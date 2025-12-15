Guida Completa al Bonus Affitto per Lavoratori del Settore Turistico: Scopri Tutto Quello che Devi Sapere

Il bonus affitto dedicato ai lavoratori del settore turistico rappresenta un’importante opportunità per le aziende che desiderano supportare i propri dipendenti nell’accesso a soluzioni abitative agevolate.

Con la scadenza fissata per il 19 dicembre 2025 alle ore 17:00, è fondamentale comprendere le modalità di accesso e i requisiti necessari per beneficiare di questo contributo.

Dettagli del bonus affitto per lavoratori fuori sede

Il bonus consiste in un contributo diretto alle aziende, disponibile fino a un massimo di 22 milioni di euro all’anno per il triennio 2025-2027. Questo fondo è destinato a coprire parte dei costi di locazione per gli alloggi dei lavoratori che operano nel settore turistico-ricettivo. Per ricevere il supporto finanziario, le aziende devono garantire ai propri dipendenti un alloggio a un canone ridotto di almeno il 30% rispetto al mercato, per un periodo che varia da cinque a dieci anni.

Requisiti per la concessione del bonus

Per essere idonee, le imprese devono presentare domanda attraverso il portale di Invitalia, utilizzando credenziali come Spid, Cie o Cns. Gli immobili devono essere registrati e disponibili per l’uso da parte dei dipendenti, che devono operare all’interno della struttura turistica. Inoltre, la distanza tra l’alloggio e il luogo di lavoro non deve superare i 40 chilometri.

Utilizzo dei fondi e modalità di erogazione

I contributi possono essere utilizzati per una o più unità immobiliari, purché localizzate nella stessa provincia della struttura turistica. L’importo massimo per posto letto è fissato a 3.000 euro, da erogare in una o più quote, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Documentazione necessaria per la richiesta

Per presentare la domanda, le aziende devono fornire una serie di documenti, tra cui un modulo di richiesta con i dati identificativi e una descrizione dettagliata delle unità immobiliari. È essenziale che tutte le spese siano documentate e tracciabili, per garantire la trasparenza e l’ammissibilità del bonus.

Il rispetto dei requisiti e delle scadenze è cruciale per poter beneficiare di questo importante sostegno economico. La mancata comunicazione di eventuali variazioni relative all’uso degli immobili o alla struttura giuridica dell’azienda può portare alla revoca del contributo.

Consigli utili

Il bonus affitto per lavoratori fuori sede rappresenta un’opportunità significativa per le aziende del settore turistico che desiderano offrire un supporto concreto ai propri dipendenti. È raccomandato iniziare a raccogliere la documentazione necessaria e pianificare la presentazione della domanda il prima possibile, per non perdere questa opportunità. Le scadenze sono fondamentali, e la preparazione anticipata può fare la differenza per l’accesso ai fondi disponibili.