I migliori siti di scommesse politiche Bitcoin 2022

Sebbene alle persone venga sempre detto di stare lontano dalla politica, sia in ufficio che a tavola, ciò non significa che non possano fare soldi. Le scommesse politiche su Bitcoin sono diventate sempre più popolari. La nomina presidenziale prevede la scommessa sul prossimo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden o Donald Trump, il prossimo primo ministro del Regno Unito, il referendum sull’adesione della Gran Bretagna alla Brexit e il successivo governatore degli Stati Uniti di ogni stato.

I migliori eventi di scommesse crittografiche politiche offrono tutti i tipi di gioco d’azzardo divertente su eventi sportivi.

Durante la prima metà dell’anno, i portali di gioco d’azzardo che consentono alle persone di scommettere criptovalute nelle prossime elezioni hanno mostrato Donald Trump vincere la presidenza. Qui è più facile per il grande pubblico determinare quale parte politica ha maggiori probabilità di vincere i sondaggi presidenziali, ad esempio, se sarà Joe Biden o Donald Trump.

È qui che entrano in gioco i sondaggi d’opinione e danno ampie informazioni. Le persone iniziano a piazzare scommesse gratuite su uno qualsiasi degli sport disponibili sulle scommesse sportive. I bookmaker possono scommettere, depositare o prelevare le loro vincite in cripto e i processi possono essere completati in pochi minuti.

Come funzionano le scommesse politiche BTC?

Gli speculatori su piattaforme di criptovaluta politica utilizzano varie criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple e altre criptovalute, piuttosto che pagare con metodi tradizionali come carte di debito, carte di credito, portafogli elettronici o bonifici bancari.

Il sito di scommesse funziona proprio come altri siti di gioco d’azzardo di criptovaluta. Nella maggior parte dei casi, i migliori casinò Bitcoin e le scommesse sportive sono supportati da sviluppatori di software affidabili e regolamentati in più paesi. Nessun importo bonus può essere prelevato una volta richiesto dagli scommettitori. Molte piattaforme di scommesse offrono generose offerte di bonus di benvenuto e di deposito quando gli scommettitori verificano il loro KYC o effettuano il loro primo deposito.

Tuttavia, trova maggiori informazioni sui casinò Bitcoin in dettaglio per esplorarli come un professionista.

Di conseguenza, ciò significa anche che quando il processo di registrazione dell’account di una scommessa con il sito di scommesse di criptovaluta politica è completato, lo scommettitore deve condividere le sue informazioni personali, tra cui l’ID e-mail e la password. I prelievi sono anche molto più veloci delle scommesse sportive tradizionali. I bookmaker possono iniziare il loro gioco d’azzardo con criptovalute come Bitcoin sulle migliori piattaforme di scommesse crittografiche utilizzando i loro conti scommesse.

Se le criptovalute vengono utilizzate per piazzare scommesse al posto dei metodi di pagamento tradizionali, il processo di prelievo diventa super veloce. Una volta richiesto un prelievo su un sito di scommesse crittografiche, i siti autorizzeranno queste transazioni autonomamente. Ciò significa che, a differenza dei metodi di pagamento tradizionali, l’asset digitale verrà trasferito al portafoglio crittografico online privato dello scommettitore in pochi minuti.

Le scommesse politiche su Bitcoin sono legali?

Le scommesse legali sulla politica hanno sconcertato molti bookmaker come il posto più interessante nei mercati delle scommesse. I rappresentanti possono ottenere enormi pagamenti se piazzano correttamente le loro scommesse. Tutti i tipi di opzioni di scommessa sono legittimi negli Stati Uniti. Sebbene le scommesse sportive regolamentate dallo stato si siano espanse rapidamente in tutto il paese, non ci sono molte scommesse sportive nazionali che offrono linee o quote di criptovaluta politica.

Nessuna di queste leggi federali statunitensi sul gioco d’azzardo vieta le scommesse politiche di criptovaluta nelle scommesse sportive nazionali o presso bookmaker sportivi online affidabili, legittimi e rispettabili che operano legalmente al di fuori degli Stati Uniti.

