I migliori siti di Bitcoin Poker

Bitcoin è in circolazione da 12 anni. Ha raggiunto un picco senza precedenti negli ultimi tempi ed è aumentato rapidamente per ben 6-7 anni. In questo momento, il prezzo della moneta è di circa 64.000 USD. È altamente fluido, grazie al quale è considerato un unico grande investimento.

Agisce come una grande riserva di valore.

Inoltre, la connettività della rete Bitcoin consente agli utenti di trasferire la criptovaluta in modo fluido. Bitcoin è una delle opzioni popolari e le migliori criptovalute da utilizzare come valuta di trading e di gioco d’azzardo del poker. Gli utenti possono giocare a Poker Bitcoin usando Bitcoin o criptovaluta e giocare gratis a poker Bitcoin.

Come funziona Bitcoin Poker?

Bitcoin viene utilizzato come deposito dai casinò di scommesse Bitcoin e da ogni sito di poker online Bitcoin.

gli utenti di criptovalute possono utilizzare BTC per effettuare il pagamento designato in un Sito di scommesse Bitcoin. Tutte le varianti di poker sono disponibili sulla maggior parte dei siti di poker di scommesse bitcoin.

In primo luogo, all’utente verrà richiesto di depositare un importo designato nel proprio portafoglio bitcoin di scambio. Quindi l’importo dal portafoglio bitcoin di scambio dato deve essere trasferito sul conto bancario del sito di poker online di scommesse sportive bitcoin.

Inoltre, l’utente deve depositare lo stesso con una determinata conferma di rete nell’indirizzo del portafoglio bitcoin. L’utente deve assicurarsi di avere le conferme di rete in atto nell’indirizzo del portafoglio.

Infine, l’utente può scommettere dal BTC dato per ottenere un posto al tavolo da poker, e funziona con ogni variante di poker. Un E-wallet può funzionare anche in un ambiente di croupier dal vivo.

Inoltre, dipende dall’impostazione del gioco d’azzardo online che l’utente sta utilizzando bitcoin. Alcuni siti di poker crittografico sono più favorevoli all’uso di BTC sul poker rispetto ad altri siti di poker più grandi. Quindi, l’intera esperienza di poker dipende molto dal sito di poker online.

Storia di Bitcoin Poker

La storia dei siti di poker online Bitcoin è iniziata nel 2010, con l’organizzazione dei primi tornei di poker BTC a scopo di intrattenimento. Il costo del buy-in era stato fissato a 50 BTC, ma tieni presente che il prezzo originale di Bitcoin era incredibilmente basso rispetto a quello attuale per acquistare bitcoin. Si prevedeva che un dollaro valesse circa 333 BTC. L’azione del torneo è stata organizzata da BitcoinFX, un utente del forum Bitcoin. Non era tra i tornei di poker online professionali, ma questo è stato il primo passo verso la combinazione del gioco da tavolo Bitcoin cash più famoso del mondo cripto e della valuta digitale. Un utente del sito web con il soprannome “dadollar” ha vinto quell’evento e ha ricevuto 600 BTC.

Giocare a Bitcoin Poker è legale e sicuro?

Dipende fortemente dalla posizione dell’utente quando accede al sito web di poker online. Se l’utente è presente in un paese come la Cina, dove l’utilizzo delle criptovalute non è legalmente valido, potrebbe non essere in grado di giocare allo stesso modo. Tuttavia, se provengono da qualche altro paese come gli Stati Uniti o l’India, la loro attività di gioco d’azzardo può essere considerata legale. Tuttavia, come modello di cautela, si consiglia vivamente agli utenti di consultare la legge del loro posto prima di indulgere nel gioco d’azzardo online attraverso l’uso di Bitcoin prima di iniziare a investire in siti di poker Bitcoin online. Ci sono diversi siti di poker bitcoin disponibili che non hanno alcuna politica contro l’utilizzo del loro sito per scopi di gioco d’azzardo.

Si raccomanda agli utenti di controllare il gioco d’azzardo e gli atti IT del loro paese quando giocano a poker sul sito web di poker online. Le leggi del paese sono di natura soggettiva del gioco d’azzardo crittografico;quindi, dovrebbero essere controllate regolarmente. Se l’utente è più preoccupato per questo problema, può consultare qualcuno sulla questione data.

