I migliori siti di scommesse sportive Crypto

Dopo il successo della prima criptovaluta Bitcoin (BTC), molte altre criptovalute si sono integrate anche nel mainstream. Nel corso degli anni, i mercati delle criptovalute sono cresciuti esponenzialmente con una vasta gamma di criptovalute come Bitcoin, Bitcoin Cash (BCH) e altri Altcoin (ALT).

Gli utenti di criptovaluta trovano varie applicazioni di queste monete digitali. E, una di queste applicazioni delle criptovalute sono le scommesse sportive crittografiche.

Piuttosto che valuta fiat, la criptovaluta come Bitcoin viene utilizzata per scommettere sul risultato di uno sport nelle scommesse di criptovaluta. Le scommesse sportive di criptovaluta online sono una forma di gioco d’azzardo in cui i giocatori di casinò online piazzano scommesse crittografiche sul risultato di tornei e partite sportive (virtuali o in tempo reale).

Mentre alcuni dei migliori siti di scommesse crittografiche sono piattaforme solo di criptovaluta, altri supportano anche i trasferimenti di denaro fiat.

La maggior parte delle migliori piattaforme di casinò online presenta una sezione di scommesse sportive crittografiche a causa della crescente popolarità delle scommesse sportive con criptovaluta. Alcuni dei migliori siti di scommesse sportive crittografiche consentono anche diverse opzioni di criptovaluta per scommesse sportive come scommesse future, scommesse prop, ecc.

Tali giocatori sportivi, quindi, possono scegliere un sito di gioco d’azzardo crittografico in base alla criptovaluta preferita e alle opzioni di scommessa.

Come scommettere su siti di scommesse sportive di criptovaluta?

Il miglior sito di scommesse sportive crittografiche consente ai giocatori d’azzardo di scommettere utilizzando transazioni crittografiche. In effetti, le migliori scommesse sportive online accettano diverse criptovalute per finanziare gli account dei giocatori. Questi migliori siti di scommesse di criptovaluta consentono ai giocatori d’azzardo di effettuare prelievi e depositi di criptovaluta.

Scommettere su siti di scommesse sportive di criptovaluta è abbastanza semplice e anche conveniente. In base al tipo di token di criptovaluta, gli scommettitori possono beneficiare dei vantaggi offerti da queste reti di criptovalute. Ad esempio, la maggior parte delle monete digitali offre il vantaggio dell’anonimato.

Un altro motivo per la crescente popolarità dei siti sportivi di criptovaluta potrebbero essere i prelievi e i depositi fulminei. Una selezione più ampia di eventi sportivi e giochi con croupier virtuali come Dota 2 che possono essere scommessi potrebbe essere un altro motivo.

Ancora più importante, tuttavia, è la comodità offerta dalla criptovaluta che spinge molti a partecipare alle scommesse crittografiche.

L’industria delle scommesse sportive è piuttosto grande per numerosi scommettitori interessati a vari tipi di partite, tornei, ecc. Alcune giurisdizioni possono considerare legali i siti di gioco d’azzardo, mentre molte giurisdizioni possono imporre un divieto su tali siti di scommesse di criptovaluta. Le scommesse sportive sono parte integrante dell’industria del gioco d’azzardo.

L’incorporazione di transazioni crittografiche legalizza i siti di scommesse di criptovaluta. In effetti, i giocatori d’azzardo possono trovare una pletora di partite come calcio, cricket, hockey su ghiaccio, formula 1, corse di cavalli, MMA, Premier League, tra gli altri su alcuni dei migliori siti di scommesse sportive criptovaluta.

Criptovaluta popolare per le scommesse

Dopo l’inizio della prima moneta digitale, Bitcoin, molti altri token di criptovaluta sono stati introdotti sul mercato. In effetti, il mercato delle criptovalute rappresenta almeno $ 1,3 trilioni.

Sebbene esista una gamma più ampia di mercati, non tutti i diversi token di criptovaluta hanno successo. Detto questo, è importante scegliere la criptovaluta giusta per piazzare una scommessa sullo sport preferito.