Suggerimenti per le scommesse politiche su Bitcoin

Scommetti in anticipo

Mentre puoi aspettare fino al giorno delle elezioni per piazzare la tua scommessa, questa scommessa alla fine avrà un valore inferiore rispetto a una scommessa piazzata un anno fa. Più la nomina si avvicina, più stretto diventa il margine, mentre il numero di potenziali candidati è ridotto a due o tre possibili. Più candidati in gara, maggiori sono le possibilità del candidato scelto di essere selezionato. Questo vale per le elezioni statunitensi, le primarie e la maggior parte degli eventi politici del Regno Unito.

Non scommettere sui tuoi candidati preferiti per il gusto di farlo

Questo può sembrare un segno ovvio per alcuni, ma ciò che alcuni scommettitori non riescono a capire è che le scommesse crittografiche politiche richiedono la stessa analisi e ricerca approfondita di qualsiasi altro mercato delle scommesse. Le scommesse politiche non riguardano le scommesse sui tuoi politici preferiti, ma fare una scommessa in cui le probabilità superano le probabilità. Analizza statistiche, sondaggi e fonti di notizie credibili prima di scommettere sulla tua politica.

Ricerca indipendente

Le fonti di notizie non sono sempre affidabili. Queste fonti forniscono conoscenze e informazioni e possono differire in modo significativo da ulteriori informazioni presentate dal New York Post o da Fox News. Per supportare i dati che trovi, fai le tue ricerche leggendo i forum e tenendoti aggiornato con l’opinione pubblica. Parlare con conoscenti e vedere thread di commenti può darti un’ottima idea di ciò che è nella mente delle persone.

Presta attenzione ai commenti

Molti siti di notizie non consentono commenti, ma su quelli che lo fanno, dovresti sempre leggerli. Al di fuori dei social media, probabilmente non c’è modo migliore per conoscere gli elettori che leggere la sezione dei commenti online. Nelle elezioni presidenziali del 2016, uno dei più grandi segni di forza per Donald Trump è stato il suo schiacciante sostegno nelle sezioni dei commenti di diversi importanti organi di informazione su entrambi i lati del corridoio.

Sfoglia le tendenze dei social media

I social media sono un pantano, ma per i politici è il paradiso. Nelle elezioni presidenziali del 2008 e del 2012, Barack Obama ha vinto in gran parte grazie al suo abbraccio a Facebook per diffondere il messaggio della sua piattaforma. Trump lo ha superato nel 2016 quando ha trasformato da solo Twitter in una piattaforma gratuita per la propria messaggistica, utilizzando il servizio con un effetto sbalorditivo.

Ricerca Quote storiche

Quando si tratta di scommettere sulle quote, l’azione di voto del 2024 deve ancora essere misurata rispetto a movimenti e periodi storici simili a quelli precedenti. Gli incumbent sono estremamente difficili da sconfiggere, poiché solo dieci presidenti degli Stati Uniti sono stati rimossi dall’incarico nelle loro campagne di ricandidatura negli ultimi 100 anni.

Non credere a tutto ciò che leggi

Uno degli indicatori primari per i quali un partito vince le elezioni presidenziali è l’equilibrio di potere sul Congresso. Usando queste metriche, molti politologi hanno previsto correttamente l’esito della corsa presidenziale del 2016.

Attenzione ai sondaggi

Se gli scommettitori guardano il background storico o i dati dei siti di scommesse, i sondaggi crittografici politici possono essere distorti a seconda della fonte. Gli speculatori di entrambe le parti sono noti per creare elezioni distorte o di parte al fine di propagare la narrativa politica. Le prossime elezioni presidenziali si terranno molto probabilmente nel novembre 2024 e al momento non ci sono notizie sui candidati presidenziali.

Non sottovalutare mai gli sfavoriti

Gli scommettitori spesso preferiscono favorire candidati di spicco, poiché ritengono che questa sia un’opzione meno rischiosa rispetto a mettere in gioco i candidati di minor prestigio. Tuttavia, scommettere su un candidato minore che ha raggiunto un traguardo minore e vince seggi in parlamento può essere più saggio che scommettere sui candidati dominanti per vincere.

