I migliori siti di scommesse Bitcoin eSports 2022

La valuta non è più limitata alla carta stampata che puoi portare nei tuoi portafogli. È stato un decennio in cui la valuta virtuale chiamata “Criptovaluta” è stata nei titoli dei giornali. Soprattutto Bitcoin, molte persone non fanno trading nella valuta virtuale in quanto il commercio è piuttosto volatile e ti rende davvero ricco in pochi giorni.

Parlando di essere ricchi rapidamente, anche le scommesse Bitcoin eSports hanno guadagnato popolarità negli ultimi tempi.

Perché, se lo chiedi! In effetti, le scommesse Bitcoin sugli eSports sono note per essere una fusione ideale di giochi virtuali e commercio. Tuttavia, il concetto non è molto diffuso, ma ci sono molti siti di scommesse bitcoin là fuori che stanno già offrendo scommesse BTC eSports.

Che si tratti di scommesse crittografiche nel mondo di Counter-Strike o League of Legends, le opzioni di finanziamento per gli utenti si stanno ora espandendo anche alla presenza di valuta virtuale.

Perché utilizzare i siti di scommesse Bitcoin eSports?

Ora, quando hai così tanti mercati su cui scommettere, perché non piazzare le tue scommesse sui giochi eSports online. Comodo, non è vero? Oltre a una varietà di quote nel mercato delle scommesse online, offre anche varie opzioni di pagamento. Una di queste utili opzioni che funziona a tuo vantaggio è pagare tramite la popolare criptovaluta Bitcoin utilizzando un portafoglio crittografico.

Ammettiamolo: Bitcoin è noto per essere la criptovaluta più preziosa e altamente volatile per servire come alternativa alla valuta tradizionale.

Quindi perché non usarlo a tuo vantaggio mentre piazzi scommesse sugli eSports? I seguenti motivi sono sufficienti per scegliere il miglior sito di scommesse BTC eSports online.

Velocità di transazione

L’infrastruttura costruita attorno a Bitcoin si è evoluta nel corso degli anni, il che rende questa valuta digitale più sicura e più facile da investire o spendere attraverso le transazioni online. Concentrandosi sulla rete Bitcoin, bitcoin può elaborare sette transazioni al secondo.

Bene, è veloce! Mentre scommetti sui giochi eSports, tutto ciò che devi fare è effettuare il pagamento tramite il tuo portafoglio crittografico, offerto dagli scambi, e sei a posto.

Se hai già effettuato un acquisto o una transazione online tramite portafogli crittografici, sei già a conoscenza della frazione di secondi necessaria per una transazione BTC. Ma assicurati di inserire l’importo corretto dopo aver scansionato il secondo poiché le transazioni BTC sono irreversibili.

Sicurezza Bitcoin

Poiché la crittografia è gestita tramite blockchain, le transazioni di criptovaluta non si basano affatto sulle banche. E quindi, la sicurezza offerta dall’interfaccia blockchain è ad un altro livello. È troppo difficile decifrare i codici usando la tecnologia blockchain. Questo è il modo in cui la crittografia ha guadagnato popolarità.

E non c’è modo che le persone con le pistole possano penetrare la crittografia di qualsiasi transazione effettuata tramite criptovaluta. Molti esperti programmatori blockchain lavorano instancabilmente su fonti crittografate, il che rende difficile organizzare una rapina Bitcoin sul sito di scommesse bitcoin eSports.

Anonimato

Mentre alcune persone ammirano l’anonimato delle transazioni BTC, altri stanno ancora cercando di capire come rintracciarle. I nuovi giocatori registrati sui siti di scommesse BTC eSports preferiscono sempre le transazioni anonime. Tutto ciò che è richiesto è un portafoglio Bitcoin, offerto da molti servizi online e scambi crittografici tra cui siti di scommesse sportive.

Le transazioni bitcoin effettuate su siti web di scommesse crittografiche eSports non richiedono nomi, indirizzi o informazioni personali dell’utente.

Se conosci un po ‘di criptovaluta, l’anonimato è noto per essere una parte importante dell’intera tecnologia blockchain. E poiché Bitcoin è la prima e più grande criptovaluta, la funzione è seguita anche da BTC.

Legalità e regolamentazione dietro le scommesse BTC eSports

Molte regioni del mondo consentono una legislazione specifica per autorizzare e regolamentare le aziende. Queste regioni consentono anche di scommettere Bitcoin,tuttavia, la regolamentazione e la legalità potrebbero variare da regione a regione a diversi siti di scommesse tradizionali.

