252° anniversario della Guardia di Finanza: cerimonia al Quirinale e misure di circolazione

Il 252° anniversario della Guardia di Finanza è stato segnato da un incontro al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella, messaggi istituzionali di ringraziamento e un'ordinanza che limita la circolazione in centro tra via Costituzione e via Grataroli per consentire le celebrazioni

La ricorrenza del 252° anniversario della fondazione della Guardia di finanza è stata celebrata con una cerimonia istituzionale che ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica e del Comandante Generale del Corpo. L’evento ha riunito rappresentanti del Corpo e autorità dello Stato per ricordare l’impegno storico e attuale dei militari nelle attività di controllo economico-finanziario.

Parallelamente alle commemorazioni, il Comune ha predisposto una ordinanza di regolamentazione della circolazione che introduce limitazioni temporanee nel centro cittadino: si chiede ai cittadini di seguire la segnaletica e di pianificare gli spostamenti per evitare disagi.

Intervento del Presidente Mattarella al Quirinale con il Comandante Generale

Ricevendo al Quirinale il Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro e una rappresentanza della Guardia di Finanza, il Presidente Sergio Mattarella ha posto l’accento sulla duplice funzione dell’istituto: il contrasto all’evasione fiscale e la vigilanza sui conti pubblici, compresi quelli a livello dell’Unione Europea. Nel suo discorso il Presidente ha sottolineato come il Corpo, nel corso della storia, abbia partecipato a passaggi fondamentali della vita nazionale, contribuendo alla protezione dei valori costituzionali e alla coesione sociale.

Riconoscimenti e memoria dei caduti

Nel messaggio al Comandante Generale è stata inoltre ricordata la storia del Corpo e il sacrificio dei militari che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere. Il Presidente ha espresso il ringraziamento della Repubblica alle donne e agli uomini delle Fiamme Gialle per la dedizione dimostrata, sia nelle attività in patria sia nelle missioni internazionali, evidenziando come la Guardia di Finanza rappresenti oggi una forza di polizia economico-finanziaria capace di affrontare le sfide dei mercati globali.

Messaggi istituzionali e attestati di stima al Corpo

Alla ricorrenza sono pervenuti messaggi di apprezzamento da più componenti delle istituzioni, che hanno sottolineato l’importanza della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi, all’evasione e ad altre forme di criminalità economica. Tra i saluti ufficiali, la presidente del Consiglio ha rivolto parole di ringraziamento per l’attività quotidiana del Corpo, invitando a proseguire con la stessa professionalità e senso del dovere che contraddistinguono il servizio da più di due secoli.

Il Presidente del Senato ha definito la Guardia di Finanza una risorsa essenziale per lo Stato, elemento chiave nella tutela della trasparenza e dell’equità economica. Anche il presidente della Camera ha espresso un ringraziamento formale a nome dell’assemblea per l’impegno a favore della sicurezza e della legalità. Questi messaggi istituzionali hanno rimarcato la centralità delle attività del Corpo nel sostenere la capacità della Repubblica di soddisfare i bisogni dei cittadini, proteggendo al contempo i contribuenti onesti.

Ordinanza di circolazione e disposizioni pratiche per il 26 giugno 2026

Per permettere lo svolgimento delle celebrazioni è stata emessa un’ordinanza che limita il transito veicolare nel segmento di strada compreso tra via Costituzione e via Grataroli. La restrizione è attiva dalle ore 17:00 alle ore 20:00 di venerdì 26 giugno 2026; il divieto di passaggio non si applica ai fruitori del parcheggio a pagamento presente nell’area, a cui è consentito l’accesso. Si raccomanda agli automobilisti e ai pedoni di attenersi alla segnaletica temporanea e di prevedere possibili deviazioni nel proprio percorso.

L’adozione di queste misure ha lo scopo di garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle iniziative ufficiali legate all’anniversario. Le autorità locali hanno invitato i cittadini a consultare gli aggiornamenti sulla viabilità e a evitare soste o fermate non autorizzate nelle zone interessate. La comunicazione ribadisce inoltre il rispetto delle indicazioni fornite dalle forze dell’ordine presenti sul posto.