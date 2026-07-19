Le nuove sfide per Bitcoin: da BIP-110 all’intelligenza artificiale

Il mercato delle criptovalute affronta nuove sfide tecnologiche e regolamentari. Scopri come Bitcoin sta evolvendo tra censura, AI e minacce quantistiche

Il mondo delle criptovalute è in rapida evoluzione, con nuove sfide tecnologiche e regolamentari che stanno ridefinendo il panorama. Tra queste, la discussione sulla neutralità di Bitcoin, l’impatto dell’intelligenza artificiale e le minacce poste dal quantum computing sono al centro dell’attenzione.

Questi sviluppi stanno portando a un cambiamento significativo nel modo in cui le criptovalute vengono gestite e regolamentate, con implicazioni che vanno ben oltre i semplici movimenti di prezzo.

La proposta BIP-110 e la questione della censura su Bitcoin

Una delle discussioni più accese riguarda la proposta BIP-110 che mira a bloccare temporaneamente i dati considerati spam sulla blockchain di Bitcoin. Tra questi, alcune forme di inscription e contenuti non strettamente finanziari. L’obiettivo dichiarato è alleggerire il carico sulla rete, ma molti osservatori temono che questa mossa possa aprire la porta a forme di censura.

Michael Saylor cofondatore di MicroStrategy ha definito il piano una cattiva idea sottolineando che potrebbe minare la neutralità del protocollo e creare un precedente pericoloso. La discussione mette in luce un nodo cruciale: fino a che punto si può ottimizzare la rete senza compromettere i suoi principi fondanti di apertura e resistenza al controllo?

L’intelligenza artificiale e le prove a conoscenza zero

Parallelamente, cresce la preoccupazione per l’impatto delle AI autonome sull’ecosistema digitale. Secondo gli analisti di Succinct Labs la proliferazione di agenti automatici in grado di interagire con siti, smart contract e sistemi di pagamento rende necessario un cambio di paradigma nella verifica delle informazioni online.

La soluzione proposta passa per le zero-knowledge proofs (ZKP) strumenti crittografici che consentono di dimostrare un fatto senza rivelare i dati sottostanti. Per diversi esperti, l’adozione massiccia di questi sistemi potrebbe diventare uno dei pilastri di sicurezza per distinguere interazioni legittime da quelle generate in modo incontrollato dall’AI.

Stablecoin, derivati e la minaccia quantistica

Nel mondo delle stablecoin l’attenzione è puntata su Tether (USDT) e sulla normativa statunitense nota come GENIUS Act. A un anno dalla sua introduzione, i regolatori USA non hanno ancora completato le regole attuative, ma il quadro normativo dovrà essere pienamente operativo entro luglio 2028. Questo conto alla rovescia di due anni potrebbe incidere sulla presenza di USDT sulle piattaforme americane, spingendo gli emittenti a un maggiore allineamento ai requisiti di trasparenza e controllo.

Nel frattempo, il mercato dei derivati si evolve. L’exchange Kraken ha lanciato opzioni su Bitcoin ed Ethereum con regolamento in dollari (USD-settled), sostenendo che finora non era la domanda a mancare, ma la semplicità del prodotto. Strumenti derivati più accessibili potrebbero ampliarne l’uso anche presso investitori meno sofisticati, pur mantenendo un alto grado di complessità e rischio.

Sul fronte tecnologico di lungo periodo, il tema è la minaccia dei computer quantistici alle firme crittografiche che proteggono i wallet. Il progetto Eleven ha annunciato di aver finanziato una soluzione di recovery che utilizza il percorso di derivazione delle chiavi di un portafoglio come prova di proprietà, anche se un attaccante fosse in grado di falsificarne le firme. I test indicano che il sistema può operare in circa 243 millisecondi su un normale laptop. Tuttavia, non tutti gli indirizzi sarebbero recuperabili: in particolare, rimarrebbero fuori i circa 1,1 milioni di Bitcoin attribuiti all’inventore Satoshi Nakamoto che restano quindi un caso a parte.

Nel complesso, gli sviluppi degli ultimi giorni suggeriscono che il mercato crypto si stia spostando da una fase dominata quasi solo dai prezzi a una fase in cui regole, sicurezza matematica e design dei prodotti diventano determinanti. Gli analisti ritengono che i prossimi anni saranno segnati da un equilibrio delicato: preservare i principi originari di Bitcoin e delle criptovalute, adattandoli però a un contesto fatto di AI pervasive, vigilanza regolamentare più stringente e sfide tecnologiche come il quantum computing.