Mentre scegli le scommesse sugli eSports con i siti bitcoin, assicurati di eseguire le loro giurisdizioni di licenza che rilasciano licenze. Se accettare bitcoin o meno è una decisione presa dalle autorità di licenza, che è molto presente sui siti di scommesse eSports.

Scommesse Bitcoin eSports Vs Scommesse eSports tradizionali

Puoi optare per un modo tradizionale di pagare per le scommesse eSports tradizionali, ma i vantaggi delle scommesse eSports con bitcoin ti stupiranno. Perché scommettere con bitcoin è popolare ora? Perché i siti di scommesse sono desiderosi di accettare bitcoin negli eventi eSports?

Poiché le persone di tutto il mondo si stanno ora piegando più verso le transazioni crittografiche piuttosto che le transazioni tradizionali o le scommesse tradizionali, perché non i siti di scommesse? È l’eccezionale libertà che i giocatori ricevono nelle scommesse eSports che lo rende una scelta ideale per vincere un sacco di soldi in titoli eSports con ridimensionamento anonimo.

Ecco l’elenco dei motivi significativi per cui dovresti optare per un sito di scommesse eSports crittografiche che accetta bitcoin.

Libertà finanziaria

Possedere Bitcoin offre un’enorme libertà finanziaria agli utenti. Consideriamo un esempio per capire il concetto. Ad esempio, il denaro fiat attualmente nel tuo portafoglio è una banconota da $ 100. Non importa quanti anni hai, ora importa per quanto tempo salvi questa bolletta, sarà “100”.

Ma se hai un Bitcoin salvato nel tuo portafoglio da qualche parte in una cartella del tuo laptop, il valore di quella valuta digitale cambia ogni giorno. Forse il giorno in cui hai acquistato bitcoin, il valore era di $ 15.000. Ma con il tempo, il valore potrebbe moltiplicarsi anche in doppi e tripli!

Questa è chiamata la libertà finanziaria di possedere BTC. Quando scegli un’opzione di scommesse eSports bitcoin, ti godi la libertà finanziaria attraverso gli scambi, poiché il valore continua a cambiare.

Riduzione dei costi e risparmio di tempo

Dal momento che stavamo parlando della volatilità del mercato delle criptovalute, analizzare il grafico dei prezzi di bitcoin ti aiuterà davvero. Quando il prezzo di BTC viene scambiato nella zona rossa, potrebbe essere il momento perfetto per scommettere Bitcoin sui siti di scommesse riconosciuti. Ciò significa che, rispetto al denaro fiat, le scommesse sportive con Bitcoin saranno realizzate a un costo inferiore con il ridimensionamento anonimo.

E poiché non vi è alcuna banca coinvolta durante il deposito e il prelievo di bitcoin, la procedura è rapida rispetto alle valute legali. Finirai per risparmiare tempo nelle transazioni e investire più tempo sulle opzioni di scommesse sportive.

Scommetti da tutto il mondo

Mentre usi Bitcoin come metodo di pagamento sui siti di scommesse sui giochi eSports, puoi piazzare le tue scommesse da qualsiasi parte del mondo. L’anonimato del pagamento mantiene la tua traccia al sicuro e puoi divertirti a piazzare scommesse da tutto il mondo.

È la valuta crittografica bitcoin standard che rende facile scommettere su un sito di scommesse eSports crittografiche. Poiché la maggior parte delle piattaforme di scommesse eSports crittografiche accetta bitcoin, le piattaforme testimoniano giocatori di tutto il mondo. Quindi è un pollice in su per il sito e per i giocatori poiché l’esperienza diventa abbastanza versatile.

Bonus e promozioni frequenti

Non ti piacciono i giri gratuiti e il bonus sul primo deposito quando effettui il tuo primo pagamento su un sito di scommesse online? Anche i giocatori esperti amano godere di ricompense e promozioni di tanto in tanto. Ma ciò di cui potresti non essere a conoscenza è la frequenza di questi vantaggi con diverse modalità di metodo di pagamento.

Quando paghi attraverso le valute tradizionali, riceverai, diciamo, 2 codici promozionali e 2 tipi di bonus quando scommetti sui siti. Tuttavia, piazzare scommesse sugli eSport con Bitcoin potrebbe premiarti con enormi cashback, 4 codici promozionali e bonus multipli come bonus di deposito, bonus di benvenuto e altro ancora. Sì! La frequenza di questi vantaggi VIP è enorme quando scommetti sugli eSports con bitcoin.

