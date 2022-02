L’industria delle scommesse sportive Bitcoin è cresciuta in modo esponenziale ed è altamente competitiva nel 2022.

Quindi, è difficile scegliere i migliori siti di scommesse sportive bitcoin che offrono più bonus e vantaggi e una vasta selezione di giochi che attirano più giocatori d’azzardo e high roller.

Nel 2022, le scommesse sportive Bitcoin saranno le più votate grazie ai loro prelievi e depositi rapidi.

Questo articolo ti offre una comprensione dettagliata dei siti di scommesse bitcoin più affidabili, affidabili e migliori: i loro vantaggi, come scommettere con Bitcoin e alcune regole di base.

Le scommesse sono in circolazione da decenni e il 46% degli adulti americani ha almeno un certo interesse per le scommesse sportive crittografiche. Ciò equivale a 106 milioni di persone, significativamente più di 7,3 milioni che sono già scommettitori di fantasia quotidiana.

Oggi, il mondo delle scommesse sportive Bitcoin o dei siti di gioco d’azzardo crittografici si è evoluto ed è diventato più redditizio e di facile accesso per la maggior parte delle persone in tutto il mondo. Con l’ascesa dei siti di scommesse sportive di criptovaluta, i migliori siti di scommesse Bitcoin accettano risorse digitali come scommesse. Le persone possono facilmente piazzare scommesse con criptovalute popolari come Bitcoin e investire le loro criptovalute per profitti immediati.

Le scommesse sportive Bitcoin sono nuove per la maggior parte delle scommesse sportive Bitcoin professionali e delle piattaforme di siti di scommesse Bitcoin. Nel 2020, quando la maggior parte della popolazione globale è stata confinata nelle loro case a causa della crisi sanitaria COVID-19, è diventato popolare. Tuttavia, sta diventando uno dei domini più redditizi nel panorama dei siti di scommesse Bitcoin oggi. Sta portando profitti per i migliori siti di scommesse bitcoin e scommettitori, consentendo una situazione vantaggiosa per tutte le parti.

Quindi, prima di piazzare la tua prima scommessa Bitcoin, esploriamo in dettaglio.

Cos’è Bitcoin Sports Betting?

È simile alla forma tradizionale dei siti di scommesse Bitcoin. Proprio come i siti di scommesse tradizionali, che ti consentono di piazzare una scommessa crittografica utilizzando valute legali come il dollaro USA. I migliori siti di scommesse sportive BTC consentono alle persone di piazzare le loro scommesse esclusivamente con i siti di scommesse sportive di criptovaluta Bitcoin. Nelle scommesse sportive online con BTC, non è coinvolta alcuna valuta fiat. Invece, le scommesse crittografiche sui siti di scommesse sportive crittografiche sono piazzate con BTC. Le persone possono piazzare le loro scommesse crittografiche con una frazione di BTC o più BTC, a seconda della loro volontà di scommettere i rischi.

Come funziona I siti di scommesse Bitcoin funzionano?

I migliori scommettitori di Bitcoin al mondo possono guadagnare migliaia di dollari in poche ore. Tali profitti istantanei sono possibili a causa delle dinamiche uniche di questa categoria di scommesse bitcoin. Le persone possono visitare il sito Web di scommesse sportive Bitcoin e piazzare le loro scommesse utilizzando un portafoglio crittografico. Se vincono le loro scommesse, le vincite vengono convertite nel prezzo in tempo reale di Bitcoin e depositate nei conti scommesse. Questi depositi di Bitcoin continuano a cambiare di valore in base alle fluttuazioni dei prezzi di BTC. Pertanto, le scommesse sportive online bitcoin sono uno dei pochi modi per guadagnare i massimi premi sfruttando i vantaggi della crittografia.

Come scommettere con Bitcoin?

Il processo di scommessa con Bitcoin è facile. Prima di iniziare, dovresti possedere Bitcoin. Questo può essere fatto acquistando Bitcoin tramite carte di credito e depositi con carte di debito su uno scambio. Le risorse BTC possono essere archiviate in modo sicuro in portafogli freddi solo hardware o altri portafogli crittografici. Questi BTC memorizzati possono successivamente piazzare scommesse crittografiche integrando il portafoglio crittografico sui siti di scommesse sportive Bitcoin.

Pro e contro

I siti di scommesse Bitcoin stanno diventando significativamente popolari nel mondo delle scommesse e del gioco d’azzardo di criptovaluta. Ad esempio, la maggior parte dei giocatori professionisti sta piazzando le proprie scommesse su giochi legati al casinò e giochi di slot con token BTC. Tuttavia, scommettere con valute digitali ha diversi lati positivi e negativi. Comprendiamo i vantaggi e gli svantaggi delle scommesse bitcoin.

Pro

I migliori siti di scommesse sportive Bitcoin offrono molteplici vantaggi all’utente. Ecco i principali vantaggi delle scommesse bitcoin.

Privacy finanziaria

Le transazioni BTC nei siti di scommesse Bitcoin sono protette con crittografie blockchain avanzate. Gli scommettitori possono proteggere le loro scommesse garantendo la privacy di ogni deposito Bitcoin. Questa privacy finanziaria li aiuta a giocare meglio ai giochi di casinò online.

Commissioni basse

Alcune delle migliori piattaforme di scommesse sportive online Bitcoin addebitano meno del 2% della scommessa come commissioni di transazione. Questi migliori siti di scommesse Bitcoin non addebitano commissioni elevate, a differenza delle scommesse sportive tradizionali che consentono scommesse bitcoin sugli sport. Inoltre, le transazioni digitali BTC non costano molto per il cliente. Di conseguenza, scommettere con Bitcoin diventa facile ed economico.