Scommetti con la testa, non con la politica

Quando si scommette su qualsiasi elezione presidenziale, è più importante che mai scommettere con la testa, non con gli ideali politici. Stai scommettendo denaro su chi / cosa pensi che vincerà, non su chi / cosa vuoi vincere.

Non rischiare più di quanto puoi permetterti di perdere

Potrebbe essere allettante andare fino in fondo, ma non ci sono cose sicure nelle scommesse crittografiche politiche. La gestione del bankroll è vitale per qualsiasi scommettitore di successo, quindi non rischiare mai più di quanto puoi permetterti di perdere. Questa è la regola più grande e più importante in tutte le scommesse, punto.

Pro e contro delle scommesse politiche su Bitcoin

Pro Contro Le informazioni politiche possono essere presentate al pubblico in un modo che sia facilmente comprensibile. Può creare frazionismo. Prevenire cambiamenti inaspettati nelle tendenze politiche che minacciano la stabilità del governo. Potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi. Si può scommettere in modo anonimo. Si può scommettere da qualsiasi parte del mondo purché le scommesse e le criptovalute siano consentite legalmente nel paese.

Cosa puoi scommettere sulle scommesse politiche su Bitcoin?

Dibattiti sui candidati

Con il ritmo crescente delle scommesse sulla politica, è naturale che le probabilità e le linee di scommessa siano diventate popolari per ogni evento importante durante il ciclo di voto, compresi i dibattiti presidenziali. Ci sono quasi sempre le migliori quote e punte disponibili per i dibattiti presidenziali democratici, i dibattiti presidenziali repubblicani e i dibattiti presidenziali ufficiali del 2024.

Elezioni primarie

Un’enfasi inadeguata è posta sulla valutazione dei candidati in termini di capacità di governare nei sondaggi primari, cioè capacità di costruzione di coalizioni, relazioni con diversi collegi elettorali, capacità di lavorare con gli altri e tratti simili a IOU per altri politici o durante la selezione di persone. Solo i professionisti possono colmare questa lacuna.

Elezioni della Camera

Nessun partito rimane al potere per sempre in un grande cerchio. Man mano che il ciclo di voto progredisce, anche i partiti entrano ed escono dal favore dell’elettorato in modo ciclico. In questo momento, i democratici controllano la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ed è improbabile che i democratici perderanno il controllo della Camera nel 2022.

Elezioni del Senato

Nel 2022, questi dovrebbero essere ancora una volta fortemente contestati mentre i democratici cercano di costruire sulla loro maggioranza mentre il GOP tenta di riprendere il controllo. Il ballottaggio si verifica quando più di due candidati corrono per un seggio e i voti dell’elettorato non danno a un candidato una maggioranza del 50%.

Elezioni di medio termine

I democratici riprenderanno il controllo della Camera nel 2020 e cercheranno di consolidare quella maggioranza a metà del 2022. I repubblicani cercheranno di riconquistare il Senato degli Stati Uniti nel 2022 perché le loro prospettive elettorali per la Camera dei Rappresentanti sono molto scarse al momento.

Oggetti di scena politici

Il mercato delle scommesse politiche su BTC sta andando avanti con un rinnovato interesse per gli Stati Uniti e il voto globale, gran parte del quale è stato attribuito all’outsider Donald J. Trump può essere accreditato di aver vinto la presidenza degli Stati Uniti nel novembre 2016. Poiché le vecchie regole di Washington sono state radicalmente cambiate, l’intrigo intorno alla più alta carica del paese non è mai stato più diffuso e degno di discussione.

Misure di voto

L’elezione negli Stati Uniti si riferisce alle regole e alle procedure che regolano le condizioni in base alle quali un candidato, un partito politico o una misura di voto ha il diritto di apparire sulle schede elettorali degli elettori. Poiché il processo elettorale del paese è decentralizzato dall’articolo I, sezione 4 della Costituzione degli Stati Uniti, le leggi sull’accesso alle schede elettorali sono stabilite e applicate dagli stati. Di conseguenza, il processo di accesso al voto può differire da stato a stato.