Differenzia tra Bitcoin Poker e Regular Poker

Per coloro che non hanno familiarità con i concetti tecnici o mancano di una conoscenza sufficiente del settore delle criptovalute, giocare a Bitcoin Poker gratuito su un sito di poker online basato sulla tecnologia blockchain può sembrare scoraggiante. Tuttavia, Bitcoins Poker è lo stesso del tradizionale poker in valuta fiat, con una differenza importante: i partecipanti usano Bitcoin invece di dollari fiat. Ancora una volta, questa non è l’unica distinzione tra i due gameplay, ma il gameplay, le regole e altri aspetti che costituiscono il Poker per quello che è sono gli stessi nell’edizione BTC del gioco. In altre parole, se l’utente ha mai tenuto le carte e provato le tue abilità, il giocatore dovrebbe stare bene.

Pro e contro di Bitcoin Poker

Pro

Anonimo

Bitcoin è una delle più grandi opzioni di deposito perché offre numerosi vantaggi. La possibilità di effettuare transazioni sicure in periodi relativamente brevi è il vantaggio più significativo e il denaro verrà pagato direttamente al destinatario senza il coinvolgimento di terzi. In secondo luogo, non è necessario inviare alcuna informazione personale quando si utilizza BTC. Di conseguenza, è una scelta eccellente per chiunque non voglia divulgare informazioni sensibili online. A volte, la sfera del poker legata al KYC ispira i giocatori di casinò a optare per la sala da poker che offre un livello più elevato di privacy e questo porta a spostare l’interesse degli utenti nella sala da poker crittografica. Una volta accettato l’importo per le transazioni anonime, verrà elaborato ulteriormente e il tuo bitcoin verrà visualizzato nel tuo account di scambio. Quindi dal tuo account di scambio, invia bitcoin all’indirizzo del portafoglio esterno.

Popolarità diffusa

Man mano che Internet è cresciuto in popolarità, sono emerse una serie di nuove piattaforme. Di conseguenza, il trading è diventato estremamente semplice. Inoltre, le commissioni del produttore e dell’acquirente su questi servizi consentono ai clienti di risparmiare denaro. A causa dell’alto livello di concorrenza, questi scambi crittografici mettono in mostra la migliore offerta per attirare una vasta base di clienti e high roller.

Veloce

I pagamenti in Bitcoin sono estremamente veloci, nonostante i recenti ritardi nelle transazioni causati dal problema delle dimensioni del blocco. La stragrande maggioranza dei fornitori di servizi di pagamento viene confermata in pochi secondi, con solo pochi casi che richiedono molte ore. Solo in casi estremi i trasferimenti di Bitcoin impiegheranno un giorno per confermare. D’altra parte, una banca di pagamenti ACH può richiedere fino a 5 giorni lavorativi per essere completata.

Le transazioni finanziarie, d’altra parte, possono richiedere fino a una settimana per essere cancellate. Inoltre, Bitcoin consente ai giocatori di casinò di caricare rapidamente i propri account o trasferire profitti (supponendo che utilizzino siti Web di gioco d’azzardo online affidabili). Nello scenario peggiore, i giocatori possono ottenere le loro vincite di poker bitcoin lo stesso giorno in cui giocano a poker online.

Contro

Volatile

Bitcoin è una valuta estremamente volatile. Il suo valore oscilla ogni giorno a causa della limitata offerta di Bitcoin esistente e dell’aumento della domanda. La valuta virtuale ha raggiunto un picco di $ 64.000 per Bitcoin ad aprile e recentemente aveva raggiunto il picco di circa $ 20.000 verso la fine del 2017. Anche se il suo prezzo probabilmente si stabilizzerà, non è consigliabile mantenere enormi investimenti in Bitcoin a meno che l’utente non preveda di HODL. Ci sono state molte congetture e richieste sull’impatto di BTC.

Sviluppare

Ci si sta ancora lavorando. Anche se esiste da molti anni, la rete Bitcoin è in continua evoluzione. Man mano che la popolarità di Bitcoin cresce, sarà più disponibile e le sue funzioni e procedure diventeranno più sofisticate. Con una popolarità così rapida, la rete Bitcoin sta riscontrando problemi di scalabilità, in quanto non è stata costruita per gestire l’attuale volume di transazioni.

Tipi di Bitcoin Poker

Jacks o meglio

Jacks or Better è un noto gioco di video poker che si trova nei casinò online. Il gameplay è paragonabile a sette card stud, e ha alzato l’asticella per la maggior parte degli altri titoli di giochi di poker da seguire. Quando la gente pensa al video poker, Jacks or Better è di solito il primo gioco che viene in mente.

L’ordine standard delle mani utilizzato nel poker fondamentale è impiegato nel video poker Jacks or Better. Per ottenere un premio, i giocatori devono fare almeno una singola coppia, con quella coppia che mostra jack o meglio, generando facilmente probabilità di vincere la partita come sette perni di carte.

