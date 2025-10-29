Guida Completa all’Ammissione al Corso di Laurea in Banca e Finanza

Il percorso di studi per il corso di laurea in banca, finanza e mercati finanziari è progettato per formare professionisti competenti nel settore economico.

I requisiti per l’ammissione e le procedure da seguire sono fondamentali per entrare a far parte di questo corso.

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi al corso, è necessario superare una valutazione della preparazione iniziale. Questa verifica avviene attraverso l’analisi del curriculum scolastico dello studente, in particolare del voto di diploma, e tramite il test TOLC-E, che può essere sostenuto anche da casa attraverso la modalità TOLC@Casa.

Test TOLC-E

Il test TOLC-E è uno strumento utilizzato per misurare le competenze in ambito economico e finanziario. Si tratta di un test online che consente di valutare le conoscenze pregresse nelle aree chiave, fornendo un’idea del livello di preparazione del candidato.

Modalità di iscrizione

Chi desidera iscriversi al corso di laurea in banca, finanza e mercati finanziari deve visitare il sito di Matricolandosi per ottenere informazioni dettagliate su come procedere. Qui si possono trovare tutte le indicazioni necessarie per completare il processo di iscrizione.

Trasferimenti e cambi di corso

Chi è già iscritto ad un altro corso di studi presso l’Università di Pisa e desidera trasferirsi al CdL in banca e finanza può consultare la pagina dedicata ai trasferimenti. Analogamente, per chi proviene da un’altra università e intende effettuare il passaggio, sono disponibili informazioni sulla pagina relativa ai trasferimenti da altri atenei.

Tasse e borse di studio

Le tasse universitarie rappresentano un aspetto cruciale da considerare. Gli importi dovuti, insieme alle eventuali agevolazioni e borse di studio, sono dettagliati nella sezione Tasse e borse di studio del sito Matricolandosi. È importante informarsi per pianificare adeguatamente le spese.

Opportunità di sostegno finanziario

Esistono diverse opportunità di supporto per gli studenti, comprese le borse di studio che possono alleviare il carico economico degli studi. È consigliabile controllare regolarmente le informazioni per non perdere eventuali scadenze di iscrizione.

Eventi di orientamento e accoglienza

Per gli studenti nuovi, l’Università di Pisa organizza eventi di accoglienza e orientamento. Questi incontri rappresentano un’opportunità per conoscere i docenti, il programma di studi e le risorse disponibili. È un modo per integrarsi e ricevere informazioni preziose sui prossimi passi.

Incontri di benvenuto

Un incontro di benvenuto si svolgerà il 24 ottobre presso l’Aula Eco 4, dove gli studenti potranno interagire e porre domande riguardanti il corso e le opportunità future.