Golden Goose: Un Nuovo Inizio con HSG e Temasek

Golden Goose, noto marchio italiano di sneakers di lusso, ha annunciato un cambiamento significativo nella sua struttura proprietaria.

La società cinese Hsg, attiva nel venture capital e nel private equity, acquisirà una partecipazione di maggioranza nel brand, mentre Temasek, fondo sovrano di Singapore, e un fondo controllato da True Light Capital otterranno quote di minoranza. Questo passaggio rappresenta una valutazione totale di circa 2,5 miliardi di euro.

La transazione è stata guidata principalmente dai fondi gestiti da Permira, che hanno deciso di ridurre la loro partecipazione, mantenendo comunque una quota minoritaria nel gruppo. La partnership con Hsg e Temasek è vista come un’opportunità per rafforzare le ambizioni internazionali di Golden Goose, garantendo al contempo il rispetto delle sue radici italiane.

Strategia di crescita e visione futura

Il nuovo investimento è stato descritto come una mossa strategica, in grado di unire l’expertise di Hsg e Temasek con le aspirazioni di espansione di Golden Goose. Entrambi i nuovi soci vantano esperienze consolidate nel settore del lusso e della tecnologia. Hsg ha già investito in marchi prestigiosi come Moncler ed Ermenegildo Zegna, mentre Temasek ha un portafoglio che include aziende come Pop Mart e Marshall.

Il ruolo dei leader aziendali

Silvio Campara rimarrà alla guida dell’azienda in qualità di CEO, un ruolo che ha ricoperto con successo fino ad oggi. Marco Bizzarri, attualmente non esecutivo nel consiglio di amministrazione di Golden Goose, assumerà la carica di presidente non esecutivo. La sua vasta esperienza nel settore del lusso, maturata attraverso ruoli di leadership in marchi come Gucci e Bottega Veneta, sarà cruciale per il futuro dell’azienda, soprattutto in questo periodo di transizione.

Campara ha espresso entusiasmo per l’ingresso di Hsg e Temasek, definendoli partner strategici essenziali per il rafforzamento delle ambizioni di crescita globale di Golden Goose. Questa collaborazione consentirà di sfruttare le opportunità internazionali e di espandere ulteriormente la notorietà del marchio.

Prospettive di mercato e obiettivi finanziari

Ci si aspetta che la finalizzazione dell’accordo avvenga entro l’estate del 2026. Golden Goose prevede, inoltre, di rimborsare interamente le Senior Secured Floating Rate Notes con scadenza nel 2031, per un importo totale di 480 milioni di euro, in concomitanza con il completamento dell’operazione.

Questa mossa non solo segna un nuovo capitolo per Golden Goose, ma evidenzia anche le sue ambizioni di rimanere competitiva in un mercato del lusso in continua evoluzione. La sinergia con Hsg e Temasek rappresenta una combinazione di forze che mira a consolidare la posizione del marchio nel panorama globale.

Il passaggio di proprietà a Hsg e Temasek è un segnale di crescita e innovazione per Golden Goose, che si prepara a scrivere nuove pagine nella sua già brillante storia. Con un forte focus sulle tradizioni italiane e un occhio rivolto verso il futuro, l’azienda è pronta a intraprendere un percorso di espansione internazionale.