Impeachment presidenziale

L’impeachment è una causa civile intentata da funzionari del Congresso alla Camera dei Rappresentanti per un crimine che hanno commesso contro il presidente. L’impeachment non richiede la rimozione del presidente dall’incarico, quindi il processo al Senato che si svolge durante il processo di impeachment offre agli speculatori opportunità e linee di scommessa per piazzare più puntate per diversi possibili risultati.

Rimozione presidenziale

La rimozione del presidente non è sempre la considerazione principale, ma recentemente, la rimozione di POTUS dall’incarico è diventata una pratica comune nella politica americana. Naturalmente, gli speculatori sono interessati a una presidenza del 2024 e alla cacciata di Biden, ma al momento della stesura di questo documento, non è stato fatto alcun caso valido contro di lui, e non ci sarà un sostegno sostanziale alla Camera o al Senato.

Dimissioni presidenziali

Sebbene molti negli Stati Uniti vogliano che il presidente si dimetta, gli speculatori non dovrebbero aspettarsi che Joe Biden si dimetta presto. Biden probabilmente si dimetterebbe solo se affrontasse un serio ostacolo che non potrebbe aggirare o scegliesse di lasciare volontariamente, liberandosi dalle pressioni per rimanere in carica.

Scelte della Corte Suprema

I giudici della Corte Suprema hanno la più alta autorità della nazione, sono nominati a vita e possono trasferire casi passati e presenti per soddisfare le proprie ideologie e / o le ideologie del loro presidente nominato. Quando si apre un seggio per un nuovo giudice della Corte Suprema, il presidente può proporre la propria scelta, su cui vota il Senato. La riunione di un nuovo giudice della Corte Suprema si estende oltre il mandato del presidente che lo ha nominato.

Discorsi sullo stato dell’Unione

State of the Union (SOTU) è un discorso presidenziale o un discorso che fornisce i piani dell’attuale amministrazione per la legislazione e le opinioni sullo stato attuale della nazione. Le scommesse sono legali negli Stati Uniti se effettuate attraverso un bookmaker offshore autorizzato e regolamentato. Le scommesse sportive nazionali non offrono attualmente handicap politici, che includono handicap SOTU.

Dibattiti presidenziali

Formalmente noto come dibattito dei leader, un dibattito presidenziale è un dibattito pubblico che di solito si tiene durante i sondaggi generali. Nei dibattiti presidenziali, i candidati di partito esprimono opinioni politiche e le loro politiche in corso, mentre i candidati opposti tentano di perforare o criticare queste politiche. Ci sono quasi sempre quote e scommesse prop disponibili per i dibattiti presidenziali democratici, i dibattiti presidenziali repubblicani e i dibattiti presidenziali ufficiali del 2024.

Tipi di scommesse politiche in Bitcoin Betting

Mercati definitivi

I siti di scommesse politiche offrono anche una vasta gamma di mercati di scommesse online crittografiche. La scommessa di mercato più popolare e comune è scegliere quale candidato politico o partito vince le elezioni presidenziali statunitensi. Grandi premi possono essere assegnati agli utenti per la selezione dei candidati vincenti prima di una particolare data elettorale.

Mercati di previsione

Ciò include i mercati di previsione speculativa che pongono domande sui risultati futuri. Il mercato delle previsioni è un semplice mercato sì o no in cui gli utenti sono liberi di acquistare o vendere contratti per entrambi i risultati sì o no. Su 50 stati, 49 vinsero per probabilità ad eccezione della Georgia; questa è stata una grande notizia per le probabilità per i sostenitori parlay.

Scommesse dirette

Questo di solito è uno dei due o più possibili risultati. Questi includono somme forfettarie. Ad esempio, scommettere su un candidato specifico per vincere la nomination.

