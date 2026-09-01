Disoccupazione Italia a luglio 2026: tasso stabile al 5,8%, sotto la media UE

Il tasso di disoccupazione in Italia a luglio 2026 è rimasto stabile al 5,8%, secondo i dati diffusi da Eurostat. Questo valore è inferiore di 0,3 punti percentuali rispetto alla media dell’Unione Europea, che si attesta al 6,1%.
Rispetto al mese precedente, il tasso di disoccupazione italiano non ha registrato variazioni, mantenendosi invariato al 5,8%.
Il dato indica che l’Italia continua a performare meglio della media UE in termini di disoccupazione, con un tasso che rimane costantemente al di sotto della soglia comunitaria. Tuttavia, non vi sono indicazioni di un miglioramento o peggioramento significativo nel breve periodo.