Gioca da qualsiasi luogo

Puoi accedere ai migliori siti di scommesse sportive crittografiche online da qualsiasi parte del mondo. È facile piazzare scommesse Bitcoin su eventi sportivi internazionali come le finali della Coppa del Mondo FIFA o il Super Bowl. La sicurezza di ogni deposito Bitcoin su un sito web di scommesse bitcoin può anche essere gestita da qualsiasi luogo.

Bonus di deposito più grandi e migliori

Il vantaggio più significativo delle scommesse Bitcoin sono i margini di profitto più elevati. I siti di scommesse bitcoin offrono i migliori rendimenti sulle scommesse accumulatori. I rendimenti sulle scommesse online con BTC cambiano in base al prezzo attivo di BTC.

Contro

Le potenziali ricompense continuano ad attirare milioni di giocatori d’azzardo e appassionati di sport alle scommesse sportive BTC. Tuttavia, questa forma di gioco d’azzardo presenta anche alcuni inconvenienti significativi.

Mancanza di regolamentazione

Le autorità finanziarie non regolano la maggior parte dei siti di scommesse Bitcoin. Questo perché il gioco d’azzardo è illegale in diversi paesi del mondo. Inoltre, le scommesse sulla criptovaluta affrontano diverse carenze normative a causa del mercato non sfruttato. Le transazioni crittografiche non sono regolate correttamente nelle economie sviluppate come il Regno Unito e gli Stati Uniti. Di conseguenza, le scommesse sulle criptovalute rimangono sotto-regolamentate oggi.

Nessuna licenza di scommessa ufficiale

Un sito di scommesse che accetta BTC non è in grado di rilasciare una licenza di scommessa ufficiale. Questo perché non esiste un’autorità singleton pronta a rilasciare licenze di scommessa su un sito. Di conseguenza, l’affidabilità e l’affidabilità di questi siti di scommesse Bitcoin sono messe in discussione. Conservare le loro vincite BTC in celle frigorifere dei migliori siti di scommesse Bitcoin senza licenze di scommesse ufficiali non è sicuro. Inoltre, le scommesse senza licenza sono anche un grave reato penale nella maggior parte dei paesi.

Transazioni non rintracciabili

È impossibile tenere traccia delle transazioni BTC al di fuori del libro mastro pubblico. Un sito di scommesse crittografiche garantisce che le sue scommesse sportive online non siano rintracciabili. Con questo, i migliori siti di scommesse e siti di gioco d’azzardo BTC possono spostare risorse digitali senza informare la loro comunità di utenti. Inoltre, la perdita di BTC non può essere recuperata a causa di questa assenza di tracciabilità.

Volatilità dei prezzi delle scommesse di criptovaluta

I siti di casinò Bitcoin spesso affrontano un vortice di lamentele quando il mercato delle scommesse sulla criptovaluta si blocca. Se il prezzo btc scende, le scommesse perdono il loro valore. Di conseguenza, il cliente di un sito web di scommesse è a rischio di ottenere un ritorno sottovalutato sulle scommesse.

Bitcoin Scommesse Sportive Vs Scommesse Tradizionali

Le scommesse sportive crittografiche offrono i migliori rendimenti sulle scommesse. Nel corso degli anni, il mercato delle scommesse Bitcoin è cresciuto attivamente, motivo per cui i siti di gioco d’azzardo Bitcoin possono sfornare milioni di centesimi. Le migliori scommesse sportive Bitcoin stanno facendo più profitti rispetto alle scommesse sportive tradizionali. Le scommesse sportive BTC sono anche più coinvolgenti del tradizionale sito di scommesse online Bitcoin. Le scommesse sportive Bitcoin sono incredibilmente facili da usare.

SCOMMESSE SPORTIVE BTC SCOMMESSE TRADIZIONALI Accetta scommesse solo in BTC e Bitcoin Cash. Accetta scommesse solo in valute legali. Limitato in diversi paesi. Limitato a un minor numero di paesi. Alti rendimenti sulle scommesse. I rendimenti sui migliori sono moderati.

Selezione dei migliori siti di scommesse sportive BTC per te – 7 fattori da considerare

Prima di iscriversi a qualsiasi sito di scommesse e giochi d’azzardo crittografici, ci sono alcune cose che si devono considerare. I seguenti sette fattori aiutano a comprendere le dinamiche delle scommesse sportive che supportano bitcoin. Questi fattori spiegano anche perché il gioco d’azzardo Bitcoin funziona in modo diverso rispetto ad altri siti di scommesse sportive bitcoin e migliori siti di scommesse.

Paesi soggetti a restrizioni

Le scommesse non sono legali nella maggior parte dei paesi. Allo stesso modo, i migliori siti di scommesse Bitcoin sono limitati in molti paesi. Ad esempio, i migliori siti di gioco d’azzardo Bitcoin con sede negli Stati Uniti possono limitare i giocatori al di fuori del paese. Allo stesso modo, i siti di scommesse sportive europei che utilizzano bitcoin potrebbero non accettare giocatori da alcune parti del mondo.

Reputazione e licenze

I giocatori devono rivedere le scommesse sportive online e altre scommesse sportive bitcoin. Non ci si può fidare di un bookmaker Bitcoin che ha affrontato hack informatici e non è riuscito a fornire vincite ai suoi utenti. Allo stesso modo, le scommesse sportive online che non portano le licenze necessarie non sono sicure per piazzare scommesse.

Eventi sportivi disponibili

Prima di registrarsi alle migliori scommesse sportive Bitcoin, i giocatori dovrebbero verificare se la loro categoria sportiva è disponibile sulla piattaforma. Le persone possono piazzare scommesse su qualsiasi evento sportivo. Tuttavia, queste scommesse sportive bitcoin potrebbero non avere tutte lo stesso evento sportivo disponibile per le scommesse bitcoin. Su alcuni siti di scommesse, i giochi da tavolo come il ping pong o gli scacchi non sono disponibili per le scommesse.

