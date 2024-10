Guida alla domanda di pensione scuola 2025: istruzioni e scadenze

in

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato la guida ufficiale per la compilazione della domanda di pensionamento per il personale scolastico per l’anno 2025.

Questa guida è rivolta a docenti, personale ATA, personale educativo e dirigenti scolastici che intendono cessare il servizio a partire dal 1° settembre 2025.

In questo articolo, troverete una panoramica chiara su come compilare e inviare correttamente la domanda di pensione e quali sono le scadenze da rispettare.

Guida per la domanda di pensione scuola 2025

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una serie di guide specifiche per le varie categorie di personale scolastico. Ecco un riepilogo delle principali:

Domanda di pensione per docenti e ATA:

Guida per la pensione ordinaria

Guida per la pensione con Quota 100

Guida per la pensione con Quota 102

Guida per la pensione con Quota 103

Guida per la pensione anticipata flessibile

Guida per la pensione con Opzione Donna

Domanda di pensione per i dirigenti scolastici:

Guida per la pensione ordinaria

Guida per la pensione con Quota 100

Guida per la pensione con Quota 102

Guida per la pensione con Quota 103

Guida per la pensione anticipata flessibile

Guida per la pensione con Opzione Donna

Queste guide forniscono tutte le informazioni necessarie per compilare correttamente le domande e rispondere a eventuali dubbi o incertezze.

Quando e dove presentare la domanda

Le domande di pensionamento per il personale scolastico devono essere presentate entro le seguenti scadenze:

21 ottobre 2024 : per il personale docente, educativo e ATA

: per il personale docente, educativo e ATA 28 febbraio 2025: per i dirigenti scolastici

Le domande devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma POLIS (Istanze Online) del Ministero dell’Istruzione. Per accedere, sarà necessario autenticarsi con SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Approfondimenti utili

Per maggiori dettagli sui pensionamenti del personale scolastico nel 2025, è disponibile la guida completa che include anche il decreto ministeriale e la circolare ufficiale con tutte le disposizioni e indicazioni operative. Si raccomanda di consultare questi documenti per evitare errori nella compilazione della domanda.

Inoltre, per chi desidera sapere quali sono le novità introdotte con la riforma pensioni 2025, vi suggeriamo di leggere la guida dedicata alle pensioni 2025, che fornisce una panoramica completa sulle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

Come rimanere aggiornati

Per non perdere nessuna novità riguardante il mondo delle pensioni e della scuola, vi consigliamo di iscrivervi gratuitamente alla nostra newsletter e di seguirci sui nostri canali social, come Telegram e TikTok (@ticonsigliounlavoro). Inoltre, sono disponibili gruppi Telegram specifici dedicati ai docenti e al personale ATA, dove potrete confrontarvi e chiedere consigli.