Libero dal coinvolgimento del 3 ° partito

Rendendo i metodi di pagamento accettati tramite una carta VISA su una scommessa sportiva elettronica quando risiedi in un paese asiatico e il sito Web è regolamentato in Canada, c’è un’enorme possibilità che il metodo di pagamento non venga elaborato. Le banche hanno alcune restrizioni, in particolare quelle fatte sui siti di scommesse.

Sarai limitato a piazzare scommesse. Tuttavia, se acquisti bitcoin e memorizzi lo stesso nel tuo portafoglio crittografico, hai finito! Puoi mantenere le opzioni di scommessa crittografica sugli eSports attraverso il miglior portafoglio crittografico. Non importa quale valuta, quale posizione, con i pagamenti crittografici puoi goderti le scommesse sui tuoi giochi preferiti in tutto il mondo.

Tack si preoccupa dell’alta volatilità di Bitcoin

Hai mai visto il grafico di trading di BTC / USD?

Il mercato è volatile, ma lo è anche l’opportunità di vincere alla grande. Le valute Fiat non ti faranno vincere alla grande sulle scommesse live a causa dello spazio di trading limitato. Piuttosto, un piccolo spostamento del prezzo del bitcoin da $ 12.000 a $ 15.000 cambierà l’intero importo delle scommesse.

Che figata! La libertà finanziaria è uno dei maggiori vantaggi quando si scommette con valuta decentralizzata.

Pro e contro delle scommesse Bitcoin eSports

Prima di iniziare il tuo viaggio con i siti di scommesse eSports bitcoin e i giocatori di eventi, che ne dici di sapere in cosa stai entrando! Ogni moneta ha due facce giuste! Così fa il sito di scommesse bitcoin eSports. Questa sezione ti informerà sui pro ei contro del sito di scommesse BTC eSports.

Finora, è chiaro che un sito di scommesse sulla maggior parte degli eSports offre buoni bonus, promozioni, premi e molti vantaggi agli utenti bitcoin, tuttavia, c’è anche un lato grigio dello stesso. Iniziamo prima con il lato positivo.

Pro

Comodità

Se scommetti regolarmente sui siti di eSports, bitcoin può offrire un’opzione di pagamento ideale per te. I giocatori d’azzardo e i giocatori sono serviti con più opzioni per regolare il loro metodo di pagamento tramite bitcoin. È un dato di fatto, molti siti di scommesse BTC eSports stanno ora favorendo la criptovaluta come modalità principale del metodo di pagamento.

Privacy

Poiché l’identità degli utenti non viene rivelata con la modalità di pagamento crittografica, le transazioni diventano più private per gli utenti di tutti i paesi. Tuttavia, ogni transazione viene registrata su un libro mastro pubblico, ma l’identità dell’utente è sempre privata.

Commissioni minime o nulle

Poiché i trasferimenti crittografici non vengono effettuati tramite alcun istituto finanziario o banca di terze parti, ci sono troppe poche commissioni di trasferimento o nessuna commissione di trasferimento addebitata dalle scommesse autorizzate sui siti di eSports. Inoltre, le transazioni di fondi sono istantanee, a differenza delle valute legali che richiedono alcuni giorni per verificare ed elaborare dopo aver giocato le scommesse.

Contro

Non stabile come fiat

Poiché le criptovalute non sono stabili come le valute legali, Bitcoin è soggetto a grandi fluttuazioni ed è noto per essere un gioco d’azzardo in sé. È la natura volatile della valuta digitale che può causare gravi perdite anche ai giocatori.

Hacking informatico

Poiché Bitcoin non è regolamentato e non supportato, l’hacking informatico è una grave preoccupazione per le persone che fanno trading online. Se l’hacking ha successo, Bitcoin è effettivamente sparito una volta che il file del portafoglio è danneggiato. E non c’è modo di recuperarlo.

Punti da considerare quando si scelgono i siti di scommesse Bitcoin eSports

È una vera sfida cercare siti di scommesse bitcoin eSports in quanto ci sono tonnellate di siti di scommesse Bitcoin che servono anche standard di qualità molto più bassi. Alcuni dei siti di scommesse Bitcoin con giochi eSports sono davvero di alta qualità, ma alcuni di loro non possono essere considerati affidabili con i tuoi soldi.