Scommesse anonime con Bitcoin

L’anonimato dei partecipanti sui siti di scommesse online Bitcoin con sport è alto. Un miglior bookmaker Bitcoin rende anonime tutte le sue operazioni. Questo aiuta a rendere l’intero processo non rintracciabile. Tuttavia, ciò potrebbe non piacere ad alcuni scommettitori. I partecipanti dovrebbero essere consapevoli di quali dati rimangono anonimi e cosa no su questi migliori siti di scommesse crittografiche.

Velocità e termini di pagamento e prelievo

I metodi di pagamento offerti dalle scommesse online con BTC sono principalmente digitali. Se un cliente non può utilizzare un portafoglio crittografico su un particolare sito di scommesse crittografiche, non è l’ideale. Allo stesso modo, anche il processo di deposito e prelievo su questi siti web di scommesse bitcoin varia. Alcune scommesse crittografiche sugli sport offrono depositi e prelievi veloci. Alcuni siti di scommesse crittografiche supportano più metodi di pagamento.

Programmi VIP e offerte bonus

Le scommesse sportive bitcoin online forniscono vari programmi ai loro membri attivi. Alcuni siti di scommesse bitcoin offrono offerte redditizie ai membri del loro programma VIP. Ogni giocatore può iscriversi a questi programmi VIP e ottenere bonus. Allo stesso modo, gli high roller nel mondo delle scommesse di criptovaluta ottengono privilegi aggiuntivi da questi siti.

Opzioni Crypto

Come Bitcoin e Bitcoin Cash, questi siti di scommesse bitcoin supportano anche altre opzioni di scommesse su criptovaluta. Alcuni siti di scommesse bitcoin consentono ai giocatori di scambiare i guadagni del loro sito di scommesse Bitcoin con altre criptovalute. Allo stesso modo, le persone possono passare da una criptovaluta all’altra mentre piazzano le loro scommesse. Alcuni siti aiutano anche a cambiare criptovaluta dopo aver piazzato le loro scommesse.

I migliori siti di scommesse sportive Bitcoin per il 2022

Le seguenti scommesse sportive online che accettano Bitcoin rendono Bitcoin il più divertente e redditizio per gli scommettitori.

1. Puntata

The Stake è il più popolare crypto sportsbook online che aiuta a piazzare scommesse con buone probabilità. È un eccellente sito di scommesse crittografiche con un’interfaccia utente accattivante. Controlla la recensione dettagliata del casinò Stake per maggiori dettagli. La piattaforma accetta scommesse minime e grandi scommesse massime. Questo bookmaker Bitcoin è anche famoso per integrare perfettamente i bonus di scommesse crittografiche. I giochi da casinò come Dota 2 e le scommesse sportive su questo sito di scommesse crittografiche possono essere gestiti facilmente.

Pro e contro della puntata

Pro Contro Utilizza lo stesso saldo dell’account per i giochi relativi ai casinò online e le scommesse crittografiche con gli sport. La piattaforma ha impostato un importo elevato come limite minimo di prelievo. Il sito di scommesse crittografiche offre buone quote sulle scommesse live. È compatibile con tutti i dispositivi mobili e desktop.

Cose importanti da sapere sul palo

Paesi con restrizioni di partecipazione

Australia, Curaçao, Cuba, Francia, Italia, Iran, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Siria, Sudan, Venezuela e Stati Uniti.

Stake Criptovalute disponibili

BCH, BTC, ETH, EOS, DOGE, LTC, XRP e TRX.

Caratteristiche principali di Stake

La piattaforma offre quote equivalenti a 50:50 sui principali eventi.

Il design del sito web funziona in modo intuitivo su tutti i dispositivi.

In termini di gamma di sport, sono disponibili tutti i principali campionati ed eventi.

I tipi di scommesse per ogni evento sono distribuiti su centinaia di enormi mercati di scommesse.

2. BetUS

BetUS.com è uno dei preferiti dalla folla quando si tratta di siti di scommesse online. È gestito da San Jose, Costa Rica. La piattaforma ha le migliori caratteristiche per scommettere bitcoin e giocare d’azzardo al casinò. I bonus offerti dal sito di scommesse e le sue promozioni aiutano i giocatori d’azzardo a guadagnare in modo indipendente e ad aumentare i pagamenti medi. Controlla la nostra recensione di BetUS in dettaglio sul casinò.

Pro e contro di BetUS

Pro Contro Le scommesse crittografiche, i casinò online e il poker sono tutti facilmente disponibili e ben supportati sulla piattaforma. Questa piattaforma ha opzioni bancarie limitate. La piattaforma fornisce una grande profondità per le scommesse diversificando le opzioni di scommessa. BetUS ha anche le migliori promozioni sul mercato. La piattaforma garantisce i pagamenti più veloci.

Cose importanti da sapere su BetUS

BetUS Paesi soggetti a restrizioni

Paesi Bassi, Costa Rica, Canada, Curacao, Panama, Regno Unito, Germania, Belgio, Filippine e Ucraina.

BetUS Criptovalute disponibili

BTC, LTC, BCH ed ETH.

Caratteristiche principali di BetUS

BetUS offre molte opzioni di casinò al top della sua gamma.

Sono disponibili bonus crittografici a partire dal 125% al 150%, tra cui un bonus del casinò del 150% e un bonus fisso del 50% sulla ricarica.

Il sito Web consente una navigazione fluida tra diversi tipi di scommesse su varie soluzioni di gioco disponibili.

