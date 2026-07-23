Guardia di Finanza 2026: bandi per allievi finanzieri atleti e maestro direttore

La Guardia di Finanza ha pubblicato nuovi bandi per il reclutamento di allievi finanzieri atleti e maestro direttore della banda musicale per l'anno 2026

La Guardia di Finanza ha recentemente annunciato una serie di nuove opportunità di carriera attraverso vari bandi di concorso. Tra le posizioni aperte, spiccano quelle per allievi finanzieri atleti e per il maestro direttore della banda musicale offrendo così diverse possibilità per chi desidera unirsi a questa prestigiosa istituzione.

Questi bandi rappresentano un’importante occasione per i giovani che vogliono combinare la loro passione per lo sport o la musica con una carriera nel settore della sicurezza e della finanza pubblica.

Selezione straordinaria per allievi finanzieri atleti

È stata avviata una procedura straordinaria di selezione per il reclutamento di allievi finanzieri atleti. Questo bando è rivolto a candidati che desiderano unire le loro competenze sportive con il servizio nella Guardia di Finanza. I requisiti specifici e le modalità di selezione sono dettagliati nel bando ufficiale, che è stato pubblicato il 1° luglio 2026.

Questa iniziativa mira a valorizzare il talento sportivo dei giovani, offrendo loro l’opportunità di intraprendere una carriera stimolante e gratificante all’interno di un corpo di polizia specializzato. Gli atleti selezionati avranno la possibilità di continuare a praticare il loro sport a livello agonistico, rappresentando la Guardia di Finanza in competizioni nazionali e internazionali.

Sezione Paralimpica Fiamme Gialle

Un’altra importante novità è la procedura di selezione per atleti con disabilità fisiche e sensoriali della Sezione Paralimpica Fiamme Gialle. Questo bando, pubblicato anch’esso il 1° luglio 2026 rappresenta un passo significativo verso l’inclusione e l’integrazione di atleti paralimpici all’interno della Guardia di Finanza.

La Sezione Paralimpica Fiamme Gialle è un progetto innovativo che mira a promuovere lo sport paralimpico e a offrire opportunità di carriera a persone con disabilità. Gli atleti selezionati avranno la possibilità di partecipare a programmi di formazione specifici e di rappresentare la Guardia di Finanza in competizioni paralimpiche.

Concorso per maestro direttore della banda musicale

Per chi ha una passione per la musica, la Guardia di Finanza ha pubblicato un bando di concorso per il reclutamento del maestro direttore della banda musicale per l’anno 2026. Questo bando, pubblicato il 12 giugno 2026 è rivolto a musicisti esperti che desiderano guidare la prestigiosa banda musicale della Guardia di Finanza.

Il maestro direttore avrà il compito di coordinare le attività musicali della banda, organizzare concerti e spettacoli, e promuovere la musica come strumento di coesione e rappresentanza istituzionale. La selezione sarà basata su titoli ed esami, con particolare attenzione alle competenze musicali e alla capacità di leadership.

Questi bandi rappresentano un’importante opportunità per chi desidera unirsi alla Guardia di Finanza, offrendo diverse possibilità di carriera in settori specifici come lo sport e la musica. Le selezioni sono aperte a tutti i candidati che soddisfano i requisiti indicati nei bandi ufficiali, e rappresentano un passo significativo verso l’inclusione e la valorizzazione del talento in diverse discipline.