E quindi, è fondamentale scegliere questi siti con cautela. Dal momento che stai piazzando btc eSports scommettendo sul giocatore, gli altri siti devono essere autentici che offrono valore alla tua valuta.

Sarà sciocco continuare a scommettere sugli eSports con bitcoin se il sito non è popolare o non noto per i suoi servizi affidabili. Quindi ecco alcuni suggerimenti consigliati che devi aggiungere nella tua lista di controllo quando scegli siti di scommesse eSports sicuri.

Paesi soggetti a restrizioni

Ora, se hai sede in un paese del Nord Africa che ha vietato i siti di scommesse eSports, allora non ha senso giocare d’azzardo bitcoin per i giocatori. Il motivo è abbastanza ovvio, se non riesci ad accedere ai siti di scommesse eSports nella tua regione, è probabile che il tuo ID venga rintracciato nel governo e perderai tutte le scommesse, se vieni catturato dalla federazione.

Ora, perché correre un tale rischio? Cosa abbiamo imparato qui! Quando cerchi i migliori siti di scommesse sportive crittografiche,assicurati di esaminare l’intero elenco di regioni e paesi soggetti a restrizioni, indipendentemente dal fatto che accettino bitcoin. E non scommettere MAI su questi siti perché il momento successivo il tuo account verrà sospeso. Questo sarà il tuo ultimo addio alle scommesse sportive bitcoin.

Reputazione e fiducia

Nel settore degli eSports, una cosa che ogni giocatore e utente cerca è la reputazione e la fiducia nei siti di scommesse eSports bitcoin. Dal momento che ci sono molte piattaforme di scommesse eSports che ora offrono un sito di scommesse eSports bitcoin, devi stare molto attento con quale scegliere.

Quindi, se ti viene in mente un elenco di siti di scommesse bitcoin, la prima cosa che devi imparare su di loro è la loro reputazione tra i giocatori di eSports che piazzano scommesse sul loro sito.

Non si tratta solo dei vantaggi di questi siti, ma di quali sono i vantaggi che offrono. Sono verificati o collegati al comitato olimpico internazionale,alle loro politiche antiriciclaggio e a come gestiscono le transazioni bitcoin.

Se non sei in grado di ottenere risposte a queste domande semplici ma vitali, è probabile che la piattaforma non sia adatta per il deposito di bitcoin su eventi eSports.

eSports disponibili

Dal momento che stai leggendo sulle opzioni di scommesse eSports bitcoin, è chiaro che sei già interessato a giochi eSports come dota, league of legends e StarCraft. Mentre scegli la migliore piattaforma di scommesse eSports bitcoin, la prima cosa da cercare è se i tuoi eSport preferiti sono disponibili sul sito e sulle scommesse sportive o meno.

Al momento, questi sono l’elenco dei migliori giochi di eSports su cui anche i giocatori d’azzardo del casinò preferiscono giocare e le opzioni di scommessa eSports:

Counter Strike: offensiva globale

Dota 2 ·

League of Legends

Fortnite

Il necessario

Rainbow Six Assedio

La maggior parte dei giocatori di eSports si concentra su questi giochi popolari o videogiochi su cui scommettere. Sì, alcuni sono giocatori d’azzardo altamente professionisti che giocavano a questi giochi sportivi casualmente, ma ora prendono parte alle scommesse sui tornei eSports globali. Alcuni giochi sportivi richiedono giocatori indipendenti o un giocatore per scommettere nel gioco, a differenza dei siti di casinò. Alcuni altri giochi, tuttavia, richiedono un’intera squadra per competere come i videogiochi multiplayer o il gioco a due giocatori.

In tal caso, devi preparare il tuo campionato per iniziare il divertimento degli eSport e delle scommesse sugli eSport sulle leggende. E poiché stai cercando di trovare i migliori siti per i giochi di eSports, assicurati di verificare la disponibilità di eSports sul sito web.

Programmi VIP e bonus

L’utilizzo di bitcoin per il tuo account eSports è la decisione intelligente che prendi per te stesso. Tuttavia, non tutti i nuovi utenti sono qui solo per guardare gli eSport, molti degli utenti Bitcoin optano per un facile processo di registrazione per verificare i bonus e i programmi VIP disponibili.

Perché controllare i bonus se lo chiedi? Bene, il mio contatore è perché no! Una volta che ti registri per i programmi VIP, i requisiti di scommessa per tali sezioni sono molto diversi, così come il premio in denaro! Se ami guardare i campionati professionistici, ci sono molti siti Web con licenza sicura che ti offrono programmi VIP per esplorare incredibili premi in denaro e opportunità.