3. Cloudbet

Il casinò Cloudbet è uno dei pochi operatori di gioco d’azzardo Bitcoin con licenza al mondo. Il sito web offre una vasta gamma di opzioni di scommessa ed è facile creare un account sulla piattaforma. Gestisce un elaborato casinò BTC e ha oltre 900 opzioni di gioco disponibili per le scommesse sportive crittografiche come Dota 2 e altro. I partecipanti di tutto il mondo possono scommettere e memorizzare i loro guadagni BTC su questa piattaforma.

Pro e contro di Cloudbet

Pro Contro Cloudbet non offre limiti di prelievo. La piattaforma offre solo una conservazione a freddo calda e online di risorse crittografiche, il che è rischioso. La piattaforma non addebita commissioni di transazione elevate. Le offerte promozionali e i bonus Bitcoin sono molto redditizi.

Cose importanti da sapere su Cloudbet

Cloudbet Paesi con restrizioni

Hong Kong, Stati Uniti, Regno Unito e Singapore.

Cloudbet Criptovalute disponibili

BTC, USDT, BCH, USDC, PAXG, LINK, DOGE, DAI, DSH e LTC.

Caratteristiche principali di Cloudbet

I giocatori ricevono un bonus di deposito del 100% con il loro primo deposito Bitcoin.

Cloudbet offre un bonus fedeltà domenicale di 0,001 BTC per ogni giocatore.

Cloudbet offre anche un bonus di ricarica del 50% su 5 depositi bitcoin.

4. Melbet

MELbet è un recente ingresso nel settore del gioco d’azzardo e delle scommesse online. Creare un account sul sito web è facile. Offre anche buone quote su tutte le attività di scommessa. Viene utilizzato per piazzare scommesse Bitcoin sugli eventi sportivi più popolari come il Super Bowl e la Major League Baseball(MLB Bitcoin Betting). Si rivolge a vari mercati di scommesse e fornisce quote competitive per tennis, calcio, Dota 2 e scommesse sul golf.

Pro e contro di Melbet

Pro Contro La piattaforma offre più metodi di prelievo, insieme a varie modalità di pagamento online tra cui Bitcoin cash. La sicurezza di MELbet e le sue informazioni di audit non sono dettagliate sul sito web. Il sito Web utilizza misure di sicurezza affidabili come la crittografia SSL e 2FA. La modalità di pagamento Skrill non è attualmente accettata per il prelievo. L’elaborazione dei pagamenti viene eseguita in meno di 15 minuti. È una delle poche piattaforme a supportare le scommesse su sport, e-sport online e competizioni di videogiochi.

Cose importanti da sapere su Melbet

Melbet Paesi con restrizioni

Curacao, Stati Uniti, Spagna, Francia e Paesi Bassi.

Melbet Criptovalute disponibili

BTC, DOGE, DSH, ETH, NEM, ETC, BAT, USDT, LTC e TRON.

Caratteristiche principali di Melbet

Il casinò MELbet è concesso in licenza sotto l’autorità di e-gaming di Curacao.

L’applicazione mobile MELbet è molto utile per gli scommettitori in viaggio.

Il bonus di benvenuto su questa piattaforma è fino al 50%.

5. FortuneJack

FortuneJack è un casinò crittografico online che gestisce anche un bookmaker unico. Ha centinaia di giochi disponibili per le scommesse. La piattaforma intrattiene i giocatori d’azzardo online con promozioni in-play e offerte redditizie. FortuneJack fornisce anche scommesse gratuite e paga i giocatori che diversificano le loro scommesse su più giochi d’azzardo sportivi.

Pro e contro di FortuneJack

Pro Contro Questo sito web offre una vasta selezione di eventi sportivi di qualità. Non è disponibile alcuna app mobile FortuneJack. Il bonus di deposito offerto è significativamente alto. Il giocatore ottiene una migliore privacy e un servizio di assistenza clienti altamente reattivo.

Cose importanti da sapere su FortuneJack

Paesi soggetti a restrizioni fortunejack

Non ci sono paesi soggetti a restrizioni di FortuneJack.

FortuneJack Criptovalute disponibili

BTC e BCH.

Caratteristiche principali di FortuneJack

Tutti i membri di questo sito Web possono piazzare scommesse Bitcoin come scommesse in-play su eventi di calcio, baseball, tennis, hockey e cricket.

Il limite massimo di vincita per scommessa è di 10 BTC.

FortuneJack offre anche innumerevoli bonus pre-match e in-play basati sulla schedina e su metodi bancari selezionati.

6. 1xBit

1xBit è uno dei migliori bookmaker nel settore delle scommesse crittografiche online. Fornisce un’esperienza utente eccellente con il suo semplice processo di creazione dell’account e la dashboard facile da navigare. È facile prelevare e depositare Bitcoin su 1xBit. Il sito offre anche giochi da casinò insieme a più opzioni di scommessa.

Pro e contro di 1xBit

Pro Contro Multi Live Betting è la caratteristica più attraente del sito. La piattaforma ha un servizio di assistenza clienti scadente. La piattaforma supporta anche eventi di scommesse crittografiche in live streaming con croupier reali. Piazzare la stessa scommessa con più monete crittografiche non è possibile. La funzione Cash Back è un altro punto a favore per gli utenti 1xBit. 1xBit offre quote molto alte sugli eventi di basket e baseball.

Cose importanti da sapere su 1xBit

Paesi con restrizioni 1xBit

Stati Uniti

1xBit Criptovalute disponibili

BCH, BTC, BCN, BTG, DASH, DOGE, ETH, ETC, LTC, TRX, XLM, XMR, XRP e ZEC.