Bitcoin Scommesse Sportive

L’utilizzo di Bitcoin (BTC) per le scommesse bitcoin e il prelievo delle stesse vincite è l’essenza delle scommesse sportive Bitcoin.

Alcuni dei siti di scommesse crittografiche di scommesse sportive online che supportano le transazioni di scommesse Bitcoin supportano anche le opzioni di pagamento in valuta tradizionale.

Quando si tratta del miglior sito di scommesse sportive Bitcoin, la disponibilità di un portafoglio crittografico integrato è qualcosa che si deve considerare. Questo perché un sito di scommesse crittografiche di scommesse sportive così massiccio offre disposizioni per l’acquisto e lo scambio di Bitcoin con denaro reale.

Ethereum Scommesse sportive

Simile a Bitcoin e Bitcoin Cash, Ethereum è una rete blockchain open source. Tuttavia, a differenza di Bitcoin, Ether ha vantaggi unici come i contratti intelligenti.

Le scommesse sportive su Ethereum coinvolgono il metodo di deposito di Ethereum per piazzare una scommessa. Alcuni siti supportano anche i prelievi di altre criptovalute e valute legali. Spesso si consiglia di scegliere una piattaforma di scommesse Ethereum con un limite di prelievo molto basso.

Ethereum è una delle poche monete di criptovaluta che sono alla pari con Bitcoin. Detto questo, piazzare una scommessa su siti di scommesse sportive basati su Ethereum è considerato sia sicuro che legale.

Ripple Scommesse sportive

XRP è la moneta nativa della rete Ripple che è meglio conosciuta per il suo sistema di regolamento lordo in tempo reale.

La rete Ripple è anche conosciuta come il miglior facilitatore di transazioni cross-country con commissioni apparentemente molto basse. Detto questo, una piattaforma di scommesse sportive Ripple consentirà agli appassionati di gioco d’azzardo di giocare in una piattaforma di scommesse sportive online situata in un altro paese.

Cardano Scommesse Sportive

Sebbene sia una piattaforma di criptovaluta decentralizzata, a differenza di Bitcoin, una piattaforma di scommesse sportive Cardano offre vantaggi distintivi. Alcuni di questi includono depositi e prelievi più economici insieme a una maggiore privacy del giocatore.

ADA è la moneta di criptovaluta preferita di qualsiasi piattaforma di scommesse sportive online Cardano. A differenza di Bitcoin, la rete Cardano presenta un algoritmo Proof-of-stake.

Basse commissioni di deposito e un interessante pacchetto di benvenuto sono offerti dalla maggior parte dei migliori siti di scommesse sportive online basati su Cardano.

Dogecoin Scommesse Sportive

Dogecoin ha una buona reputazione come valuta digitale basata sul divertimento. A differenza dei suoi contemporanei come Bitcoin (BTC), Ripple (XRP), ecc. Dogecoin ha una fornitura illimitata, che gli consente di gonfiarsi all’infinito.

I siti di scommesse sportive Dogecoin sono il mezzo migliore per aumentare le proprie partecipazioni Dogecoin. Mentre Dogecoin è una delle prime dieci valute digitali, la maggior parte delle migliori piattaforme di gioco d’azzardo crittografico lo offrono come opzione di deposito come fondi su cui scommettere.

Litecoin Scommesse Sportive

Litecoin è una delle valute digitali che hanno mostrato una crescita più rapida del valore simile a Bitcoin. Le scommesse sportive Litecoin comportano il finanziamento del proprio account di scommesse sportive utilizzando Litecoin per le scommesse.

Il sito di scommesse crittografiche end-to-end supporta i pagamenti Litecoin. Tali scommesse sportive consentono alle persone di acquistare LTC utilizzando una carta di credito o altre opzioni di pagamento. Inutile dire che si applicano le commissioni standard di deposito e prelievo.