Scommesse handicap

Una scommessa ad handicap comporta il piazzamento di puntate in base al margine con cui si ritiene che un candidato vincerà. Ad esempio, Trump ha vinto il voto popolare con un ulteriore 2%.

Scommesse prop politiche

Le scommesse prop sono di solito eventi più piccoli e meno significativi, a seconda che si verifichi o meno un evento. Ad esempio, Trump perde il voto popolare ma viene rieletto. Dal momento che l’America ha un sistema a 2 partiti, non c’è dubbio o sorpresa che per piazzare scommesse sull’azione che si svolge all’interno del Partito Democratico e del Partito Repubblicano.

Scommesse sui futures politici

Come suggerisce il nome, queste sono poste in gioco che possono essere poste su eventi futuri. Ad esempio, una scommessa potrebbe scommettere su chi sarà il prossimo presidente o chi sarà la persona appena nominata alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Un altro esempio potrebbe essere scommettere sull’esito di una corsa al Congresso o di un ballottaggio alla Camera dei Rappresentanti / Senato.

Dibattito Prop Bets

Mentre questi sono anche oggetti di scena politici, tendono a ottenere una sezione speciale tutta loro nei migliori siti di scommesse elettorali online. Gli oggetti di scena del dibattito sono correlati a dichiarazioni, statistiche e altre minuzie che si verificano durante i dibattiti primari e i dibattiti presidenziali.

Quote elettorali statali

Le quote statali nelle scommesse politiche sono tecnicamente futures, ma sono legate alle vittorie statali per determinati candidati in un’elezione nazionale. Otterrai linee di scommessa su quale contendente uno stato verrà assegnato tramite il collegio elettorale, così come quale candidato vincerà il voto popolare e con quale margine.

Abbinamenti testa a testa dei candidati

Gli incontri H2H per i candidati sono pali di scena che mettono due candidati l’uno contro l’altro in un campo ampio. Quando la gara è ristretta a due finalisti, possono anche essere linee di scommessa appartenenti ai presunti candidati. Nel 2020, le quote delle scommesse Biden contro Trump erano le linee faccia a faccia più popolari su Internet.

Quote scommesse internazionali

Oltre alla politica statunitense, i casinò online offrono una pletora di quote di scommesse elettorali internazionali. Si consiglia di offrire di scommettere per la politica del Regno Unito, la politica francese, la politica brasiliana, la politica au e altro ancora. Tuttavia, fai clic qui per saperne di più sui casinò crittografici.

Varie: Linee di scommesse per speciali politici

Tutte le altre puntate politiche di Bitcoin rientrano in questa categoria, che le scommesse sportive online spesso chiamano “speciali”. Gli speciali politici non sono una categoria difficile e veloce, e diversi casinò avranno diversi tipi di puntate su particolari tavole. Qui è dove troverai le quote più stravaganti e fuori dal comune nel mercato delle scommesse.

Punti da considerare durante la scelta del miglior sito di scommesse politiche BTC

Legalità

Ogni sito di scommesse che promuoviamo ha una licenza valida da un’autorità legittima per il gioco d’azzardo online in una giurisdizione rispettabile. Anche i giocatori statunitensi possono utilizzare questi siti legalmente. Le loro puntate saranno accettate da Sportsbook per rendere le scommesse sui sondaggi politici con bitcoin pienamente legali e legittime. Poiché criptovalute come Bitcoin, ethereum, BTC cash e altre criptovalute sono legittime in molti paesi, anche i siti di scommesse che utilizzano criptovalute come BTC come metodo di pagamento sono legali.

Opportunità di scommesse online

Ogni sito offre una vasta gamma di migliori quote e linee per le opzioni di scommessa che coprono vari eventi e scenari di scommesse politiche di criptovaluta. D’altra parte, i bookmaker possono scegliere le loro emozioni e restituire i loro candidati preferiti, non importa quale, per rendere le scommesse sportive crittografiche più eccitanti.

Questa caratteristica speciale è presente anche nelle scommesse sportive; le scommesse politiche di criptovaluta offrono opportunità di scommessa a persone che non amano lo sport, come drogati politici e intellettuali, dando loro la possibilità di giocare a qualcosa.