Caratteristiche principali di 1xBit

1xBit viene anche utilizzato come Betting Exchange per scambiare scommesse in-play tra gli altri utenti del sito web.

La piattaforma fa offerte di bonus redditizie agli utenti mobili.

È disponibile in quasi tutti i paesi, ad eccezione degli Stati Uniti.

7. Nitrogen Sports

Nitrogen Sports è una società di scommesse online costaricana. Questo sito di scommesse ha una solida reputazione sul mercato per fornire ai suoi giocatori d’azzardo i loro guadagni. È anche uno dei pochi bookmaker esclusivi bitcoin su Internet.

Pro e contro di Nitrogen Sports

Pro Contro Nitrogen Sports offre uno dei pagamenti Bitcoin più veloci nel settore delle scommesse online. Bitcoin è l’unica opzione per scommettere. Rispetto ad altre migliori scommesse sportive bitcoin, si rivolge principalmente agli eventi sportivi statunitensi. La piattaforma ha alti limiti di scommessa, adatti agli scommettitori professionisti.

Cose importanti da sapere sugli sport dell’azoto

Paesi con restrizioni sportive all’azoto

Regno Unito e Costa Rica

Azoto Sport Criptovalute disponibili

BTC ·

Caratteristiche principali di Nitrogen Sports

Questa piattaforma ha il miglior team di assistenza clienti, che supporta la sua comunità di scommesse in modo proattivo.

Nitrogen Sports offre quote affidabili con le migliori opzioni di scommessa per quasi tutti gli sport e la Premier League del pianeta.

8. Bovada

Bovada è una società di scommesse online offshore. È iniziato come Bodog e si è evoluto come un bookmaker a servizio completo. Questo sito Web è attivo nello spazio di gioco d’azzardo crittografico online. I partecipanti possono accedere a vantaggi di scommesse sportive senza pari con Bovada creando un account. I residenti negli Stati Uniti hanno il vantaggio di scommettere Bitcoin su Bovada e sperimentare la potenza del real-time gaming (RTG) attraverso eventi sportivi ed eventi di casinò.

Pro e contro di Bovada

Pro Contro La piattaforma fornisce quote soft e aiuta a creare vincite stabili per gli scommettitori. Bovada limita i suoi scommettitori a causa della minore esposizione a determinati mercati. Elabora pagamenti ad alto volume in pochi secondi. Il sito web addebita una commissione del 5,9% sui depositi con carta di credito. Il sito web offre anche un eccellente bonus di iscrizione ai nuovi scommettitori, insieme a promozioni di rollover.

Cose importanti da sapere su Bovada

Paesi con restrizioni di Bovada

Resto del mondo, ad eccezione degli Stati Uniti (Stati come Delaware, New Jersey, Maryland, New York e Nevada).

Bovada Criptovalute disponibili

BTC, BSV, LTC e BCH.

Caratteristiche principali di Bovada

Le opzioni di deposito minimo su Bovada sono progettate per gli scommettitori di piccole dimensioni, aiutandoli a scommettere a tassi bassi.

Bovada.lv ha migliorato la sicurezza del suo account con un PIN univoco a 4 cifre per i prelievi e gli accessi con indirizzo e-mail.

9. SapphireBet

SapphireBet Casino è una piattaforma di gioco d’azzardo online molto apprezzata. Le scommesse sportive sono disponibili su questa piattaforma. Il sito web fornisce quote autentiche sugli eventi sportivi regionali. Supporta le scommesse con Bitcoin fornendo condizioni eque e limiti di vincita elevati. I prelievi effettuati su SapphireBet sono influenzati dalle prestazioni del giocatore, che è il suo punto di forza unico. Anche se per saperne di più su SapphireBet, puoi controllare questo link.

Pro e contro di SapphireBet

Pro Contro Il sito web offre una vasta selezione di eventi sportivi e opzioni di scommessa. È un casinò relativamente nuovo e ha ricevuto valutazioni elevate proprio di recente. La piattaforma fornisce assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 agli scommettitori.

Cose importanti da sapere su SapphireBet

SapphireBet Paesi con Restrizioni

Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti e Regno Unito.

SapphireBet Criptovalute disponibili

BTC, DOGE, ETH e LTC.

Caratteristiche principali di SapphireBet

Le scommesse sul calcio hanno la massima priorità su questo sito web, seguite da eSports, rugby e football americano.

SapphireBet consente anche di piazzare scommesse pre-partita e in-play nella sua sezione Sport virtuali, anche se non ci sono giochi attivi.

10. Betchaser

Gli appassionati di gioco d’azzardo e sport riconoscono Betchaser come una delle più recenti destinazioni affidabili per piazzare scommesse con i loro soldi criptati. La piattaforma accetta scommesse su vari mercati di scommesse sportive. È disponibile da un paio di mesi e ha già guadagnato una grande popolarità. Betchaser è un sito di gioco d’azzardo crittografico a tutto tondo che mantiene gli scommettitori sportivi allo stesso tempo. Il casinò BetChaser offre qualcosa per tutti, con una grande varietà di giochi, vari incentivi per mantenere i giocatori a giocare in casa il più spesso possibile e un flusso infinito di jackpot.

Pro e contro di Betchaser

Pro Contro Betchaser ha i fornitori di software più leader nel mondo delle scommesse. L’elaborazione dei pagamenti è relativamente lenta su questa piattaforma. Un’opzione di chat dal vivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è disponibile in inglese e russo.

Cose importanti da sapere su Betchaser

Betchaser Paesi con restrizioni

Estonia, Australia, Danimarca, Afghanistan, Slovacchia, Slovenia, Hong Kong, Pakistan e Stati Uniti.

Betchaser Criptovalute disponibili

BTC, XRP, ETH, LTC, BCH e USDT.

