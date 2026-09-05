Guardia di Finanza Brescia: i nuovi ufficiali incontrano il Prefetto Polichetti

Tre nuovi ufficiali della Guardia di Finanza hanno fatto il loro ingresso ufficiale a Brescia, presentandosi al Prefetto Andrea Polichetti.

La provincia di Brescia accoglie tre nuovi comandanti della Guardia di Finanza pronti a prendere le redini di importanti reparti. L’incontro ufficiale con il Prefetto Andrea Polichetti ha segnato l’inizio di una nuova era per la sicurezza economico-finanziaria del territorio.

Il 3 settembre 2026 nella sede della Prefettura, si è svolto un incontro significativo tra il Prefetto Polichetti e i tre nuovi ufficiali, accompagnati dal Comandante Provinciale, Colonnello Francesco Maceroni. Questo evento ha rappresentato un momento cruciale per il rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni locali e le forze dell’ordine.

I nuovi comandanti e i loro ruoli

Il Tenente Colonnello Umberto Soavi, nominato il 3 agosto 2026 guiderà il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia. Con la sua esperienza, Soavi sarà responsabile della lotta alle frodi fiscali e alla criminalità economica, proteggendo il tessuto produttivo della provincia.

Il Tenente Antonio Salerno, entrato in carica il 17 luglio 2026 sarà il nuovo Comandante della Compagnia di Rovato. Salerno porterà la sua competenza nella gestione delle operazioni di controllo e prevenzione, garantendo sicurezza e legalità in un’area strategica per l’economia locale.

Infine, il Tenente Francesco Forgione, nominato il 20 luglio 2026 assumerà il comando della Compagnia di Desenzano del Garda e della Tenenza di Salò. Forgione avrà il compito di coordinare le attività di vigilanza e contrasto in una zona caratterizzata da un’intensa attività turistica e commerciale.

L’importanza del coordinamento istituzionale

Durante l’incontro, il Prefetto Polichetti ha sottolineato l’importanza del coordinamento tra le istituzioni e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza del territorio. I nuovi ufficiali avranno l’opportunità di partecipare alle riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dove potranno approfondire la conoscenza dei meccanismi di coordinamento e contribuire attivamente alle decisioni strategiche.

Questo approccio integrato permetterà di affrontare in modo più efficace le sfide legate alla sicurezza economica e alla tutela del tessuto produttivo provinciale. La collaborazione tra le diverse forze dell’ordine e le istituzioni locali sarà fondamentale per prevenire e contrastare fenomeni illeciti.

Le sfide future e gli auspici del Prefetto

Il Prefetto Polichetti ha formulato ai nuovi ufficiali i migliori auspici di buon lavoro, augurando loro un proficuo inserimento nei rispettivi uffici e reparti. Ha espresso la sua fiducia nelle loro capacità e nel loro impegno per garantire la legalità economico-finanziaria nel territorio bresciano.

Le sfide che attendono i nuovi comandanti sono numerose e complesse. Dalla lotta all’evasione fiscale alla tutela dei consumatori, dalla prevenzione delle frodi alla protezione del patrimonio culturale, i nuovi ufficiali dovranno affrontare una vasta gamma di problematiche con competenza e determinazione.

L’incontro si è concluso con un cordiale scambio di saluti e con il rinnovato apprezzamento del Prefetto per il prezioso contributo assicurato dalla Guardia di Finanza alla salvaguardia della legalità economico-finanziaria e alla tutela del tessuto produttivo provinciale.