Deuces Selvaggio

Deuces Wild è una popolare versione di video poker online che impiega un normale mazzo di 52 carte. Deuces (2s) sono selvaggi in questo gioco di video poker, e possono sostituire qualsiasi altro tipo di carta per fare una mano vincente. Di conseguenza, vincere in questo gioco è significativamente più facile, ma la tabella dei pagamenti è un po ‘più stretta rispetto ad altre versioni di video poker come Ace and Eights o Jacks or Better.

Doppio Bonus

Double Bonus Poker è essenzialmente una variante di Bonus Poker, una variante di Jacks or Better. Il termine “bonus” viene aggiunto al nome della partita a causa dei premi extra-alti del gioco per quattro mani di un tipo. La partita “paga” per i pagamenti più alti per quattro di un tipo abbassando il pagamento per due coppie da due a uno per pareggiare in contanti.

Con la tabella dei pagamenti corretta, le scommesse sportive crittografiche Poker potrebbero fornire al giocatore astuto un leggero vantaggio sulla casa. Anche alcuni tavoli da poker a pagamento meno ideali, d’altra parte, rendono meravigliosi i tavoli di video poker.

Bonus Poker

Bonus Poker è una variante di video poker Jacks or Better che dà pagamenti bonus per quattro di un tipo. Il rango delle carte determina la quantità della ricompensa per i Quattro di un Tipo in quella mano. Nella maggior parte dei casinò, questo è uno dei migliori giochi di video poker Bitcoin da giocare. Il gameplay dei siti di poker con Bitcoin è identico a quello del video poker Jacks or Better.

Innanzitutto, inserisci denaro nella macchina Bonus Poker e il pannello si aggiornerà per rappresentare l’enorme numero di crediti che gli utenti hanno. Quindi gli utenti possono scegliere per quante monete desiderano giocare a poker online, da 1 a 5 nelle sale da poker online o nel miglior sito di poker crittografico.

Bally’s All American

La versione nota come Bally’s All-American Video Poker è un’aggiunta unica nel suo genere al panorama dell’industria crittografica come creazione proprietaria del produttore di macchine da gioco Bally Technologies. Bally’s All-American è uno spin-off del tradizionale video poker Jacks or Better in valuta fiat. Fatta eccezione per piccole modifiche alla tabella dei pagamenti per alcune mani importanti, questi giochi da casinò funzionano in modo simile.

Decine o meglio

Questa versione ti aiuterà a scoprire le migliori decine o meglio di quella per scommettere sui giochi da casinò. Questo ti aiuterà a vincere più giochi crittografici facilmente. Questo tipo di gioco assomiglia a Jacks or Better. È un gioco che ti aiuta a competere con le macchine piuttosto che con gli altri membri. È un gioco di casinò crittografico con una sola mano e l’obiettivo dei giocatori di poker esperti è quello di mantenere un paio di 10 tra le altre carte che vengono distribuite sul nuovo tavolo.

Regole essenziali per giocare a Bitcoin Poker con successo

Queste sono le regole per il Texas Hold’em up, che è uno dei videogiochi noti e più famosi con sale da poker degli ultimi tempi: –

Carte a due fori

Ogni partecipante al tavolo riceve due carte a faccia in giù. Questo è tutto.

Cinque carte comunitarie

Ogni giocatore utilizza quindi queste due carte (o una o nessuna di esse) in combinazione con cinque carte della comunità condivise per completare il gioco di carte. Devono costruire la loro più grande mano di poker a cinque carte.

Crea la mano destra

Il piatto viene vinto dalla persona che ha la mano migliore (o fa piegare tutti gli altri giocatori). Facile come quello.

Puoi scommettere quanto vuoi

Ci sono quattro round di scommesse crittografiche e qualsiasi partecipante può posizionare tutte le proprie fiches al centro in qualsiasi momento. Questo è il fascino del poker No-Limit Hold’em. L’utente non è mai a più di un braccio di distanza dal triplicare (o quadruplicare!) i tuoi stack, ma l’utente non è mai a più di una mano di distanza dal scoppiare completamente.

Ciò significa che non ci sono limiti di prelievo impostati sulla chiusura dell’account. Tuttavia, quando l’account si blocca a causa di attività dannose, non sarai in grado di depositare o prelevare fondi dal tuo account.

Come iniziare a giocare su siti legali di poker Bitcoin?