Caratteristiche principali di Betchaser

La funzione Virtual Bookie aiuta i partecipanti a ottenere più opzioni basate su terreni di scommessa su eventi come tornei di corse di cavalli e campionati di calcio.

11. Betmaster

Betmaster è esattamente ciò che gli scommettitori indiani vogliono quando scommettono sugli sport. Registrandosi con Betmaster, gli utenti possono accedere a numerosi bonus BTC e offerte crittografiche. Come scommesse sportive, questo sito web è forse progettato appositamente per il mercato indiano. Gestisce anche una UX di scommesse altamente moderna adatta agli scommettitori professionisti.

Pro e contro di Betmaster

Pro Contro Betmaster garantisce un prelievo rapido sulle scommesse BTC. La piattaforma non supporta gli sport e le leghe americane. Offre offerte esclusive come bookmaker e aiuta a convertire le scommesse con un tasso di vincita massimo.

Cose importanti da sapere su Betmaster

Betmaster Paesi con restrizioni

Nessuno

Betmaster Criptovalute disponibili

BTC ·

Caratteristiche principali di Betmaster

Il sito web consente agli scommettitori indiani di scegliere una versione hindi e piazzare le loro scommesse.

È una piattaforma semplice e intuitiva e supporta anche tecniche di scommessa avanzate.

12. Thunderpick

Thunderpick è un sito di scommesse eSports. Dispone anche di una sezione di gioco da casinò. Thunderkick, ovviamente, si concentra sugli eSport e ha un’ampia varietà di campionati tra cui scegliere. La piattaforma supporta le scommesse pre-partita e in-play e consente il massimo pagamento con i suoi suggerimenti sulle scommesse. Il sito Web aiuta gli scommettitori a piazzare scommesse BTC sulle squadre di eSports preferite.

Pro e contro di Thunderpick

Pro Contro Thunderpick supporta più metodi di pagamento per depositi e prelievi BTC, inclusi Bitcoin cash. La versione dell’app mobile di questo sito Web non è disponibile. La funzione Swipe del sito Web è facile da usare. L’interfaccia del sito web è senza soluzione di continuità e facile da usare.

Cose importanti da sapere su Thunderpick

Thunderpick Paesi con restrizioni

Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Polonia, Paesi Bassi, Svezia e Malta.

Thunderpick Criptovalute disponibili

ETH, BTC e LTC.

Caratteristiche principali di Thunderpick

Le funzionalità di scommesse eSports di questo sito Web vengono utilizzate per giochi popolari come DOTA, NBA2K e League of Legends.

Marchi come Thunderpick promuovono le scommesse sul pool per i principali eventi sportivi.

13. Betcoin.ag

BetCoin AG è una società che gestisce uno dei migliori servizi di scommesse live al mondo. Il sito Web è progettato per i migliori scommettitori sportivi Bitcoin e supporta quasi tutti i mercati principali nel dominio delle scommesse live. Giochi e sport provenienti da molti mercati più piccoli sono disponibili anche qui. Il sito Web è utilizzato al meglio per le scommesse in-play e offre un impressionante menu di scommesse per ogni partita.

Pro e contro di Betcoin.ag

Pro Contro I giocatori desiderosi di piazzare scommesse utilizzano questo sito Web per risolvere controversie e piazzare scommesse sul pool. Il team di assistenza clienti non è soddisfacente. Il sito web fornisce anche un grande bonus di deposito per i nuovi utenti.

Cose importanti da sapere su Betcoin.ag

Betcoin.ag Paesi soggetti a restrizioni

Stati Uniti, Regno Unito, Bielorussia, Russia, Kazakistan e Ucraina.

Betcoin.ag criptovalute disponibili

BTC, BCH, BSV, ETH, LTC, ETC, DSH, XRP e XMR.

Caratteristiche principali di Betcoin.ag

Il sito web offre un bonus sul primo deposito del 100% o aggiunge 1 Bitcoin al conto scommesse.

BetCoin VIP Club aiuta i partecipanti a ottenere quote migliori sulle loro scommesse mentre salgono di diversi livelli di questo programma.

14. MyBookie

MyBookie è un concorrente relativamente nuovo nel miglior spazio di scommesse sportive Bitcoin. È stato lanciato nel 2014 ma è arrivato tardi quando la popolarità di MyBookie è cresciuta costantemente dopo aver migliorato le sue offerte bonus. Il sito web fornisce servizi di scommesse di alta qualità in diversi mercati semplicemente creando un account. MyBookie supporta quasi tutti i mercati di scommesse competitivi nel mondo.

Pro e contro di MyBookie

Pro Contro MyBookie accetta tutti i mercati specifici dello sport. L’elaborazione dei pagamenti è lenta su questo sito web. Questo sito web è il migliore per ottenere quote precoci e quote altamente competitive. Una grande varietà di bonus sono offerti su questo sito.

Cose importanti da sapere su MyBookie

MyBookie Paesi con restrizioni

Resto del mondo, tranne gli Stati Uniti.

MyBookie Criptovalute disponibili

Bitcoin e BCH.

Caratteristiche principali di MyBookie

La caratteristica migliore di questo sito Web è che aiuta gli scommettitori a indirizzare gli eventi principali in NFL, NBA, Golf, MMA e Boxe.

15. Betflip

Lanciato nel 2019, Betflip è un altro nuovo concorrente nel regno delle scommesse con lo sport. Funziona principalmente come operatore iGaming. Il sito web gestisce anche un casinò online con opzioni di scommessa flessibili. Questo sito web ha lo scopo di soddisfare gli scommettitori dilettanti. Offre vantaggi esclusivi ai giocatori fedeli ed estende la sua selezione sportiva con nuovi depositi e prelievi di Bitcoin.