Binance Coin Scommesse sportive

Le scommesse sportive sulle monete Binance prevedono l’uso della valuta nativa dello scambio crittografico Binance.

Come affermato in precedenza nell’articolo, i criteri per la scelta della migliore piattaforma di scommesse riguardano il numero di token digitali supportati dal suddetto sito di scommesse crittografiche. Binance è una delle ultime criptovalute che ha raccolto popolarità come Bitcoin, rendendola una delle scelte popolari per le scommesse.

Bitcoin Cash Scommesse sportive

Ci sono numerosi siti di scommesse di criptovaluta che supportano le scommesse sportive bitcoin cash come Bitcoin Cash è popolare come Bitcoin, la prima valuta digitale.

Stellar Scommesse Sportive

I token Stellar sono ancora un altro dei primi dieci token di criptovaluta alla pari con Bitcoin che rende popolari le scommesse sportive Stellar. Il valore della moneta è sempre più simile al bitcoin, rendendolo un asset di investimento ideale.

Tether Scommesse Sportive

Tether come valuta digitale ha una propria serie di meriti che vengono estesi alle scommesse sportive Tether.

La linea di fondo per l’utilizzo di denaro digitale per piazzare scommesse è aumentare le proprie partecipazioni in risorse digitali.

Pro e contro del sito di scommesse sportive di criptovaluta

Pro Contro Promozioni e bonus interessanti tra cui bonus di benvenuto. Mancanza di chargeback. Bassa commissione di prelievo e deposito. Volatilità del mercato delle criptovalute. Massima trasparenza grazie alla rete blockchain. Transazioni irreversibili. Una miriade di attività sportive tra cui scegliere. Commissioni addebitate per il prelievo di fondi. Assistenza clienti di prim’ordine e servizio più attraente Pagamenti in giornata senza restrizioni sull’importo del deposito o del prelievo. Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Campionati sportivi di scommesse crittografiche

Alcune delle scommesse popolari con gli sport di criptovaluta includono e non sono limitate a calcio, hockey, cricket, eSports, ecc. Mentre le opzioni sono molte, il trucco sta nel selezionare il giusto tipo di opzione di scommessa.

Scommesse sul calcio Crypto

Scommettere sul risultato nelle scommesse sul calcio Bitcoin o crypto è lo stesso dei tradizionali siti di scommesse di criptovaluta. Il calcio è infatti uno degli sport più comuni su cui si scommettono risultati per guadagnare profitti. Qui, la persona che piazza la scommessa in genere indovina la squadra che probabilmente vincerebbe la partita.

I diversi tipi di scommesse come Moneyline, Parlay, ecc. Sono applicabili per le scommesse sulle partite di calcio.

NHL Crypto Scommesse

Scommettere sull’esito delle partite di hockey è più facile con le scommesse crittografiche NHL, il che lo rende legale e sicuro. La maggior parte dei siti di scommesse di criptovaluta consente ai propri visitatori di scommettere sulle scommesse NHL di supporto all’hockey.

Lo spread di punti è il tipo più comune di scommessa che si applica all’hockey NHL. Le regole e i requisiti sono gli stessi degli altri eventi sportivi che coinvolgono denaro digitale.

SCOMMESSE UFC Crypto

UFC o Ultimate Fighting Championship è un torneo che coinvolge le arti marziali miste o lo sport MMA. MMA è uno sport popolare per le opzioni di scommesse sportive online. In effetti, alcune delle famose scommesse sportive online consentono di scommettere sui risultati delle scommesse crittografiche UFC.

Scommettere sulle MMA è simile a qualsiasi altro sport di scommesse Bitcoin UFC o crypto betting. Alcuni siti di scommesse crittografiche consentono anche ai loro visitatori di piazzare scommesse sui campionati di combattimento eSports quando hanno un account di gioco.

NBA Crypto Scommesse

Il basket è un altro sport popolare ampiamente scommesso dagli appassionati del gioco.