Bonus e Promozioni

Quando si tratta dei migliori siti di scommesse politiche con soldi veri, non lesinano su bonus e promozioni. I siti di scommesse più popolari offrono anche enormi bonus di iscrizione iniziale o registrazione e promozioni per i loro clienti abituali.

Bonus di ricarica: – I bonus di ricarica sono offerti su quasi tutti i siti di scommesse sportive più popolari, con Bitcoin come una delle loro opzioni di pagamento. Questo tipo di bonus viene dato ai bookmaker quando depositano sempre più denaro nei loro conti scommesse.

Bitcoin Boost: – Sebbene i boost di Bitcoin siano meno popolari di altri tipi di bonus di benvenuto, alcuni siti di scommesse sportive online offrono ulteriori potenziamenti sui depositi degli scommettitori se scelgono Bitcoin come opzione di pagamento.

Bonus di criptovaluta: – Molte scommesse sportive hanno un programma di premi di criptovaluta insieme a offerte di fidelizzazione offerte agli utenti del sito web. I siti di scommesse che accettano criptovalute cercano sempre di migliorare il loro servizio di scommesse e offrono sempre più incentivi ai clienti che utilizzano criptovalute.

Servizi bancari flessibili

Ogni scommessa politica che promuoviamo offre ai suoi clienti diverse opzioni per depositare fondi e per riscuotere i loro pagamenti. Le carte di credito e le criptovalute sono di gran lunga i metodi più popolari, ma ci sono anche alcune grandi opzioni accessorie come vaglia postali, Persona 2 Persona, bonifici bancari, Book to Book, eCheck e molti altri.

Ottimizzato per i dispositivi mobili

Ogni sito web di gioco d’azzardo con quote di scommesse politiche in questa recensione consente ai suoi clienti di divertirsi giocando in movimento essendo compatibile con vari dispositivi mobili. I clienti possono ora utilizzare il browser del proprio dispositivo mobile per visitare il sito oppure possono scaricare l’app Sportsbook direttamente sul proprio dispositivo. I dispositivi compatibili includono iOS, Android, Windows, Blackberry e iPad.

Processo di transazione fluido

Quando si selezionano i migliori siti di scommesse crittografiche, è importante esaminare le opzioni di deposito e prelievo e anche verificare se il sito consente ai bookmaker di rimanere anonimi mentre depositano fondi con un particolare bookmaker. Gli unici dati inviati con il deposito sono i fondi finanziari del cliente, ma i dettagli personali del cliente o i dettagli del conto non vengono inviati.

Si noti che i depositi crittografici non hanno commissioni, ma possono prelevare utilizzando monete crittografiche di solito vengono con una commissione di transazione, anche se questo è un importo trascurabile e inferiore alle commissioni di conversione tipicamente riscosse su altre opzioni di pagamento. I siti di scommesse crittografiche politiche accettano un’ampia varietà di opzioni di pagamento.

Gli speculatori possono finanziare i loro conti con MasterCard, Visa, AMEX, carte di credito / debito, portafogli elettronici come Skrill, PayPal e Neteller e criptovalute, ad esempio Bitcoin, Bitcoin Cash e Litecoin.

Pagamenti veloci

Ogni sito offre ai clienti opzioni per pagamenti veloci che possono arrivare in appena 24-48 ore. I termini di pagamento e la velocità contano quando lo scommettitore riscatta le sue vincite. I siti di scommesse con prelievi super veloci consentono a più giocatori di vincere grandi premi con una scommessa politica di criptovaluta, di incassare le loro vincite istantaneamente e convertirle in qualcosa di più stabile o di scommettere più vincite per poter investire.

Questo è un vantaggio, se il valore delle criptovalute è fluttuante, gli speculatori possono incassare valuta stabile o fiat quando il valore è alto. Tieni presente che alcuni siti di scommesse politiche possono aggiungere limiti ai prelievi massimi settimanali, mensili o giornalieri.

