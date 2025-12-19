Golden Goose: Acquisizione da 2,5 miliardi da parte di HSG e Temasek

Il marchio di scarpe di lusso Golden Goose ha annunciato una significativa trasformazione nella sua struttura proprietaria.

L’acquisizione da parte della società cinese HSG, specializzata in venture capital e private equity, rappresenta un punto di svolta per il brand, che intende espandere la propria presenza a livello globale. In questo contesto, Temasek, un fondo di investimento di Singapore, e True Light Capital, un fondo gestito interamente da Temasek, hanno acquisito una partecipazione di minoranza.

Dettagli dell’acquisizione

Secondo le stime di fonti finanziarie, il valore totale di questa operazione ammonta a circa 2,5 miliardi di euro. La vendita è stata orchestrata principalmente dai fondi gestiti da Permira, che avevano già investito in Golden Goose e manterranno una partecipazione di minoranza anche dopo l’acquisizione. Questo passaggio di proprietà è stato descritto come un incontro di affinità strategica e culturale, volto a sostenere le ambizioni di crescita del brand.

Un futuro all’insegna della crescita

La nuova alleanza con HSG e Temasek si fonda sull’esperienza consolidata di questi investitori nel settore del lusso e della tecnologia. Tra i loro investimenti precedenti figurano marchi di prestigio come Moncler e Ermenegildo Zegna. La partnership ha l’obiettivo di posizionare Golden Goose come un brand di lusso globale di nuova generazione, continuando a valorizzare le sue radici italiane. La strategia prevede un ampliamento della portata internazionale della marca, mantenendo un forte legame con l’italianità.

Leadership e strategia aziendale

Silvio Campara, attuale CEO di Golden Goose, proseguirà nella guida del gruppo. Marco Bizzarri, già membro non esecutivo del consiglio di amministrazione, assumerà il ruolo di presidente non esecutivo. Bizzarri porta con sé un significativo bagaglio di esperienza, avendo ricoperto posizioni di rilievo in aziende come Gucci e Bottega Veneta. La sua nomina è considerata un passo cruciale per accelerare la prossima fase di espansione e innovazione del marchio.

Le parole dei protagonisti

Campara ha espresso entusiasmo per l’arrivo di HSG e Temasek come partner strategici, sottolineando che la loro esperienza sarà fondamentale per cogliere nuove opportunità nel mercato globale. Ha inoltre ringraziato Permira per il supporto ricevuto fino a questo momento, evidenziando l’importanza della loro continua presenza come partner di valore. Jiajia Zou, partner di HSG, ha dichiarato di essere onorati di collaborare con Temasek e di essere pronti a sostenere Golden Goose nel suo percorso verso una crescita internazionale.

Prospettive future

Il completamento dell’acquisizione è previsto entro l’estate del 2026. Golden Goose ha già annunciato l’intenzione di rimborsare completamente le Senior Secured Floating Rate Notes con scadenza nel 2031, per un totale di 480 milioni, al termine dell’operazione. Questo rappresenta un passo significativo nella pianificazione finanziaria dell’azienda, che mira a garantire una solida base per la propria espansione futura.

L’acquisizione di Golden Goose da parte di HSG e Temasek non è solo un’opportunità di crescita, ma anche un riconoscimento del successo del brand. Con una leadership esperta e una strategia mirata, il marchio italiano è pronto ad affrontare le sfide del mercato globale, mantenendo sempre viva la sua essenza italiana.