Parlando dello stesso, molti siti di scommesse offrono bonus incredibili a cui è semplicemente difficile resistere. Dai punti cashback ai bonus BTC, molti nuovi utenti si perdono semplicemente nel mondo dei bonus e delle promozioni. I bonus possono aiutarti a vincere e acquisire grandi investendo anche meno. Dal momento che avvii il pagamento utilizzando blockchain, i tuoi bonus sono piuttosto considerevoli quando effettui il primo deposito o prelievi.

Velocità e termini di pagamento e prelievo

La popolarità del bitcoin come metodo di pagamento sui siti di eSports è diventata ampiamente accettabile a causa della velocità e del tempo delle transazioni. Rispetto alle valute legali, le scommesse sugli eSports con bitcoin offrono non solo promozioni sorprendenti ma anche pagamenti incredibili! Mentre stai cercando di scegliere piattaforme per scommettere con bitcoin, è fondamentale conoscere i termini associati a depositi e prelievi.

Quali sono i limiti di tempo di elaborazione per il deposito BTC? Qual è la velocità dei prelievi BTC? Quanto tempo ci vuole per BTC per trasferire dal portafoglio all’account del sito eSports? Quali sono i termini di pagamento? Ci sono commissioni legate ai depositi e ai prelievi di bitcoin? Quando atterri su un sito di giochi eSports, devi cercare le risposte a queste domande.

Secondo la mia ricerca, ci sono troppe poche o nessuna commissione associata alle transazioni bitcoin. La velocità di transazione è abbastanza veloce con i migliori siti di scommesse BTC eSports. Poiché le transazioni sono basate su blockchain, i trasferimenti avvengono in pochi minuti.

Servizio clienti

Ora immagina di giocare una scommessa su siti di scommesse eSports che accettano bitcoin, ma il tuo prelievo richiede più tempo del previsto. Quindi chiami il numero del servizio clienti, che a quanto pare non funziona.

Oppure trascorri un’intera giornata affinché il team del servizio clienti risponda alla tua chiamata, ma tutto ciò che senti è “la tua chiamata è importante per noi, resta sintonizzato”.

Ora, se questo è successo con te prima, significa che il tuo deposito bitcoin è stato fatto su un sito web sbagliato. Potresti aver perso l’intero importo in un sito di scommesse falso. Questi portali possono offrirti incredibili promozioni e bonus sulle scommesse sportive tradizionali, ma i prelievi saranno difficili come estrarre carbone.

Quindi devi sempre rivedere il team del servizio clienti dei siti di scommesse online eSports Bitcoin prima di effettuare qualsiasi deposito.

Scommesse Bitcoin eSports: guida per avviare le scommesse eSports utilizzando Bitcoin

Nuovo alle scommesse Bitcoin eSports? Ecco come iniziare

Trasferisci l’importo dei fondi nel sito di scommesse Bitcoin eSports

Una volta effettuato l’accesso al miglior sito di scommesse BTC eSports per scommettere sui giocatori, il sito servirà un indirizzo di deposito Bitcoin quando potrai archiviare i tuoi fondi per le scommesse crittografiche sugli eSports. Se stai pagando con contanti fiat, le transazioni potrebbero richiedere da pochi minuti a ore.

Tuttavia, il pagamento tramite Bitcoin comporta commissioni troppo basse o nulle che rendono la transazione facile e viene elaborata in pochi minuti. Che figata!

Piazza le tue scommesse e goditi i giochi

Una volta che hai depositato i bitcoin minimi per scommettere sugli eSport come offensiva globale, questi fondi vengono tradizionalmente convertiti in denaro fiat o semplici fiches. Le scommesse eSports con bitcoin sono più facili quando la conversione di BTC viene trasformata in un altro valore per evitare qualsiasi confusione. Ad esempio, a seconda del valore dei bitcoin, una scommessa di $ 10 sugli eSports potrebbe sembrare 0.01BTC, il che può essere fonte di confusione per gli utenti.

E così, i siti di eSports convertono lo stesso in chip o qualsiasi altro contatore che rende i numeri delle scommesse crittografiche più vicini ai rendimenti attesi in valuta fiat. Quindi non confonderti se il sito Web visualizza un valore contatore.

