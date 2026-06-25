Guardia di Finanza: Foggia onora 252 anni di servizio alla legalità

La città di Foggia ha festeggiato il 252° anniversario della Guardia di Finanza con una cerimonia solenne. La Sindaca Giovanna Bruno ha espresso gratitudine per il lavoro del Corpo.

Il 25 giugno 2026, Foggia ha ospitato la cerimonia per il 252° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Un evento significativo che ha riunito autorità nazionali e locali per celebrare il contributo di questo Corpo allo Stato italiano.

La Sindaca di Andria, avv. Giovanna Bruno, ha partecipato alla cerimonia, esprimendo il suo profondo apprezzamento per il lavoro quotidiano delle Fiamme Gialle. La sua presenza, insieme a quella del Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giorgia Meloni, ha sottolineato l’importanza di questo anniversario.

Un impegno costante per la legalità

La Guardia di Finanza rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela della legalità economica e la sicurezza dei cittadini. La Sindaca Bruno ha ricordato come il Corpo sia impegnato nel contrastare frodi, evasione fiscale e criminalità economica, attività cruciali per lo sviluppo sano dei territori.

“La Guardia di Finanza è un’imprescindibile articolazione dello Stato”, ha dichiarato la Sindaca Bruno. “Il loro impegno è essenziale per contrastare ogni forma di illecito che mina il tessuto economico e produttivo delle nostre comunità.”

La presenza delle istituzioni

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giorgia Meloni. La Sindaca Bruno ha commentato la presenza della Premier come un segno di attenzione verso il territorio, spesso colpito da fatti lesivi della sua immagine.

“La presenza della Premier Meloni è sicuramente un segnale di attenzione al nostro territorio”, ha affermato la Sindaca Bruno. “Un territorio che, troppo frequentemente, è macchiato da fatti lesivi della sua immagine e di quella di noi tutti, impegnati quotidianamente a contrastare ogni forma di illegalità.”

Collaborazione e cultura della legalità

La Sindaca ha rinnovato l’impegno delle istituzioni nella collaborazione con la Guardia di Finanza sottolineando l’importanza di promuovere una cultura della legalità e della giustizia sociale. “Ad Esso ed agli Uomini e le Donne che lo compongono, giunga la nostra gratitudine per l’impegno, la professionalità e la vicinanza alle comunità locali”, ha concluso la Sindaca Bruno.

La cerimonia ha rappresentato un momento di riflessione sulla storia e sul valore del Corpo, ma anche un’occasione per rinnovare l’impegno comune verso la legalità e la sicurezza economica.