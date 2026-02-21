Guarda di finanza sequestra immobile e conti a condannata per usura con metodo mafioso

Sequestro di beni a Imperia per usura di stampo mafioso

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Imperia ha sequestrato un immobile e disponibilità finanziarie intestate a una persona già condannata in via definitiva per il reato di usura aggravata dal metodo mafioso.

L’intervento rientra nelle verifiche finalizzate all’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, strumenti che consentono di congelare e, in prospettiva, confiscare patrimoni ritenuti di origine illecita.

Le indagini mirano a ricostruire la provenienza dei beni e a valutare l’effettiva sussistenza dei presupposti normativi per il vincolo patrimoniale. Ulteriori sviluppi saranno comunicati al termine degli accertamenti.

Il quadro normativo e operativo

Le verifiche sono state eseguite nel rispetto della disciplina antimafia che impone obblighi specifici ai soggetti condannati in via definitiva o sottoposti a misure di prevenzione. Tali soggetti devono comunicare alla Guardia di Finanza ogni variazione patrimoniale oltre soglie stabilite dalla norma. Nel corso degli accertamenti il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Imperia ha riscontrato l’omessa comunicazione di movimenti patrimoniali con valore superiore a 10.329,14 euro. La violazione ha determinato approfondimenti investigativi per verificare la provenienza e la destinazione delle risorse. Gli ulteriori sviluppi saranno comunicati al termine degli accertamenti.

Monitoraggio e progetti investigativi

A seguito degli accertamenti in corso, l’attività è proseguita nell’ambito di progetti promossi dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, con controlli mirati su soggetti a rischio. Le indagini combinano attività di osservazione sul territorio e lo scambio informativo tra uffici competenti.

La struttura coordina analisi economico-finanziarie finalizzate a riscontrare discrepanze tra redditi dichiarati e patrimonio detenuto. Per arricchimenti sospetti si intendono aumenti patrimoniali non giustificati da redditi leciti o da operazioni finanziarie tracciabili.

I dati raccolti servono a ricostruire possibili flussi illeciti e a orientare ulteriori approfondimenti giudiziari. Gli ulteriori sviluppi saranno comunicati al termine degli accertamenti.

Provvedimento giudiziario: il decreto di sequestro

Il Gip del Tribunale di Imperia ha emesso un decreto di misura cautelare reale preventiva su richiesta della Procura, a seguito della segnalazione degli investigatori. Il provvedimento riguarda beni mobiliare e immobili e intende preservare le risorse in vista di una futura confisca.

Tra i beni interessati figurano un immobile e disponibilità finanziarie risultate sui conti correnti della destinataria. La confisca è prevista come perdita definitiva del bene a favore dello Stato nel caso di accertamento della responsabilità. L’ulteriore iter processuale dipenderà dagli esiti degli accertamenti in corso; eventuali sviluppi saranno comunicati al termine delle indagini.

Stima dei proventi illeciti

Il decreto indica una somma quantificata in circa 130.000 euro ritenuta derivante dall’alienazione di beni. Tale importo è stato inserito tra le voci soggette al vincolo cautelare per impedire che risorse presumibilmente di origine illecita siano sottratte al percorso giudiziario che potrebbe condurre alla confisca definitiva.

Finalità e impatto dell’azione

La Guardia di Finanza afferma che l’azione è mirata all’aggressione dei patrimoni sospetti e a misure preventive contro la criminalità economico-finanziaria collegata a contesti mafiosi. Le misure ablative sono presentate come uno strumento per tutelare l’economia legale e per ridurre la capacità di reinvestimento sul territorio delle risorse di origine illecita. Ulteriori sviluppi dipenderanno dagli accertamenti in corso e saranno resi noti al termine delle indagini.

Le autorità giudiziarie hanno disposto il sequestro patrimoniale nell’ambito delle indagini in corso, con l’obiettivo di neutralizzare i profitti derivanti da reati gravi. L’operazione si inserisce nella strategia istituzionale di monitoraggio continuativo, obblighi di comunicazione e coordinamento giudiziario che mira a preservare il valore patrimoniale in vista di eventuali misure definitive. Il vincolo impedisce alla persona interessata di disporre dei beni e delle somme vincolate, assicurando che le decisioni successive sulla confisca siano adottate su una base patrimoniale intatta. Ulteriori sviluppi dipenderanno dagli accertamenti in corso e saranno resi noti al termine delle indagini.

Ruolo delle istituzioni e tutela dell’economia

Il sequestro eseguito dal Nucleo di polizia economico-finanziaria è frutto di un’articolata collaborazione tra forze investigative e autorità giudiziaria. Le misure di prevenzione patrimoniali non mirano soltanto a colpire i singoli responsabili. Esse intendono anche difendere la parte sana del tessuto economico dal rischio di infiltrazioni e dalla concorrenza sleale generata da capitali di provenienza illecita. Alessandro Bianchi, esperto con esperienza in product management e startup, osserva che il contrasto agli illeciti richiede strumenti che preservino la continuità economica e la trasparenza dei mercati.

A fronte della necessità di preservare la continuità economica e la trasparenza dei mercati, la decisione rimane una misura provvisoria soggetta a impugnazione nei termini di legge. Sul piano operativo il sequestro ribadisce l’impegno delle autorità nel contrastare l’usura e le pratiche illecite riconducibili alla criminalità organizzata, attraverso controlli finanziari mirati e strumenti preventivi volti a tutelare l’economia lecita. Alessandro Bianchi, ex Google Product Manager e founder, sottolinea che la lotta agli illeciti richiede strumenti che non compromettano il funzionamento delle imprese sane e che favoriscano la tracciabilità delle risorse. I prossimi passaggi dell’iter giudiziario definiranno l’efficacia pratica della misura e gli eventuali riflessi sul tessuto economico locale; ulteriori sviluppi sono attesi nel corso delle procedure giudiziarie.