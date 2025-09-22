Grave incendio in centro città: aggiornamenti e dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 15:30: Un incendio di vasta portata è scoppiato nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 ottobre 2023, in un edificio situato in via Roma, nel cuore della città.

Le autorità sono sul posto e stanno gestendo la situazione.

Il sindaco, Mario Rossi, ha dichiarato: “Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini. Le evacuazioni sono in corso e stiamo monitorando la situazione”.

Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe scoppiato intorno alle 15:00 e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme.

TESTIMONI OCULARI riferiscono di aver sentito un’esplosione prima che le fiamme si propagassero rapidamente. “Ho visto fumi neri e fiamme alte”, ha dichiarato un residente della zona.

La strada è stata chiusa al traffico e le forze dell’ordine stanno predisponendo un’area di sicurezza per garantire il corretto svolgimento delle operazioni. AGGIORNAMENTO ORE 15:45: Al momento non si segnalano feriti.