Ritira le tue vincite sul tuo exchange o portafogli

Ora, per prelevare i soldi che hai guadagnato attraverso le vincite, puoi recuperare i soldi sul tuo portafoglio Bitcoin dal tuo account. La maggior parte dei siti di scommesse eSports non richiederà KYC o AML quando il prelievo è in bitcoin quando scommetti sui giocatori.

Questa è la popolarità di tali siti. Il processo di scambio sul tuo account sul tuo portafoglio crittografico è abbastanza semplice e i prelievi vengono eseguiti quasi immediatamente. Gli utenti di Bitcoin possono monitorare le loro transazioni sulla blockchain stessa incollando l’indirizzo del portafoglio in blockchain explorer.

Risciacquare e ripetere!

E questo è tutto! Una volta che hai familiarità con la procedura, puoi sempre tornare indietro e piazzare scommesse allo stesso modo. Depositi e prelievi sono abbastanza semplici e veloci. Non dimenticare di dare un’occhiata ai migliori siti di scommesse sportive bitcoin e altri tornei. Guadagnerai soldi migliori e un bonus di benvenuto allo stesso tempo.

Come scommettere sulle partite di eSports usando Bitcoin?

Acquisto di BTC

La prima e più importante cosa su un sito di scommesse eSports è acquistare Bitcoin prima di giocare sulla piattaforma. Devi avere un portafoglio Bitcoin per mantenere i tuoi bitcoin in modo sicuro senza essere rintracciato. Tuttavia, nessuna informazione personale viene divulgata a nessun sito quando si paga tramite criptovaluta. Puoi acquistare criptovaluta da varie piattaforme di scambio crittografico come Binance e altro ancora.

Solo un consiglio, devi acquistare Bitcoin quando è scambiato nella zona ribassista. L’acquisto di bitcoin a un prezzo inferiore è sempre vantaggioso in quanto il tuo premio in denaro sulle scommesse con bitcoin è aumentato non solo con le scommesse, ma potrebbe RADDOPPIARE quando bitcoin viene scambiato nella zona rialzista (verde). E in questo modo, godrai di profitti non solo vincendo a rocket league, ma dal momento che il prezzo di Bitcoin sale, il tuo profitto si aggiungerà.

Deposito bitcoin

Quindi ora, hai Bitcoin nel tuo portafoglio crittografico. Una volta che hai deciso su quale sito di scommesse sugli eSport bitcoin vuoi scommettere, devi creare il tuo account e depositare la valuta. La registrazione alle piattaforme di scommesse eSports è abbastanza semplice e ti indirizzerà a come effettuare il deposito. Il sito di scommesse sugli eSport preferito che accetta bitcoin offre un tutorial completo su depositi e prelievi riusciti sul portale.

Una volta registrato con il tuo nome utente su un sito di scommesse eSports, puoi andare all’opzione di deposito istantaneo disponibile sul sito. Tuttavia, ti suggerirei di scegliere il tuo eSport preferito per scommettere prima come Starcraft II, dota, rocket league e altri tornei. Analizza lo stesso per 5-6 giorni, pianifica la tua strategia e costruisci quell’eccitazione. Una volta che sei ben consapevole di tutti gli eventi negli eSports, deposita BTC e sei a posto!

Scommettere utilizzando BTC sulle partite di eSports

Una volta cliccato sulle modalità per i depositi, il sito web regolamentato ti elencherà tutte le modalità disponibili per effettuare il tuo primo deposito. Bitcoin viene semplicemente convertito in valuta fiat o chip che puoi utilizzare per scommettere. Una volta fatto il deposito, devi tornare alla sezione dei giochi eSports e scegliere quello che assicura grandi opportunità di vincita come dota, offensiva globale o starcraft.

Oh, aspetta! Fai il check-out per un bonus di deposito e un bonus di benvenuto prima di iniziare a giocare all’opzione di scommesse eSports.

Se non sei uno dei giocatori d’azzardo professionisti, assicurati di passare attraverso l’intero schema di scommessa poiché gli eSport sono molto diversi dai giochi crittografici. Accedi con il tuo account sul gioco eSports e piazza la tua scommessa BTC.

Prelievo di Bitcoin

Se diventi un match winner, allora prima di tutto congratulazioni! A seconda del requisito di scommessa, avresti già ricevuto la ricompensa in termini di chip o valuta fiat nel tuo account. Ora, è ampiamente suggerito che dal momento che hai effettuato il tuo deposito in bitcoin, e sicuramente vinci una partita o un torneo in modo equo, devi prima andare a controllare il prezzo di BTC rispetto a USD.