L’utente deve prima scoprire i siti web di poker bitcoin che gli piacciono. Si consiglia all’utente di cercare i migliori siti di poker BTC specializzati nei giochi di poker come il poker Bovada, il black chip poker, le puntate juicy ecc. Che vogliono giocare. I giochi possono essere filtrati in base alle dimensioni, al tipo e ad altri fattori. Se sono interessati a giocare a poker, allora il sito di poker bitcoin dovrebbe avere più varianti dello stesso. Quindi devono leggere i termini e le condizioni del sito di poker bitcoin.

Lì dovrebbero essere in grado di individuare le informazioni di licenza del sito di poker bitcoin. Lo stesso può aiutare l’utente a decidere se il sito di poker bitcoin è legale nel proprio paese o meno. Inoltre, leggere lo stesso può anche aiutare l’utente a individuare il giusto sito di poker bitcoin.

Motivo per cui dovresti scegliere Bitcoin Poker

Accessibilità

Quindi, BTC è una criptovaluta che può essere acquistata dalla maggior parte delle valute FIAT allo stesso prezzo a un tasso di cambio diverso. I siti di poker Crypto consentono a chiunque di acquistare bitcoin e utilizzare BTC per giocare a poker online su altri siti Web di poker online. Inoltre, questo fornisce anche all’utente l’opportunità di investire le proprie vincite sul mercato. Possono aumentare sostanzialmente il numero crescente delle loro vincite con un po ‘di trading intelligente come opzione sicura, che consente un’elevata accessibilità dell’utente.

2. Anonimato

Supponiamo che l’utente possa ottenere alcune vincite dal gioco d’azzardo nei siti di poker online tramite BTC. Quindi, il nome dell’utente mentre il gioco d’azzardo Bitcoin non si rifletterà da nessuna parte. I siti di poker online forniscono all’utente uno scudo di anonimato. Alcuni membri di siti web di poker online e amanti del poker cripto che sono preoccupati per lo stigma che circonda il gioco d’azzardo possono prendere l’aiuto di questa funzione. Inoltre, anche le transazioni sul poker blockchain sono anonime. Quindi, attraverso l’utilizzo di BTC per il gioco d’azzardo sul gioco d’azzardo online sui siti di poker online, gli utenti avranno una grande sicurezza e una privacy incontaminata.

3. Provably Fair

I giochi di carte sono giocati utilizzando il poker blockchain di BTC. Così ogni mossa fatta nel gioco viene registrata. Ciò evita un cambiamento nel record, che aiuta a ridurre ulteriormente il margine della casa. Ciò consente agli utenti di avere una buona possibilità di iniziare a giocare a poker online BTC. I giocatori possono anche usare il loro equilibrio di poker per giocare a giochi di poker dimostrabilmente equi (come puntate succose, poker con chip nero) utilizzando un generatore di numeri casuali.

4. Commissioni più basse

Alcuni casinò consentono all’utente di depositare e prelevare l’importo designato di BTC senza commissioni. Poiché BTC è decentralizzato, ciò riduce il numero di intermediari. Poiché il numero di intermediari viene ridotto, i casinò devono pagare commissioni basse o nulle per ottenere tali fondi. I portafogli bitcoin di scambio trasferiscono l’importo designato di BTC, con commissioni di transazione minime dal portafoglio bitcoin, che vanno dallo 0,020 allo 0,010% dell’intera transazione.

Pertanto, quando depositi o prelevi fondi dal portafoglio bitcoin, non sentirai mai di pagare più commissioni di transazione. Inoltre, non ci sono commissioni nascoste nel portafoglio bitcoin. I nuovi giocatori possono anche optare per prelievi istantanei. Inoltre, non ci sono molte commissioni a leva su depositi e prelievi. In effetti, alcuni siti di gioco d’azzardo non addebitano depositi e prelievi, ma ogni limite di prelievo differisce con le sale da poker accettate da bitcoin con i tempi di elaborazione.

Varietà di BTC Poker

Draw Poker

In questa variante del draw poker, i partecipanti competono per costruire la migliore mano di poker a 5 carte possibile. In primo luogo, ad ogni giocatore viene data la sua mano unica, che è tenuta segreta agli altri giocatori di poker sotto copertura. Questa funzione crea una dinamica interessante perché puoi provare a fare una mano forte da solo. Tuttavia, non hai idea di come andrà contro le mani dell’altro giocatore. La varietà di giochi è abbastanza lodevole da giocare, altri casinò non forniscono.

Maschione

Stud poker è una delle diverse varietà di giochi di poker crittografico in cui a ciascun giocatore viene consegnato un mix di carte testa e faccia in su in più round di scommessa. I giochi da casinò Stud sono anche non posizionali, il che significa che la persona che scommette per prima su ogni round può variare da round a round. Le hole card sono la mano data a faccia in giù a ciascun giocatore, dando origine al popolare asso idiomatico inglese nella buca per qualsiasi vantaggio nascosto.