La crescita delle scommesse sportive online ha permesso alle scommesse crittografiche NBA, rendendo semplice e conveniente per gli appassionati di basket supportare le loro squadre preferite.

Scommesse crypto NFL

La NFL è una delle principali leghe di calcio che ha fan in tutto il mondo, rendendolo un evento popolare per le scommesse crittografiche. Mentre si sceglie il miglior sito di scommesse crittografiche, è importante assicurarsi se supporta le scommesse crittografiche NFL e vari token di criptovaluta come Bitcoin, Litecoin, ecc. Alcune scommesse sportive consentono inoltre ai visitatori di giocare utilizzando sia denaro fiat che digitale.

MLB Crypto Scommesse

La continua crescita delle valute digitali come Bitcoin ha incorporato varie partite sportive e tornei tra cui le scommesse crittografiche MLB. Pertanto, le varie opzioni sportive per piazzare scommesse possono essere utilizzate come fattore per la scelta delle migliori scommesse sportive online.

Scommesse Crypto Cricket

I migliori siti di scommesse Bitcoin per cricket e altri sport hanno una moltitudine di opzioni per le scommesse sportive. Con il layout più attraente e la straordinaria esperienza utente, i giocatori possono divertirsi a scommettere sul cricket e altri sport attraverso scommesse sportive dedicate che accettano Bitcoin e altre risorse o casinò crittografici che offrono scommesse sul cricket crittografico oltre ai giochi con croupier del casinò online e ai giochi da tavolo.

Il cricket come sport è estremamente popolare in Africa, Europa e Asia, il che significa che queste località avranno il più alto numero possibile di giocatori disposti a scommettere su siti di scommesse sul cricket crittografico che accettano Bitcoin e anche altre importanti criptovalute.

Crypto Scommesse Sportive Dapps

Con l’avvento di diverse criptovalute come Bitcoin, le dApp di scommesse sportive crittografiche nei casinò crittografici sono emerse come un’alternativa efficiente per i casinò online tradizionali. Le applicazioni decentralizzate, note anche come dApps, sono abilitate dalla tecnologia blockchain e operano su una rete blockchain P2P decentralizzata. Queste dApp di scommesse funzionano allo stesso modo di altri software e si basano su un sito Web di gioco d’azzardo o un’app mobile.

La caratteristica più unica delle dApp di scommesse sportive crittografiche è la natura indistruttibile, non avendo un punto centrale o singolo di fallimento. Essendo decentralizzate, le dApp sono in grado di controllare tutti i dati e le attività attraverso il supporto di reti blockchain distribuite. Ciò significa che le dApp funzionano su sistemi blockchain invece di funzionare su server centralizzati.

Trova i migliori siti di scommesse Crypto

È molto importante trovare i migliori siti di scommesse di criptovaluta per vari motivi, alcuni dei quali sono i seguenti;

La maggior parte dei migliori siti di scommesse di criptovaluta online offre quote migliori insieme alla maggior parte dei tipi di opzioni di scommessa.

Alcune delle migliori piattaforme di scommesse sportive online offrono pagamenti più rapidi, mentre il tradizionale sito di scommesse sportive richiede fino a un paio d’ore a pochi giorni. Pertanto, per pagamenti immediati, scegli un settore di scommesse sportive di alto livello.

Un altro aspetto importante è che si ritiene che i migliori siti di scommesse crittografiche siano più sicuri dei tradizionali siti di scommesse sportive online. La ragione di ciò è la tecnologia di base della blockchain del token crittografico che fornisce una maggiore sicurezza.

Suggerimenti per trovare le migliori scommesse sportive Crypto

Ogni piattaforma di scommesse sportive è diversa dall’altra; che si tratti delle opzioni di pagamento, bonus di deposito, pacchetto di benvenuto, opzioni sportive su cui scommettere, tra gli altri. Pertanto, è imperativo scegliere la soluzione giusta per soddisfare le proprie esigenze personali.