Nel caso in cui ci sia un notevole aumento dei prezzi in BTC / USD, devi ritirare il tuo Bitcoin dalla piattaforma eSports quando il valore di trading fluttua nella zona verde o rialzista.

Perché, se lo chiedi? Bene, qui significa che mentre stavi scommettendo su dota su un sito di eSports, anche il valore del tuo Bitcoin è aumentato. Anche con l’aumento di $ 2.000, sei già sotto un buon profitto. Giocatore ben fatto! Ora, vai alla pagina di prelievo e seleziona di nuovo BTC. Inserisci le tue informazioni personali o i dettagli personali nella pagina e collega i dettagli del tuo portafoglio Bitcoin al sito.

Non preoccuparti, i tuoi dati sono al sicuro sui siti di scommesse bitcoin e poiché stai ritirando come BTC, le tue informazioni non sono rintracciabili da nessun altro istituto finanziario di terze parti anche nel miglior portale di scommesse BTC eSports.

Come scegliere Bitcoin eSports e Market?

Cerca bookmaker di eSport affidabili

Un fatto di cui potresti non essere a conoscenza è il bookmaker regolamentato. Quando scegli l’evento eSports per piazzare le tue scommesse, cerchi modi per registrarti facilmente con i bookmaker. Ma che se il bookmaker non è regolamentato? Finirai per perdere tutti i bitcoin piazzando scommesse. Le scommesse sportive sono facilmente accessibili, tuttavia trovare il bookmaker e i bookmaker giusti può essere un lavoro complicato.

Devi scegliere un bookmaker ufficialmente regolamentato che possa offrire un bonus di benvenuto decente. Se il bonus di benvenuto è abbastanza buono, è probabile che tu possa piazzare scommesse gratuite. Questo è un segno dei migliori portali di scommesse eSports bitcoin.

Sii paziente quando fai ricerca

Le scommesse sugli eSports non sono meno eccitanti dei giochi da casinò. Offre vari vantaggi agli utenti che fanno scommesse sugli eSports con bitcoin. Tuttavia, scegliere qualsiasi sito Web di eSport casuale può essere davvero rischioso solo in fretta per ottenere un bonus.

Desideri perdere tutti i bitcoin su qualche piattaforma con una cattiva interfaccia? Desideri perdere bonus su scommesse handicap e bookmaker quando scommetti in modo anonimo su League of Legends o offensiva globale?

Naturalmente ogni sito ti dirà che sono la migliore piattaforma di eSports, ma di chi fidarsi e fare affidamento è il compito.

E quindi, si consiglia di ricercare l’intera piattaforma e controllare le loro politiche, vincite, campionato, accettazione crittografica, politica di scambio, bookmaker, quote e così via.

Sfrutta i bonus eSports

Se sei su una piattaforma di eSports per guardare solo dota e leggende, beh, ti stai perdendo molte cose. Perché non guardare solo gli sport tradizionali in quel caso! Le piattaforme di eSports offrono varie gamme di bonus, specialmente quando sono coinvolti bitcoin. Sì, ovviamente il tuo obiettivo principale è il gioco e il campionato, ma che dire di quel bonus extra che alla fine può darti una scommessa gratuita proprio come un casinò?

E non dimenticare di grattare il bonus su depositi e prelievi, il giocatore potrebbe ottenere il bonus di deposito dopo l’iscrizione. Indipendentemente dal gioco su cui hai scommesso prima o da quello che sceglierai in futuro, se non sfrutti il bonus eSports, ti pentirai di ogni minuto del tuo viaggio.

Tipi di scommesse Bitcoin eSports

Vincitore del torneo

Un torneo nei giochi eSports è una combinazione di altri giochi e sfide. Puoi guadagnare un bonus di deposito su diverse leggende e quote che piazzi su interi tornei. Una delle scommesse bitcoin eSports si gioca sull’intero torneo. Generalmente, un vincitore del torneo è un individuo che vince tutte le partite e alla fine l’intera serie. Queste scommesse definitive sono una popolarità nota nel settore.

Vincitore del gioco

Poiché un torneo è una combinazione di giochi, un vincitore del gioco è un individuo o una squadra che vince una particolare partita. I vincitori del gioco non fanno necessariamente parte dell’intero torneo, ma potrebbero giocare solo quote per un risultato di gioco specifico come dota, starcraft e league of legends. Questa è nota per essere una delle scommesse più semplici nel settore degli sport tradizionali e degli eSports.