Bitcoin Texas Hold’em Poker

Texas Hold ‘Em, che si gioca alle crypto World Series of Poker, è di gran lunga il gioco di poker online più popolare in America moderna e in tutto il mondo. Nel Texas Hold ‘Em, ai giocatori vengono distribuite due “carte tascabili” o “buche” prima di aspettare che le cinque carte comuni vengano rivelate.

L’offerta avviene in quattro round: dopo che le hole card sono state lanciate, dopo che sono state mostrate le prime tre carte della comunità (indicate come “il flop”), subito dopo che la quarta carta del gruppo è stata esposta (“il turno”) e infine, dopo che la quinta carta della comunità è stata capovolta (“il fiume”). I giocatori devono costruire la migliore mano possibile usando qualsiasi combinazione di 5 carte (le loro carte coperte e la carta comune).

Omaha

L'”Ciao” in questo gioco si riferisce alla mano più alta assegnata l’importo appropriato alla resa dei conti. Omaha “Hi” è tipicamente giocato come un evento pot-limit, spesso indicato come Pot-Limit Omaha (o PLO). In poche parole, questo gioco è identico al Texas Hold’em tranne che per una piccola differenza: a ogni giocatore vengono date quattro carte coperte anziché due. I giocatori devono ancora mirare a costruire la più grande mano di 5 carte, ma usare solo due delle loro quattro carte coperte e tre delle cinque carte comuni alla resa dei conti.

Badugi ·

Questa variante di poker appartiene alle famiglie “draw” e “Lowball” del poker. Tuttavia, Badugi è distinto dagli altri giochi di poker a causa dell’algoritmo di valutazione della mano per selezionare la mano migliore. Di conseguenza, la competenza in un altro tipo di poker non si traduce necessariamente come semplicemente quando si comprende Badugi.

2-7 Lowball

In questa interessante variante del poker, a ogni giocatore viene distribuita la sua unica mano di 5 carte (che nessun altro giocatore può visualizzare in alcun modo – non ci sono carte a faccia in su o esposte). In questa variante a palla bassa del poker, i giocatori ottengono tre tentativi per fare la migliore mano “bassa”. Tuttavia, in alcune altre varietà “basse” di poker, quelle dritte e flush non contano contro fondamentalmente una mano bassa.

Inoltre, tieni presente che gli assi sono solitamente alti in questo gioco. Di conseguenza, la migliore mano possibile in questo gioco è 7-5-4-3-2. Ciò implica anche che una posizione come A-2-3-4-5 non è diritta ma più di un Ace-high.

H.O.R.S.E

Questo gioco di stud può essere giocato con le mani massime e minime. La persona con la vanga più grande a faccia in giù ottiene metà del piatto in High Chicago. L’individuo con la vanga più debole a faccia in giù vince 1/2 del piatto a Low Chicago. Il giocatore con la mano migliore vince l’altra metà del piatto.

D’altra parte, se qualcuno ha la mano vincente e il vincitore picche (alto o basso, in base alla variazione), quel giocatore vince l’intero piatto. Questo gioco può essere combinato e giocato con molte altre versioni di poker.

Vantaggi di Bitcoin Poker

Ci sono molti vantaggi di giocare a poker online. A partire da transazioni veloci, meno commissioni, accettazione universale a una maggiore sicurezza, tutti ti aiutano a rendere il tuo gioco senza soluzione di continuità. Ecco alcuni suggerimenti rapidi che devi leggere prima di iniziare a giocare al miglior poker Bitcoin: –

Transazione veloce

Tutti i pagamenti in bitcoin vengono effettuati senza il coinvolgimento di terzi, come banche o altre organizzazioni finanziarie. I trasferimenti di denaro vengono eseguiti in modo rapido e senza soluzione di continuità perché tutte le transazioni vengono condotte direttamente tra l’utente e l’operatore.

Meno commissioni

Nessuno ti addebiterà nulla in una rete decentralizzata poiché non ci sono intermediari. Allo stesso tempo, a seconda di come è impostata la tecnologia, potrebbero esserci commissioni per un’elaborazione più rapida delle transazioni o la conversione di bitcoin in contanti fiat. Tuttavia, la maggior parte dei portafogli crittografici ti consentirà di modificare la tua commissione a favore di un rapido trasferimento crittografico o di una commissione economica. Un portafoglio crittografico ti consente di archiviare la tua criptovaluta e puoi saperne di più sui migliori portafogli crittografici dal post per ulteriori informazioni. La velocità di pagamento è anche abbastanza veloce quando si trasferisce bitcoin nel proprio portafoglio hardware o portafoglio digitale. Possono anche acquistare bitcoin a causa della velocità di pagamento offerta da questo sito.