Informazioni su Crypto Sportsbook

Con la crescente domanda di opzioni di scommesse sportive, ogni giorno vengono sviluppati sempre più siti di scommesse sportive. Le scommesse sportive di scommesse crittografiche hanno offerte di scommesse sportive di alta qualità e vantano molti mercati di scommesse diversi. Le scommesse sportive su Bitcoin e criptovalute sono diventate entrambe molto più attraenti a causa delle loro basse commissioni e di una variegata collezione di giochi giocati utilizzando Bitcoin e altcoin.

Il processo di registrazione delle scommesse sportive include la creazione di un nome utente insieme all’indirizzo e-mail e alla password dell’utente. Se l’utente ha un codice promozionale, inserisci il codice per ottenere bonus e promozioni come un generoso pacchetto di benvenuto. Gli utenti che scommettono sui migliori siti crittografici non hanno bisogno di fornire alcuna informazione personale o finanziaria per iniziare a scommettere.

Tuttavia, nel caso in cui l’utente abbia dimenticato o smarrito la password, l’opzione di recupero della password può essere utile. Il sito di scommesse sportive invierà via e-mail una password all’ID e-mail registrato, cambierà di nuovo la password e inizierà a giocare a diversi sport e giochi da tavolo utilizzando Bitcoin e altre importanti criptovalute come Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin e molti altri. Si noti che questi libri sportivi crittografici sono anche popolari per i loro programmi di riferimento. Se un amico o un parente ha inviato un codice di riferimento o un codice QR, l’utente può utilizzare il codice promozionale per ottenere ulteriori cashback e sconti. Questa funzione è apprezzata sia dal referente che dall’arbitro.

Paesi soggetti a restrizioni

Ci sono restrizioni nazionali? Questa è la prima domanda che deve essere affrontata per capire se i siti di scommesse sportive sono accessibili dal paese di residenza dello scommettitore o meno e quali sono le preferenze del paese.

Ogni piattaforma di scommesse sportive presenta un elenco di paesi soggetti a restrizioni nella sezione FAQ. I visitatori possono anche chiedere consiglio al servizio clienti per comprendere le legalità coinvolte.

Reputazione

È importante scegliere un fornitore di servizi affidabile. Il tipo di servizio clienti fornito è un chiaro indicatore della reputazione della piattaforma. Scegli sempre un sito di scommesse crittografiche che fornisca informazioni complete sulla struttura delle commissioni, il bonus offerto, l’accesso ai fondi per piazzare una scommessa, ecc. Il sito di scommesse sportive giusto consentirà ai giocatori di accedere ai loro fondi di deposito 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Sport, Linee, Quote

Analizzare le quote, le linee e le partite sportive disponibili per scommettere è un’altra considerazione per la scelta della giusta piattaforma di scommesse sportive. Inoltre, assicurati che il sito offra le giuste probabilità per il numero di fondi crittografici che uno è pronto a spendere o meno.

Anonimato

Scommettere usando Bitcoin (BTC) è abbastanza popolare. Anche la comprensione dei fondi minimi richiesti e dei limiti di prelievo per incassare l’importo di cui il cliente ha bisogno è importante. Mentre una piattaforma di scommesse sportive crittografiche Bitcoin offre l’anonimato, è necessario assicurarsi di avere la protezione con password e la verifica dell’indirizzo e-mail impostate per proteggere i fondi dei clienti.

Velocità e termini di pagamento e prelievo

Mentre i siti di scommesse sportive crittografiche sono noti per il prelievo più rapido di fondi, il tempo varia ed è determinato dal tipo di token coinvolto. Pertanto, è importante conoscere le velocità di deposito e prelievo del sito in questione.

Programmi VIP, Bonus e Promozioni

Oltre alle quote offerte e alla libreria di giochi come poker, slot moderne, ecc., È importante conoscere i bonus e le promozioni coinvolte nel programma VIP. Bonus di deposito, bonus di benvenuto o qualsiasi altra promozione regolare sono elementi importanti da considerare quando si sceglie un sito di scommesse. È un dato di fatto, il più delle volte, gli scommettitori scelgono un sito di scommesse che offre un programma VIP con una miriade di bonus sotto forma di Bitcoin o altra valuta.