Scommesse accumulatori

Le scommesse cumulative sono popolarmente conosciute come scommesse combinate che ti consentono di scommettere sul risultato di eventi eSports come League of Legends. Queste scommesse possono essere utilizzate per scommettere una quantità enorme sugli utenti di eSports. Devi ottenere tutte le previsioni giuste negli eventi eSports con l’aiuto dei bookmaker per ottenere un pagamento davvero fenomenale. Questa è una scommessa complicata.

Scommesse Prop

Nel mondo del gioco d’azzardo bitcoin, la “proposizione” o le semplici scommesse prop riguardano il verificarsi o il non verificarsi di un evento nei giochi eSports. Tuttavia, queste scommesse non influenzano direttamente l’esito dell’intero gioco o torneo.

Queste scommesse cercano di proporre uno scommettitore con una serie di domande: la squadra A segnerà XX punti nei prossimi 15 minuti e così via. Queste scommesse sfidano davvero la creatività dei bookmaker.

Il futuro delle scommesse online su Bitcoin eSports

Gli eSport e le criptovalute sono entrambi settori lungimiranti nel mondo delle criptovalute. È uno dei modi popolari per interagire con i siti di scommesse eSports online. La società di criptovaluta e lo scambio Coinbase sta già sponsorizzando società di lifestyle di gioco e popolari eSport.

Molti team di eSports hanno anche iniziato a offrire token per i fan. Sebbene le scommesse con criptovaluta siano un mercato relativamente giovane, l’influenza della blockchain è piuttosto enorme. Non solo bitcoin sta cambiando la traiettoria dei bookmaker, ma presto diventerà il futuro delle scommesse sugli eSports.

Conclusione

Scommettere con Bitcoin è un lavoro complicato, lo abbiamo capito ormai. E quindi, scegliere la piattaforma giusta per la scommessa è un passo iniziale significativo. La promozione e il bonus possono essere compresi dopo aver iniziato a scommettere sugli eSport con lo scambio di bitcoin come bonus di deposito, bonus di benvenuto e altro ancora.

In conclusione, devi capire inizialmente le basi e scegliere quale tipo di giochi eSports vuoi optare. Ci sono molte opzioni molto popolari là fuori, ma alcune di esse potrebbero essere limitate nei tuoi paesi e alcune potrebbero funzionare senza licenza. E non voglio scherzare con le leggi e i bookmaker!

Alcuni siti di scommesse sugli eSport potrebbero non informarti sul loro processo fiscale e alcuni potrebbero essere ampiamente impopolari. Segui tutte le istruzioni menzionate prima per scegliere la piattaforma più sicura e genuina rispetto ad altre. Quindi buona caccia e goditi i migliori benefici delle scommesse eSports regolati sotto la giurisdizione appropriata del paese.

Domande frequenti

I siti di scommesse Bitcoin eSports sono legali?

Sì, lo sono! Tuttavia, non tutti i siti di scommesse eSports offrono soluzioni di scommesse sportive legittime e legali. Quando ti registri su qualsiasi sito di scommesse eSports e cerchi bookmaker, devi leggere le loro politiche e recensioni per capire meglio la piattaforma. È importante iniziare in modo equo su piattaforme legali per vincere grandi premi mentre si scommette sugli eSports.

Quali sono i migliori siti di scommesse Bitcoin eSports secondo te?

GG Bet, ad esempio, è noto come uno dei siti più affidabili per le scommesse sugli eSports bitcoin con un punteggio di 9,5. Tuttavia, ci sono varie piattaforme che offrono tali elenchi. Prima di scrivere il miglior sito di eSports bitcoin, assicurati di controllare le recensioni e le valutazioni. Dopotutto, è il tuo bitcoin guadagnato duramente e non vuoi sprecarlo su nessun portale di giochi di eSports casuale.

Le vincite delle scommesse BTC sugli eSports sono tassabili?

Come accennato in precedenza, poiché Bitcoin non è tracciabile allo scambio e fino al momento in cui è nel tuo portafoglio crittografico, non è tassabile, il che è un sicuro vantaggio legale per i giocatori d’azzardo. Tuttavia, le politiche di ritiro potrebbero differire per ogni sito concesso in licenza. Si consiglia vivamente di consultare le politiche e i termini e le condizioni del sito per il quale si opta. Ti viene anche assegnato un manager dai migliori siti di scommesse eSports quando effettui il login che risponderà a questo per te.