Accettazione universale

C’è un’adozione diffusa di bitcoin nella criptovaluta e nello spazio di pagamento: la maggior parte dei casinò su siti di poker amichevoli funziona attraverso bitcoin e altri metodi di pagamento o deposito. Giocare a poker online e giocare d’azzardo online usando Bitcoin è semplicemente facile, conveniente e veloce. La prima cosa che gli utenti trovano è che possono giocare a più giochi di poker (ad esempio black chip poker), tornei giornalieri su questo sito e ottenere la migliore esperienza senza avere alcun beneficio del dubbio.

Sicurezza avanzata

Gli utenti non possono ricevere le loro informazioni di pagamento. I Bitcoin non comportano l’invio di alcuna informazione personale, che protegge i clienti dal furto di identità. Quindi non ci possono essere chargeback perché le transazioni Bitcoin sono irreversibili una volta inviate. Ciò significa che la transazione non può essere annullata o modificata dal modo in cui è stata registrata nel libro mastro pubblico di Bitcoin, il che riduce i rischi del rivenditore.

Ciò significa che non vi è alcun rischio nell’utilizzo di questo sito. Ci sono chiavi private separate per una maggiore sicurezza quando si gioca a poker online e altri giochi su siti di poker online bitcoin. Molti giocatori di poker possono selezionare bitcoin per cambiare la forma di investimento in valuta digitale e guadagnare anche un bonus di poker. Ciò significa che gli utenti possono giocare a molti giochi e tornei di poker senza preoccuparsi di problemi di sicurezza sul sito di crypto poker.

Se hai mai giocato in un normale casinò online, hai notato alcuni stratagemmi che impiegano per attirare i clienti. Alcuni di questi espedienti includono grafica abbagliante, grandi pagamenti e oscuri incentivi extra. Tuttavia, queste promesse sono raramente mantenute e molti giocatori d’azzardo perdono denaro. La maggior parte dei casinò online nasconde informazioni ai giocatori di poker mentre prende gran parte dei loro guadagni nel processo.

La maggior parte dei casinò tradizionali in valuta fiat utilizzano questo metodo bancario per sfruttare gli ignari scommettitori online. D’altra parte, i casinò Bitcoin rendono difficile nascondere qualsiasi informazione perché sono abbastanza trasparenti. Impiegano un sito di poker bitcoin online facile da usare.

Rimani anonimo

Se l’utente può vincere un po ‘di soldi dal sito di scommesse Bitcoin nel poker usando bitcoin. Di conseguenza, il nome dell’utente non verrà visualizzato da nessuna parte durante le scommesse con bitcoin. Funge da scudo per la privacy per l’utente. Alcuni utenti che sono preoccupati per lo stigma associato alle opzioni di scommesse sportive bitcoin possono beneficiare di questa funzione. Inoltre, le transazioni blockchain sono anonime. Di conseguenza, i consumatori avranno una maggiore sicurezza e anonimato utilizzando bitcoin per giocare a poker online su piattaforme di scommesse sportive bitcoin. Esiste un semplice strumento chiamato “Bitcoin Tumbler” che consente agli utenti di criptovalute di rendere anonimi i loro bitcoin dividendo le monete in diversi portafogli e quindi inviando queste parti di monete al portafoglio che non è legato all’utente.

Bitcoin Poker Bonus

Quando stai giocando al miglior Poker Bitcoin online, hai una grande possibilità di guadagnare più bonus. Molti siti di poker offrono molti bonus di deposito, bonus di benvenuto, bonus di deposito minimo e altri bonus di iscrizione. Puoi passare attraverso il seguente per capire i bonus offerti dai siti web di poker online: –

Bonus Senza Deposito

Alcuni casinò BTC forniscono all’utente alcuni bonus riscattabili per la semplice registrazione. Questo bonus senza deposito del casinò Bitcoin di solito si presenta sotto forma di prove gratuite. Questi sono per lo più utilizzati per attirare il suddetto cliente con schemi redditizi.

Bonus di benvenuto

Questa è la forma più popolare di un’offerta fatta ai clienti per farli iniziare il loro miglior viaggio di gioco bitcoin. Di conseguenza, le condizioni dell’offerta includono l’investimento di denaro in un conto di poker di gioco bitcoin, attraverso il quale si possono ricevere alcuni premi, premi e incentivi redditizi. Questo può aiutare l’utente in una varietà di buoni modi. Questo può aiutarli a ottenere un vantaggio. Può anche motivarli ad avere alcune vittorie all’inizio della loro migliore esperienza di poker di gioco bitcoin.