Paesi che supportano i migliori siti di scommesse Crypto

In genere i paesi che considerano legale la criptovaluta e il gioco d’azzardo sono quelli che supportano i siti di scommesse crittografiche. Molti paesi considerano Legale Bitcoin (BTC), che è anche incluso in questo elenco. Esempi di paesi che supportano le scommesse crittografiche includono Stati Uniti, India, Cina, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Germania, Giappone, Svizzera, ecc.

Metodi di pagamento

Un metodo di pagamento diverso si applica a diverse scommesse sportive, inclusa la commissione coinvolta. Alcune scommesse sportive supportano i metodi di pagamento con carta di credito per effettuare un deposito, mentre altre offrono diversi tipi di gateway di metodi di pagamento. Anche i limiti sui prelievi e sui depositi, inclusa la commissione applicabile, differiscono da un sito all’altro. Alcuni hanno depositi gratuiti, mentre altri addebitano una commissione di deposito. Come parte di promozioni speciali, alcune scommesse sportive online forniscono un ulteriore bonus di benvenuto sui depositi iniziali effettuati.

Assistenza clienti

La maggior parte dei rinomati Bitcoin o la maggior parte dei casinò crittografici con una sezione di scommesse sportive offrono supporto per chat dal vivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Alcuni offrono anche supporto via e-mail, i cui link si possono trovare nella loro pagina del servizio clienti.

Recente crescita delle scommesse sportive Crypto

Negli ultimi anni, le scommesse crittografiche hanno mostrato un’enorme crescita grazie alla facilità e alla convenienza. Le promozioni speciali, le commissioni basse e i pagamenti più rapidi stanno trasformando i siti di scommesse sportive con il panorama crittografico.

In che modo Crypto cambierà il futuro delle scommesse sportive?

Crypto come Bitcoin, Bitcoin Cash, Ripple, Ether, ecc. Offrono molti vantaggi. Questi vantaggi si applicano anche alle scommesse sportive bitcoin o ai siti di scommesse bitcoin. Le scommesse sportive di criptovaluta cambieranno sicuramente il futuro del mondo del gioco d’azzardo. Ciò è attribuito all’integrità espressa dalla rete di criptovalute.

Alcuni dei vantaggi delle scommesse sportive di criptovaluta includono; prelievi e depositi più rapidi. Accesso a speciali bonus crittografici. Ad esempio, bonus di deposito crittografico, bonus di benvenuto, ecc.

Molto spesso le scommesse sportive crittografiche presentano pagamenti in giornata per la maggior parte dei prelievi. Depositi crittografici illimitati e limite minimo di deposito molto basso. Alcuni offrono anche bassi limiti di prelievo.

La maggior parte delle migliori scommesse sportive non addebita commissioni aggiuntive su prelievi e depositi. L’anonimato dell’utente è un dato di fatto per la maggior parte delle criptovalute. Gli scommettitori possono scegliere tra una miriade di scommesse sportive online.

Le scommesse sportive di criptovaluta end-to-end offrono una maggiore sicurezza attraverso la tecnologia blockchain della rete di monete che non può essere manipolata o hackerata.

Alcuni degli altri principali vantaggi sono i seguenti;

Velocità

La velocità è uno dei principali vantaggi. Le criptovalute sono ben note per le transazioni più veloci in cui ogni transazione viene verificata e confermata sulla blockchain della rete di monete digitali. Poiché ogni transazione viene immessa come blocco, non vi è alcun margine per la manomissione del libro mastro pubblico.

I visitatori possono piazzare una scommessa molto più velocemente rispetto alle scommesse sportive standard poiché la maggior parte dei siti ha portafogli crittografici integrati. Pertanto, l’acquisto di criptovalute per i conti di finanziamento è abbastanza semplice e veloce.

