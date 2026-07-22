Guardia di Finanza: cambi al vertice in tre Compagnie italiane

Tre nuove nomine ai vertici delle Compagnie della Guardia di Finanza: ecco chi sono i nuovi ufficiali e quali saranno le loro priorità.

La Guardia di Finanza ha recentemente annunciato importanti cambi al vertice in tre delle sue Compagnie. Questi movimenti strategici vedono l’arrivo di nuovi ufficiali con esperienze diverse e competenze specifiche, pronti a guidare le loro unità in territori di grande rilevanza economica e sociale.

Le nomine riguardano le Compagnie di Menaggio, Desenzano del Garda e Montecatini, tre aree caratterizzate da una forte presenza turistica e da un tessuto economico complesso. I nuovi comandanti dovranno affrontare sfide significative, garantendo la tutela della legalità e la corretta applicazione delle norme fiscali ed economiche.

Il Tenente Valerio Andrea Guarnera a Menaggio

Il Tenente Valerio Andrea Guarnera ha assunto il comando della Compagnia di Menaggio, sostituendo il Capitano Angelo Iannelli. Originario di Catania e ventottenne, Guarnera ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza dal 2018 al 2026. Prima di questa nomina, ha ricoperto l’incarico di Comandante del I Nucleo Operativo presso il Gruppo di Pescara.

Guarnera è laureato in Giurisprudenza e ha conseguito un Master di primo livello in Management Aziendale. La cerimonia di passaggio di consegne è stata preceduta da una visita di cortesia presso Palazzo Terragni, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como. Il Colonnello Agostino Brigante ha espresso il proprio ringraziamento al Capitano Iannelli per i risultati raggiunti e ha rivolto i migliori auguri a Guarnera per il nuovo incarico.

La Compagnia di Menaggio è un presidio strategico per il controllo del territorio dell’Alto Lago di Como. Il nuovo comandante dovrà garantire la continuità operativa e affrontare le sfide legate alla tutela della legalità in un’area di grande interesse economico e turistico.

Il Tenente Francesco Forgione a Desenzano del Garda

A Desenzano del Garda, il Tenente Francesco Forgione ha preso il posto del Capitano Claudio Tedesco, trasferito al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano. Forgione proviene dal II Gruppo Venezia, dove ha maturato significative competenze nei controlli economico-finanziari, operando in un contesto caratterizzato da traffici portuali e attività doganali.

Il nuovo comandante assume la guida della Compagnia di Desenzano in un territorio strategico, caratterizzato da una forte presenza turistica e da un tessuto economico articolato. La sua esperienza precedente sarà fondamentale per garantire un costante presidio a tutela della legalità e della corretta applicazione delle norme fiscali ed economiche.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia ha espresso il proprio ringraziamento al Capitano Tedesco per il lavoro svolto e ha rivolto al Tenente Forgione gli auguri per il nuovo incarico, auspicando nuovi traguardi per la Compagnia di Desenzano del Garda.

Il Tenente Giuseppe Marrocco a Montecatini

Il Tenente Giuseppe Marrocco ha assunto il comando della Compagnia di Montecatini, sostituendo il precedente ufficiale. Originario della provincia di Latina, Marrocco è un ufficiale trentenne che ha ricevuto il caloroso benvenuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Gerardo Mastrodomenico.

Marrocco succede al Maggiore Dante Aquino, attuale Comandante del Gruppo di Pistoia, che ha guidato la Compagnia ad interim, assicurando la continuità operativa in un periodo di transizione particolarmente delicato. La nomina di Marrocco è stata ufficializzata in un momento di particolare rilevanza per la gestione delle attività di controllo e sicurezza nel territorio della Valdinievole.

Il nuovo comandante dovrà affrontare sfide significative, garantendo la tutela della legalità e la corretta applicazione delle norme fiscali ed economiche in un’area di grande interesse turistico e economico.