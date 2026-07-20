Salta al contenuto
20 Luglio 2026

Guida alla due diligence su progetti e token per evitare truffe

Una guida operativa e atemporale per verificare progetti, token ed exchange con checklist, strumenti e criteri tecnici pensati per ridurre il rischio di frodi.

· · 5 min
Guida alla due diligence su progetti e token per evitare truffe

La due diligence nelle criptovalute è l’insieme di controlli tecnici, legali e operativi che consente di valutare l’affidabilità di un progetto o di un token. In termini semplici, si tratta di un processo sistematico per distinguere iniziative solide da schemi ingannevoli. Il principio guida è verificare prima di fidarsi, unendo analisi documentale, controlli del codice, riscontri su catena e valutazioni di governance. Questa guida illustra un percorso pratico, con checklist utilizzabili in modo ripetibile.

La due diligence è rilevante perché, tipicamente, l’informazione è asimmetrica e le promesse possono essere fuorvianti. Un approccio strutturato permette di filtrare rumore, identificare rischi e validare assunzioni. Verranno affrontati whitepaper e tokenomics composizione del team e governanceaudit e sicurezza degli smart contract metriche on-chain oltre alla verifica di exchange rendimenti promessi e licenze. L’obiettivo è fornire criteri replicabili e strumenti concreti per ridurre l’esposizione a frodi.

Whitepaper e tokenomics: checklist di sostanza

Il whitepaper dovrebbe spiegare problema, soluzione, architettura e ipotesi economiche con chiarezza. Indicatori positivi includono definizioni operative, diagrammi coerenti e un modello di token con utilità esplicitata. Segnali d’allarme: linguaggio vago, assenza di roadmap misurabile, grafici senza dati. Checklist minima: 1) definizione di valore e utenti chiave; 2) logica di emissione e distribuzione (tokenomics) con percentuali e periodi; 3) meccanismi di domanda e uso nel protocollo; 4) rischi dichiarati; 5) assunzioni testabili. Verificare che la distribuzione non concentri potere in poche entità e che i vesting siano tecnicamente vincolati su indirizzi identificabili.

Team, entità legali e governance verificabile

La composizione del team va validata con tracciabilità dei profili professionali e delle responsabilità. Sono preferibili identità verificabili, ruoli chiari e canali ufficiali coerenti. Checklist: 1) entità legali dichiarate con giurisdizione; 2) smart contract proprietari pubblicati con riferimenti; 3) repository di codice attivi con storico dei contributi; 4) meccanismi di governance (quorum, deleghe, processi di voto) documentati; 5) separazione dei poteri tra tesoreria e sviluppo. Diffidare di organigrammi opachi, deleghe illimitate sui fondi e multi-sig senza soglie chiare. Una governance credibile prevede diritti dei token holder definiti, criteri di proposta, tempistiche e possibilità di audit dei risultati on-chain.

Audit, bug bounty e sicurezza degli smart contract

Un audit indipendente non garantisce assenza di vulnerabilità, ma migliora la qualità. Verificare: 1) esistenza di report accessibili; 2) ambito dell’audit (contratti coperti, versioni, limitazioni); 3) severità e stato delle segnalazioni; 4) piani di remediation. Valore aggiunto arriva da programmi di bug bounty strutturati, politiche di disclosure e monitoraggio continuo. Controllare inoltre permessi amministrativi: chi può aggiornare il contratto, cambiare parametri, sostituire oracoli. Privilegi eccessivi sono un rischio. Eseguire un controllo di bytecode rispetto al sorgente pubblicato e usare scanner statici per rilevare pattern pericolosi (reentrancy, integer overflow, privilegi non limitati).

Metriche on-chain e liquidità: dati che non mentono

Le metriche on-chain consentono verifiche oggettive. Da controllare: 1) distribuzione dei token per indirizzo e concentrazione; 2) flussi verso e da contratti chiave; 3) profondità e stabilità della liquidità sugli exchange decentralizzati; 4) attività degli smart contract (transazioni, utenti unici, eventi). Un’elevata concentrazione in pochi wallet suggerisce rischio di manipolazione dei prezzi. Valutare i lock di liquidità e i tempi di sblocco. Confrontare volumi on-chain con annunci di partnership o listing: incoerenze ripetute indicano narrazione non supportata dai dati. Usare block explorer della rete di riferimento e dashboard analitiche per serie storiche verificabili.

Exchange, rendimenti promessi e licenze: verifiche essenziali

Per gli exchange verificare requisiti di identità, politiche di custodia, segregazione degli asset, prove di riserva e termini di servizio. Controllare la presenza di registrazioni presso registri pubblici pertinenti e l’esistenza di licenze coerenti con l’attività (custodia, cambio, servizi di pagamento). Sui rendimenti, diffidare di promesse fisse e non correlate al rischio. Checklist: 1) modello economico del rendimento (staking prestito, market making); 2) controparte e garanzie; 3) term sheet e rischi espliciti; 4) limiti di prelievo e lockup 5) meccanismi di liquidazione in caso di perdita. Rendimenti elevati senza spiegazione tecnica, audit o collaterale adeguato sono un segnale di allarme.

Strumenti pratici e flusso di lavoro replicabile

Un flusso ripetibile riduce errori. Procedura in 6 passi: 1) raccolta documenti (whitepaper, termini legali, audit, repository); 2) verifica identità e entità legali con registri pubblici; 3) controllo del codice con block explorer e strumenti di analisi statica; 4) analisi on-chain di liquidità, distribuzione, attività; 5) validazione di exchange e custodia (riserva, segregazione, compliance); 6) valutazione del rischio con checklist e punteggi. Strumenti utili: block explorer della rete, scanner di permessi degli smart contract, dashboard per volumi e liquidità, lettori di eventi on-chain e aggregatori di governance. Conservare log delle verifiche per confronto nel tempo.

Approfondimenti: schemi tipici, eccezioni e falsi positivi

Schema ricorrente: rug pull con liquidità controllata dal team e tokenomics sbilanciata; promessa di rendimenti fissi senza collateral verificabile; contratti upgradabili con funzioni amministrative illimitate. Le eccezioni esistono: team pseudonimi possono produrre software di qualità, ma necessitano di extra-verifiche su codice, audit e parametri on-chain. Falsi positivi capitano: un’elevata concentrazione iniziale può derivare da vesting trasparente e bloccato; una governance centralizzata in fase iniziale può essere prevista da una roadmap verificabile. La chiave è correlare ogni rischio a dati misurabili e a controlli tecnici indipendenti.

Un controllo diligente non elimina il rischio, ma lo rende misurabile. Quando la documentazione è scarsa, i permessi sono eccessivi e i dati on-chain non supportano la storia, la scelta prudente è rinviare o rifiutare. La disciplina della verifica, ripetuta nel tempo con checklist e strumenti adeguati, resta il miglior alleato contro le frodi.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

Continua a leggere