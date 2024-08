Guida al Bonus Prima Casa 2024 per Giovani Under 36

Le istruzioni dell’agenzia delle entrate relative al bonus prima casa under 36 sono state aggiornate per il 2024.

Questa agevolazione mira a favorire l’acquisto della prima abitazione da parte dei giovani con un ISEE non superiore a 40.000 euro. Il Milleproroghe 2024, convertito in legge, ha esteso l’agevolazione.

Cos’è il bonus prima casa per under 36

Il bonus “prima casa under 36” nel 2024 è un’agevolazione fiscale destinata ai giovani sotto i 36 anni che acquistano la loro prima abitazione. La legge di Bilancio 2024 e il decreto Milleproroghe 2024, convertiti in legge, prevedono esenzioni fiscali e crediti d’imposta per agevolare l’acquisto della prima casa per chi ha un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Come funziona il bonus prima casa under 36 nel 2024

Le istruzioni aggiornate dell’agenzia delle entrate chiariscono che:

il contratto preliminare di acquisto della casa deve essere registrato entro il 31 dicembre 2023.

l’atto definitivo, anche per il trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2024.

l’acquisto deve riguardare la prima casa di abitazione e l’acquirente deve avere meno di 36 anni con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Agevolazioni riconosciute dal bonus under 36 nel 2024

Il bonus prima casa under 36 nel 2024 include:

esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9).

credito d’imposta pari all’IVA corrisposta per gli acquisti soggetti a IVA, utilizzabile nel 2025.

esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Requisiti per il bonus prima casa under 36

Il bonus spettava a chi soddisfaceva i seguenti requisiti:

non aver compiuto 36 anni nell’anno solare in cui l’atto è rogitato.

avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel Comune dove si trova l’immobile da acquistare.

non possedere un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa (o venderlo entro un anno dal nuovo acquisto).

avere la residenza nel Comune dell’immobile acquistato o trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto.

Gli immobili ammessi al beneficio sono quelli classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11, e le pertinenze classificate come C/2, C/6 e C/7.

Come richiedere il bonus prima casa giovani

La domanda per il bonus prima casa giovani under 36 nel 2024 può essere presentata direttamente alla banca o intermediario finanziario aderente, utilizzando la modulistica disponibile sul sito dell’agenzia delle entrate. Gli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 possono usufruire del bonus come credito d’imposta utilizzabile nel 2025.

Scadenza del bonus prima casa under 36

Il bonus scade il 31 dicembre 2024 per chi ha firmato il contratto preliminare entro il 31 dicembre 2023 e stipula il contratto definitivo entro il 31 dicembre 2024.

Esclusioni

L’agevolazione non è ammessa per l’acquisto di abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Si applica a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà o la costituzione di diritti reali di godimento.

Altri aiuti per l’acquisto della prima casa

Nonostante l’abolizione del bonus prima casa under 36 dal 2024, i giovani possono accedere a finanziamenti agevolati grazie al Fondo Consap. Per ulteriori informazioni sui bonus prima casa, consultate le guide dedicate.