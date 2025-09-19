Grave incendio colpisce il centro urbano

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Un incendio di grandi dimensioni ha colpito il centro di Milano intorno alle 13:00 di oggi.

Le fiamme hanno avvolto diversi edifici storici, costringendo le autorità a evacuare la zona.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono sul posto, impegnati a domare le fiamme. Secondo un portavoce della Protezione Civile, “le operazioni di spegnimento risultano complicate a causa del vento forte”.

Testimoni oculari riferiscono di aver visto fumi neri alti nel cielo e di aver udito esplosioni, presumibilmente originate da materiali infiammabili presenti negli edifici.

Non ci sono notizie di feriti finora, ma il numero di persone evacuate è in aumento. Le autorità raccomandano agli abitanti di evitare la zona e mantenere la calma.

Il sindaco ha dichiarato: “Stiamo facendo tutto il possibile per controllare la situazione e garantire la sicurezza dei nostri cittadini”.

La causa dell’incendio è ancora sconosciuta, ma le indagini sono già in corso.