Pro e contro di Betflip

Pro Contro BetFlip supporta una serie di linguaggi per le sue operazioni. La piattaforma non è attualmente autorizzata come società di scommesse crittografiche. La piattaforma offre dozzine di opzioni di scommessa.

Cose importanti da sapere su Betflip

Betflip Paesi soggetti a restrizioni

Nessuno

Betflip Criptovalute disponibili

BTC, LTC, ETH, XRP, TRON e BCH.

Caratteristiche principali di Betflip

La piattaforma è popolare per offrire competenze in tempo reale per scommettere sugli sport.

I partecipanti usano BetFlip per raddoppiare le loro scommesse durante le scommesse in-play.

16. GTBets

GTBets è uno dei siti di scommesse sportive crittografiche online legittimi che non dovresti avere problemi a utilizzare per le tue esigenze di scommessa. GTBets probabilmente non è un bookmaker che sarai in grado di giocare a lungo se stai vincendo, ma sono una buona opzione, anche considerando quanto sono nuovi sul mercato.

Pro e contro di GTBets

Pro Contro GTBets ha un’eccellente reputazione per fornire più offerte di bonus sui primi depositi. Le probabilità disponibili su questa piattaforma sono forti rispetto ad altri mercati principali. Molte funzionalità VIP nel programma VIP e premi gratuiti a mezzo punto sono forniti dal sito.

Cose importanti da sapere su GTBets

GTBets Paesi soggetti a restrizioni

Resto del mondo, tranne gli Stati Uniti.

GTBets Criptovalute disponibili

BTC e BCH

Caratteristiche principali di GTBets

I pagamenti mensili gratuiti sono disponibili per i clienti fedeli di questo sito.

GTBets fornisce consigli esclusivi su come scommettere sugli sport per massimizzare i rendimenti.

17. Mr Sloty

Mr Sloty è un operatore di gioco d’azzardo crittografico autorizzato di Curacao. Ha gestito un sito di gioco d’azzardo Bitcoin online per un paio d’anni. La piattaforma è progettata per aiutare gli scommettitori a tradurre le loro vincite del casinò in scommesse sportive solo Bitcoin. La piattaforma offre le migliori offerte sulle migliori scommesse sportive bitcoin e aiuta a supportare gli scommettitori con i pagamenti massimi.

Pro e contro di Mr Sloty

Pro Contro Mr Sloty offre scommesse su più di 30 eventi sportivi e utilizza la funzione Multiview per gestire queste scommesse. La velocità di elaborazione dei pagamenti di questo sito Web è bassa. Il sito web ha poche restrizioni nazionali rispetto ad altri.

Cose importanti da sapere su Mr Sloty

Mr Sloty Paesi soggetti a restrizioni

Cina, Israele, Hong Kong e Stati Uniti.

Mr Sloty Criptovalute disponibili

BTC, BCH, DOGE e LTC.

Caratteristiche principali di Mr Sloty

Il pagamento pre-partita su questo sito web è del 93%, consentendo ai giocatori di piazzare scommesse multiple su 30 sport, dal calcio alle gare di speedway e agli sport invernali.

18. Betway

Betway è una piattaforma interessante per piazzare scommesse su sport indiani popolari come l’hockey e il cricket. Le quote di scommessa offerte da questo sito, insieme alla varietà di mercati sportivi, sono impressionanti. Le opzioni di deposito e prelievo BTC su questo sito Web sono progettate per scambiare valuta fiat INR. La piattaforma offre anche una generosa offerta di benvenuto ai partecipanti indiani.

Pro e contro di Betway

Pro Contro I mercati delle scommesse in tutto il mondo sono supportati su Betway. Non è disponibile alcuna funzione di live streaming. Il sito è meglio utilizzato per le scommesse sul cricket dal vivo in tutto il subcontinente indiano. Un servizio di assistenza clienti scadente è stato segnalato dagli utenti.

Cose importanti da sapere su Betway

Betway Paesi con restrizioni

Australia, Messico, Corea del Nord, Bulgaria, Francia, Danimarca, Romania, Singapore, Turchia e Stati Uniti.

Betway Criptovalute disponibili

BTC e BCH.

Caratteristiche principali di Betway

Le funzionalità di scommesse sul cricket sono progettate per personalizzare le scommesse in base agli aggiornamenti del punteggio in tempo reale.

19. 22Betta

Questa società con sede a Cipro fornisce servizi di scommesse da quattro anni. 22BET è un esclusivo bookmaker crittografico per gli appassionati di sport. È uno dei pochi dei migliori bookmaker bitcoin per consentire agli utenti la possibilità di prevenire le loro perdite diversificando le loro scommesse. L’operatore non solo offre un’ampia scelta di giochi sportivi e relativi al casinò su cui scommettere, ma offre anche un generoso bonus di deposito (deposito minimo) e accetta una varietà di metodi di pagamento tra cui Bitcoin cash. Le sue probabilità sono ugualmente competitive e i partecipanti possono scegliere tra una varietà di mercati.

Pro e contro di 22Bet

Pro Contro 22BET offre una percentuale di pagamento relativamente più alta rispetto ad altre scommesse sportive bitcoin. I partecipanti con sede negli Stati Uniti non sono accettati. Ha creato una comunità di scommesse online di 400.000 utenti attivi. La piattaforma supporta più opzioni di pagamento per le transazioni Bitcoin.

Cose importanti da sapere su 22Bet

22Bet Paesi Con Restrizioni

Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Cipro, Bielorussia e Lettonia.

22Bet Criptovalute disponibili

BTC, BCH, ETH e LTC.

Caratteristiche principali di 22Bet

Il sito è famoso per gli eventi di boxe, principalmente per scommettere importi elevati su sfavoriti e nuovi atleti.

