Grafico MT4: come aprirlo su tutti i device

Il grafico è indispensabile per qualsiasi trader quando fa trading nel mercato finanziario. I grafici aiutano a visualizzare il movimento dei prezzi di un asset nel tempo, semplificando il monitoraggio e l’esecuzione di analisi tecniche per trovare un’entrata, un’uscita, uno stop loss e un profitto in modo accurato ed efficiente.

Per aprire il grafico su MT4, procedi nel seguente modo:

Come aprire un grafico su MT4 PC

Il metodo più comune per aprire i grafici MT4 è utilizzare File nella barra dei menu in alto. I passaggi dettagliati sono i seguenti:

Fai clic su File nella barra dei menu in alto -> seleziona Nuovo grafico. Clicca sullo strumento che vuoi vedere il grafico. Se lo strumento che si desidera visualizzare non è disponibile. Clicca su Forex major/Forex minor per vedere l’elenco completo delle attività su MT4.

Quindi, il grafico viene visualizzato immediatamente nella finestra Grafico.

In alternativa, puoi anche aprire il grafico dalla finestra Market Watch o dalla barra degli strumenti Standard.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla risorsa che si desidera visualizzare il grafico > selezionare Finestra grafico. Il grafico viene visualizzato immediatamente. Oppure fai rapidamente clic con il pulsante sinistro del mouse sulla risorsa, tieni premuto il mouse e trascina e rilascia nella finestra Grafico.

Come aprire un grafico su MT4 mobile

Nella scheda Prezzo (quotazioni) nella parte inferiore dello schermo, fai clic sul tuo strumento preferito, vengono visualizzate tre opzioni: Commercio, Grafico e Dettagli. Fare clic su Grafico per aprire il relativo grafico.

Quindi puoi tenere traccia della cronologia dei prezzi ed eseguire analisi tecniche in base alla tua strategia con gli indicatori e gli strumenti di disegno offerti su MT4.

Come aprire il grafico offline su MT4

Il grafico offline MT4 ti consente di fare ricerche e analisi senza ulteriori aggiornamenti dei prezzi. Questi grafici risultano molto utili per lavorare con titoli o periodi non standard.

Per creare un grafico offline, fai clic su File nel menu principale -> seleziona Apri offline -> scegli il tuo strumento preferito e quindi premi Apri.

Perché il grafico MT4 non funziona?

Il grafico potrebbe essere aggiornato. Se al primo accesso viene visualizzato il messaggio “Aggiornamento in sospeso”, chiudi il grafico e passa alla finestra “Market Watch”. Fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona “Mostra tutto” per mostrare tutti gli strumenti disponibili, quindi apri qualsiasi grafico delle risorse seguendo le istruzioni descritte in precedenza.

Su MT4, puoi aprire più grafici contemporaneamente, personalizzarne l’aspetto e visualizzare le informazioni, aggiungere e rimuovere facilmente strumenti e indicatori e altro ancora.