Bonus sul secondo e terzo deposito

Come affermato in precedenza e nei primi giorni, diversi casinò bitcoin offrono bonus di benvenuto per qualsiasi deposito minimo. Tuttavia, alcuni casinò bitcoin offrono questi bonus gratuiti definiti solo a coloro che hanno fatto lo stesso attraverso bitcoin. Di conseguenza, se l’utente bitcoin deposita una particolare quantità di Bitcoin, il casinò bitcoin accrediterà all’utente una certa quantità di depositi bitcoin come bonus di benvenuto, bonus di registrazione o incentivi al deposito bitcoin come premio di deposito. Questa tecnica di primo deposito viene utilizzata principalmente in fasi.

Pertanto, se un utente deposita una quantità specifica di Bitcoin, gli verrà richiesto di depositare nuovamente un certo importo in seguito per sbloccare una configurazione diversa e un montepremi garantito distinto dal primo deposito.

Giri Gratis

Tra i metodi più tipici, i casinò Bitcoin aiutano i loro clienti a giocare legalmente a poker o giri gratuiti sono dando loro giri gratuiti; i giri vengono dati all’utente una volta raggiunto un certo importo di primo deposito nel loro portafoglio online. Questo è mostrato nella bella intestazione del regalo o del bonus sopra. Alcuni giocatori, giocano a poker mettendo una determinata quantità di denaro nel loro conto bancario di scommesse bitcoin utilizzando bitcoin. I consumatori sono ricompensati con un determinato numero di giri gratuiti del casinò Bitcoin che si basano su bitcoin gratuiti.

Altri tipi di bonus

Come suggerisce il nome, gli utenti ricevono crediti per aver messo una determinata quantità di denaro nel proprio account ogni mese. Ad esempio, se un cliente deposita 5000 USD in BTC, potrebbe ricevere circa mille dollari in BTC come ricompensa per il deposito. Poiché la rotazione di questi premi e promozioni è in genere bisettimanale o mensile, effettuare pagamenti specifici ogni settimana o mese può consentire a un consumatore di raccogliere i benefici di un incentivo di ricarica. Quando si ricarica un bonus depositato, si può sempre contattare la propria pagina del servizio clienti o l’aiuto della chat dal vivo in caso di problemi. L’utente può visitare la sezione delle domande frequenti sul poker bitcoin per domande generali.

Come posso giocare a Bitcoin Poker Giochi sul mio cellulare Android e Iphone?

Con una conoscenza diffusa, i dispositivi mobili sono stati sempre più importanti negli ultimi anni. La maggior parte delle persone che usano Internet lo fanno tramite i loro telefoni cellulari. Inoltre, è stato a lungo considerato un pratico metodo di deposito per accedere a Internet. Di conseguenza, numerosi casinò online hanno sviluppato interfacce web adatte al loro dispositivo mobile. Le loro applicazioni mobili sono efficaci, inventive e gratificanti. L’utente dovrà solo scaricare l’app dai casinò designati.

Bitcoin Poker Strategie

Ecco alcune importanti strategie che devi esaminare prima di iniziare a giocare a poker bitcoin online: –

Staking piatto

Questa tecnica è destinata ai giocatori di poker con una spesa limitata per le scommesse bitcoin e consiste nel selezionare una puntata e piazzare lo stesso importo bonus ad ogni nuovo turno, indipendentemente dall’esito della mano precedente. Ciò consente agli utenti di gestire potenziali perdite; tuttavia, sarai fuori con solo quelle mani in tasca fino a quando non colpirai una corsa vincente significativa.

Il Sistema fibonacci

Questo approccio è simile alla Martingala poiché si basa sulla stringa di Fibonacci, dove ogni numero è uguale alla somma dei due precedenti (0, 1, 1-2-3-5-8-13-21-34). L’unica differenza è che invece di raddoppiare la tua puntata quando perdi, la aumenti seguendo i numeri nella sequenza di Fibonacci.

La strategia Martingale

Una tecnica di gioco d’azzardo online comune che ti richiede di raddoppiare la tua scommessa ogni volta che perdi una mano. Se gli utenti vincono, tuttavia, la scommessa ritorna al suo valore originale. L’unico svantaggio di questa strategia di gioco del poker è che se sei sfortunato per un periodo prolungato, puoi raggiungere il limite massimo di scommessa, che riduce il tuo potenziale di successo.