Sicurezza

Questo è un altro fattore che rientra nello spettro della reputazione e della credibilità, ma è in qualche modo diverso. Mentre ogni sito è legittimamente concesso in licenza, c’è anche il fattore sicurezza. Ogni sito nell’elenco delle raccomandazioni utilizza la tecnologia di crittografia e il software di sicurezza che protegge tutte le informazioni personali e finanziarie che i clienti condividono con il sito.

Assistenza clienti

Il servizio clienti disponibile e professionale è un must! Ogni sito è orgoglioso di gestire rapidamente problemi e problemi con il massimo livello di cordialità e professionalità. Il team di assistenza clienti può essere raggiunto tramite chat dal vivo, telefono gratuito ed e-mail o un semplice modulo di contatto!

Perché le scommesse politiche BTC sono così popolari?

Gli speculatori politici possono studiare il paesaggio, sgranocchiare i numeri, arrivare a previsioni informate che possono discutere con i loro coetanei e, si spera, ottenere la soddisfazione di avere ragione. In alternativa, gli scommettitori possono seguire i loro sentimenti e restituire i loro candidati preferiti per renderlo più eccitante per loro. A differenza del casinò e delle scommesse sportive, le scommesse politiche ti consentono di influenzare l’esito dell’evento su cui stai scommettendo.

Il futuro delle scommesse politiche BTC

La crescente popolarità delle scommesse politiche sulla criptovaluta è salita alle stelle sin dai suoi modesti inizi, e c’è una semplice ragione per questo. Poiché c’è copertura nelle notizie, al giorno d’oggi, le persone possono giocare d’azzardo o scommettere comodamente da casa.

Tutto quello che devono fare è accedere a un sito web di scommesse politiche virtuali di criptovaluta o al miglior casinò di criptovaluta, scegliere tra l’enorme numero di eventi di scommesse che si adattano ai loro gusti, piazzare tutte le puntate che vogliono e quando vogliono. Politici, di intrattenimento, giochi di criptovalutada casinò,scommesse sportive e molte altre opportunità sono disponibili per ogni tipo di scommettitore.

Scommesse politiche BTC: conclusione

Scommettere sulla politica non è mai stato più eccitante o più eccitante. Richiede un po ‘ di disciplina mentale, in quanto può essere facile lasciarsi trasportare dalle proprie convinzioni e preferenze politiche. Il punto importante è rimanere apolitici nella tua strategia di scommessa, poiché vincere o perdere la tua scommessa non aiuterà i tuoi candidati preferiti a vincere.

I mercati delle scommesse in-play sono diventati il vero obiettivo per molte scommesse sportive con una grande copertura di notizie che consentono agli scommettitori di scommettere su un evento specifico, ad esempio il numero di seggi di diversi stati in un’elezione statunitense.

Domande frequenti

Qual è il momento migliore per scommettere sulla politica?

Puoi scommettere sulla politica durante tutto l’anno, ma il momento migliore per scommettere dipende dal tipo di scommessa che stai facendo.

Le scommesse politiche su Bitcoin sono sicure?

Sì, in quasi tutti gli stati, puoi scommettere sulla politica online. Alcuni stati potrebbero richiedere l’uso di un bookmaker locale.

Le probabilità politiche sono un modo affidabile per prevedere i vincitori?

Dipende davvero. Come appassionati di gioco d’azzardo, crediamo che le probabilità siano efficaci almeno quanto prevedere i risultati delle nomination, ma ci sono così tante variabili che è impossibile determinare quanto siano preziose.

Quali sono i limiti generali delle scommesse sui siti Bitcoin politici?

Poiché la politica è un’entità volubile che si aggrappa ai cambiamenti quotidiani nella percezione pubblica e nelle tendenze mainstream, le scommesse sportive mancano dei dati empirici che fanno per altri eventi sportivi tradizionali come il calcio o il basket.

Le probabilità politiche riflettono i numeri dei sondaggi?

Il più delle volte, sì, perché il voto influenzerà la scelta degli scommettitori e forse viceversa.