSA

Partecipare alle Giornate di orientamento è il modo migliore per conoscere l’ateneo da vicino, raccogliere informazioni utili e chiarire dubbi pratici prima di iscriversi. Tutti i materiali, il calendario completo e gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali ufficiali dell’università.