20. BetNow

BetNow è uno dei più antichi bookmaker online al mondo. È stato nel settore del gioco d’azzardo sportivo per sei anni. Il sito accetta scommesse da giocatori negli Stati Uniti. Aiuta anche a piazzare scommesse anticipate sui prossimi eventi sportivi entro intervalli di due-tre anni. La piattaforma è progettata per supportare gli scommettitori Bitcoin in tutto il settore delle scommesse negli Stati Uniti.

Pro e contro di BetNow

Pro Contro Grandi bonus di deposito sono forniti da BetNow, seguiti da bassi rollover. La navigazione sul sito è complicata. Questa piattaforma è costruita con un software di scommesse avanzato e fornisce anche un bonus freeplay.

Cose importanti da sapere su BetNow

Paesi con restrizioni BetNow

Australia, Congo, Francia, Libano, Malta, Corea del Nord, Sud Sudan e Yemen.

Criptovalute betNow disponibili

BCH e BTC.

Caratteristiche principali di BetNow

Questo sito di scommesse di criptovaluta accetta valute legali e li aiuta a scambiare con BTC.

BetNow supporta anche i partecipanti cross-over e le loro pratiche di scommessa personalizzate.

Caratteristiche di Bitcoin Sportsbooks

Le seguenti funzionalità definiscono il funzionamento dei siti Bitcoin e il modo in cui funzionano dall’interno verso l’esterno.

Depositi su Bitcoin Sportsbook

I depositi effettuati con token Bitcoin possono essere utilizzati direttamente per piazzare scommesse. In alternativa, gli utenti possono effettuare depositi in valuta fiat in cambio di BTC e piazzare scommesse. Il processo di deposito BTC è abbastanza fluido su tutti i siti di scommesse crittografiche.

Prelievo su siti di scommesse sportive BTC

I prelievi vengono forniti istantaneamente sulla maggior parte dei siti web di scommesse. Tuttavia, alcuni dei migliori siti di scommesse crittografiche impiegano più tempo degli altri per elaborare questi pagamenti. I prelievi di Bitcoin ad alto volume non vengono addebitati sulla maggior parte dei siti.

Protezione dell’identità e tasse con Bitcoin Gambling

Tutte le transazioni Bitcoin sono anonime e protette da terze parti. Le leggi fiscali su queste vincite BTC sono ambigue e per lo più eluse dagli scommettitori.

Gioco d’azzardo Bitcoin mobile

Le app mobili per il gioco d’azzardo Bitcoin sono facilmente disponibili su Apple App Store e Google Playstore. Queste app forniscono mobilità alla piattaforma di scommesse sportive.

Nessuna terza parte coinvolta

Le scommesse sportive online non sono partner di parti inaffidabili. Questi siti di scommesse crittografiche funzionano in modo indipendente e sono concessi in licenza con un unico nome di società (ai sensi di leggi e regolamenti).

Regole generali di BTC Sportsbook

Ci sono due regole di base da seguire mentre si scommette con Bitcoin: –

Non condividere le chiavi private e le chiavi pubbliche con il sito web delle scommesse. Ritira le vincite BTC al momento giusto per evitare la svalutazione dovuta ai cali del mercato.

Oltre a queste regole, il mondo delle scommesse è abbastanza flessibile.

Crescita delle scommesse sportive BTC negli ultimi anni

Poiché gli utenti di scommesse di criptovaluta sono cresciuti di numero negli ultimi due anni, i siti di scommesse Bitcoin online sono aumentati in modo esponenziale. Il mercato per il miglior sito di scommesse Bitcoin è in piena espansione con nuovi utenti. I Millennial esperti di tecnologia stanno usando questa strada per fare una buona quantità di soldi. Negli ultimi due anni, il numero di utenti di scommesse di criptovaluta che scommettono attivamente online ha superato i 100 milioni in tutto il mondo. Secondo un rapporto, la circolazione totale di Bitcoin tra le scommesse sportive bitcoin dovrebbe crescere di oltre il 200% nei prossimi cinque anni.

Il futuro delle scommesse sportive BTC

In futuro, le scommesse sulla criptovaluta emergeranno come la principale fonte di reddito per le persone di tutti i ceti sociali. Le scommesse sportive BTC genereranno fondi per i casinò online. La comodità delle scommesse di criptovaluta e dei casinò crittografici renderà le scommesse online una tendenza comune in tutti i paesi. Poiché innumerevoli siti web di scommesse ospitano questi servizi di scommesse sportive BTC, il futuro dei siti di scommesse crittografiche sembra essere più promettente che mai.

Domande frequenti

Le scommesse sportive con BTC sono legali?

Non è legale in diversi paesi, ma allo stesso tempo è sotto-regolamentato, il che lo rende una zona grigia, secondo alcuni punti di vista.

Dove posso scommettere con Bitcoin?

I migliori siti di scommesse Bitcoin che abbiamo menzionato nella recensione sono i posti migliori per scommettere con Bitcoin.

Come faccio a piazzare una scommessa Bitcoin?

Utilizzando uno dei migliori siti di scommesse Bitcoin di cui sopra, puoi piazzare scommesse BTC su sport e altri eventi.

Che cos’è un requisito di scommessa?

È l’importo minimo che deve essere piazzato sulla scommessa.

Come posso acquisire Bitcoin?

Acquistare BTC da scambi crittografici e conservarli in portafogli freddi è l’opzione migliore.

Su quali sport posso scommettere con Bitcoin?

Calcio, cricket, basket, golf, MMA e boxe sono sport popolari tra gli scommettitori BTC.

Bitcoin garantisce l’anonimato?

Sì, le transazioni BTC sono di natura anonima.