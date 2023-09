I giochi crittografici Play-To-Earn più innovativi del 2023

I giochi di criptovaluta Play-To-Earn (P2E) rappresentano un’esperienza di gioco coinvolgente e remunerativa. Con il Play-To-Earn, avrai la possibilità di convertire le tue abilità di gioco in valuta reale all’interno del mondo delle criptovalute. A differenza dei tradizionali modelli di gioco, in cui il successo si traduce in risorse virtuali o completamento missioni, con i giochi Play-To-Earn puoi guadagnare e spendere criptovalute in base alle tue preferenze. Se sei interessato a scoprire come guadagnare con i giochi crittografici Play-To-Earn, continua a leggere.

I migliori giochi Play-To-Earn

Questi giochi crittografici Play-To-Earn offrono una combinazione affascinante di divertimento e opportunità di guadagno. Sfrutta le tue abilità di gioco e immergiti in questi mondi digitali per ottenere fantastiche ricompense in criptovalute.

Sandbox: Un gioco criptografico innovativo e play-to-earn. Pixowl ha introdotto la Sandbox nel 2011 come una piattaforma di gioco online che permette agli utenti di familiarizzare con la tecnologia blockchain. Oggi, la Sandbox è diventata un’animata economia digitale in cui i giocatori possono creare e vendere i propri giochi multiplayer e oggetti voxel. La tua creatività è al centro di questo multiverso NFT, in cui puoi creare il tuo mondo unico con popolazione, edifici, opere d’arte, eventi e risorse, offrendo una libreria infinita di giochi giocabili.

Mines of Dalarnia: Se ami i videogiochi d’azione, Mines of Dalarnia è la scelta migliore. Puoi scegliere di essere un minatore o un proprietario terriero, fornendo risorse per combattere mostri, rompere blocchi e scavare risorse preziose. Unendoti ad altri giocatori per raggiungere obiettivi e sconfiggere creature più forti, puoi guadagnare ricompense sempre maggiori. Questo affascinante gioco ricorda i tempi passati, ma con la particolarità che puoi essere pagato per giocare.

Axie Infinity: Basato sulla blockchain di Ethereum, Axie Infinity offre una varietà quasi illimitata di “Axies”, la valuta di gioco che puoi scambiare, combattere, allevare e personalizzare. Anche se il numero di utenti è diminuito a causa delle condizioni attuali del mercato crittografico, Axie Infinity ha una base di fan globale che ha contribuito a creare un’economia digitale basata su risorse crittografiche nelle Filippine e in Vietnam. Se credi nel potenziale di questo gioco e dei suoi NFT, potresti trovare nel momento attuale un’opportunità interessante per ottenere guadagni.

Decentraland: Decentraland è un paradiso digitale per i beni virtuali, dove puoi progettare e creare i tuoi NFT utilizzando abilità di game design e creatività. Questi oggetti virtuali possono essere utilizzati per organizzare eventi, competizioni e incontri sociali, che ti permetteranno di guadagnare denaro reale se altri giocatori partecipano. Comprare e vendere terreni è il modo migliore per generare guadagni su Decentraland. Anche se l’acquisto di una proprietà può richiedere un investimento iniziale, in un mercato caldo puoi ottenere profitti notevoli.

Splinterlands: Splinterlands è un gioco di carte duello unico nel suo genere. Acquisisci “Splinters” utilizzabili in battaglia, acquistando, raccogliendo o scambiando carte diverse. Questo gioco è un must per gli amanti dei giochi di carte, in quanto si basa interamente su di essi. Partecipando alle attività quotidiane e alle battaglie, guadagnerai pacchetti di carte che potrai utilizzare per ottenere nuovi mostri per combattere. Le vittorie nei tornei aumentano il tuo livello di abilità complessivo, che a sua volta ti permetterà di guadagnare Dark Energy Crystals (DEC), la moneta di gioco di Splinterlands.

Illuvium: Uno dei più famosi giochi NFT open-world di avventura, Illuvium ti catapulta in emozionanti avventure interplanetarie. Il mix coinvolgente di azione di ruolo e avventura spaziale rende Illuvium un’esperienza di gioco appagante. Ambientato in un pianeta devastato chiamato Illuvium, il giocatore cerca di trovare gli Illuviali, esseri soprannaturali che abitano quel mondo. Catturare questi Illuviali ti permetterà di formare una squadra potente per le battaglie PVP e altre missioni, guadagnandoti punti di battaglia che possono essere scambiati con ILV, la valuta nativa di Illuvium.

Conclusione

I giochi Play-to-earn basati sulle criptovalute abbondano in quantità, ma prima di impegnare il proprio tempo in uno di essi, è fondamentale condurre una ricerca accurata sullo sviluppatore e sulla base di giocatori del gioco. Infatti, giocare a un gioco crittografico insieme ad altre persone che condividono gli stessi obiettivi risulta molto più appagante rispetto a lottare da soli. Ogni gioco presenta una sua serie di sfide e opportunità per guadagnare denaro. Pertanto, questi giochi P2E sono adatti sia ai giocatori esperti che agli appassionati di blockchain.