Perché Bitcoin Poker è così popolare?

I casinò Bitcoin sono ancora agli inizi, ma hanno raccolto una considerevole base di clienti. Diversi siti di poker online accettano bitcoin e commerciano in valuta digitale, rendendo più difficile per i giocatori di casinò online sceglierne uno. Molti portali di conoscenza sono spuntati nel corso degli anni. Diversi portali offrono informazioni come regolamenti sul poker online, recensioni di sale da poker online e valutazioni delle sale da poker Bitcoin e così via Per aiutare i giocatori a fare una selezione informata. Questo aiuta notevolmente gli utenti a scegliere e andare per i giusti siti di poker da casinò online che accettano giocatori e sala da poker online. Hanno anche una rigida regolamentazione nelle sale da poker Bitcoin contro l’antiriciclaggio e assicurano di tenerlo regolarmente sotto controllo.

Inoltre, possono giocare a più giochi cash Bitcoin quando accedono alla sala da poker bitcoin gratuita nei siti di poker con soldi veri che supportano bitcoin. Queste stanze hanno molti giochi di bitcoin cash multipli che gli utenti possono giocare per divertimento e guadagnare soldi veri. Possono anche iscriversi ai tornei gratuiti di poker bitcoin per fare più soldi come bitcoin cash e depositarli nei loro conti. La sala da poker online li aiuta anche a connettersi con altri tipi di pubblico e a creare la propria comunità di poker online all’interno della sala da poker stessa. Possono giocare facilmente a tornei multi-tavolo quando creano una tale comunità.

Il futuro di Bitcoin Poker

Il token Bitcoin è diventato un metodo di pagamento popolare per molti giocatori d’azzardo avidi, con 337 proprietari proiettati a fare una scommessa al minuto utilizzando tre monete quando partecipano a giochi di cassa di casinò online come giri gratuiti utilizzando siti di poker crittografico. Come si può vedere, i vantaggi dell’adozione di valute digitali hanno avuto una forte influenza positiva sull’industria del gioco in generale. Tuttavia, è ragionevole aspettarsi che questo sia solo l’inizio.

Gli utenti devono prima raggiungere la soglia dei siti di scommesse Bitcoin che accetta Bitcoin come investimento. L’uso di Bitcoin nei giochi è ancora nelle sue fasi iniziali. Aspettatevi di più a breve man mano che i due settori prosperano, soprattutto perché i casinò bitcoin contemporanei riconoscono il suo impatto sull’industria del poker Bitcoin.

Inoltre, la popolarità del poker online aumenterà solo l’accettazione di BTC nel circuito delle scommesse bitcoin. Quindi, il futuro delle sale da poker sembra prospetticamente luminoso e i siti di gioco d’azzardo inizieranno ad accettare bitcoin come forma di investimento. Ci sono molti marchi rispettabili che stanno già investendo in questi siti per scopi di scommesse bitcoin ed esperienza di poker.

Bitcoin Poker: Conclusione

BTC e altre valute digitali sono sempre più accettate come metodi di pagamento dagli operatori di casinò. Le operazioni di Bitcoin Poker offrono una serie di vantaggi ineguagliabili per i giocatori d’azzardo, tra cui facilità di prim’ordine e velocità utente fulminea. È relativamente semplice individuare siti di poker bitcoin affidabili e migliori che accettano bitcoin e l’utente deve solo passare rapidamente attraverso il processo.

Secondo una ricerca condotta nel 2014 sul legame tra i tre settori, era chiaro che si stavano intrecciando e rivelando solo una frazione di ciò che i due avrebbero potuto ottenere se combinati. I risultati hanno indicato che $ 4,5 miliardi in criptovaluta bitcoin poker erano stati scommessi. Quindi, BTC e altri migliori siti di poker bitcoin che accettano bitcoin sono qui per rimanere.

Domande frequenti

Ci sono bonus Bitcoin Poker?

La maggior parte dei migliori siti di poker bitcoin tendono a fornire all’utente vari bonus come – Bonus di benvenuto, Bonus di deposito e Bonus di ricarica.

Posso giocare a Bitcoin Poker dagli Stati Uniti e da altri paesi?

La maggior parte dei siti di poker bitcoin consente agli utenti degli Stati Uniti di accedere ai loro migliori siti di poker bitcoin. Se il paese dell’utente ha sanzioni legali per il poker bitcoin, allora può anche giocare a poker online o altri cash game Bitcoin. Alcuni paesi stanno ancora lavorando per fornire altri servizi che includono portafogli Bitcoin, effettuare depositi e prelievi e molti altri.