I pagamenti sono molto più veloci come detto sopra in cui la maggior parte delle scommesse sportive crittografiche incassa i guadagni dei vincitori lo stesso giorno. Depositi più veloci rispetto alle scommesse sportive standard che richiedono fino a 3-4 giorni lavorativi sono un altro vantaggio.

Volatilità

Le criptovalute sono monete digitali altamente volatili che le rendono un asset di investimento molto popolare. Il mercato delle criptovalute è altamente volatile. A causa della sua elevata volatilità, gli high roller possono trarre profitto a lungo termine incassando le criptovalute vinte quando il valore di queste monete aumenta.

Alcune delle criptovalute popolari come Bitcoin, Bitcoin Cash, ecc. Sono risorse digitali altamente volatili e in rapido movimento. Pertanto, è possibile investire in piccole quantità e moltiplicarle scommettendo su siti di scommesse crittografiche. È un dato di fatto, i siti di gioco d’azzardo crittografici sono un modo infallibile per aumentare le proprie partecipazioni crittografiche.

Maggiori opzioni indipendentemente dalle regioni

Cryptos come Bitcoin e altri sono per lo più decentralizzati in natura. Ciò significa che non sono governati o controllati da una singola autorità come banche o governi, a differenza delle valute legali. Detto questo, i token crittografici possono essere utilizzati per le transazioni globali. I siti Web di scommesse sportive crittografiche consentono agli utenti di diverse regioni di accedere a siti di gioco d’azzardo crittografici di altri paesi o giurisdizioni.

Esistono numerosi siti di gioco d’azzardo BTC che dispongono di una sezione di scommesse sportive crittografiche che consente un facile accesso anche a quegli utenti in cui le soluzioni di gioco d’azzardo sono considerate illegali. In poche parole, i giocatori non sono vincolati da alcun regolamento o altra restrizione.

Alcuni dei migliori siti di gioco d’azzardo crittografico presentano giochi da casinò online oltre a una sezione di scommesse sportive. Pertanto, gli utenti possono giocare a una miriade di giochi da casinò online come poker, giochi da tavolo, giochi di slot, ecc.

Privacy e sicurezza

Sicurezza, protezione e privacy sono fattori importanti da considerare quando si visita un sito Web di scommesse sportive. Rispetto ai siti di scommesse standard, un bookmaker basato su criptovalute offre ulteriore sicurezza ai propri clienti. Gli utenti possono scegliere l’autenticazione a due fattori per la protezione con password durante il processo di registrazione dell’account.

Le scommesse sportive basate su criptovalute offrono anche una privacy che consente scommesse anonime. Mentre i clienti devono completare KYC durante la registrazione dell’account, i trasferimenti che coinvolgono qualsiasi moneta digitale rimangono anonimi. Tuttavia, è possibile accedere alle informazioni della transazione che comportano i trasferimenti di depositi e prelievi registrati sui registri pubblici.

Alcune delle migliori scommesse sportive sono in regola con le leggi locali sul gioco d’azzardo. Tali siti di scommesse supportano anche metodi di pagamento crittografici e fiat per migliorare la loro sicurezza. In effetti, la reputazione di qualsiasi sito Web di scommesse sportive può essere misurata dal fatto che supportino o meno criptovalute diverse.

Oltre ai requisiti KYC, una piattaforma di scommesse sportive affidabile offre anche la verifica dell’identità per una maggiore sicurezza.

Tipi di scommesse sportive

Gli scommettitori più esperti che frequentano le scommesse sportive online credono che la scelta dei migliori tipi di scommesse crittografiche da piazzare sia importante per massimizzare le loro vittorie.

Mentre esiste una vasta gamma di opzioni e tipi di scommesse sportive crittografiche, acquisire esperienza in uno o più stili di scommessa aiuterà sicuramente. Di seguito sono elencati alcuni dei tipi comuni di tipi di scommesse crittografiche popolari tra i giocatori d’azzardo nei casinò online.

Tipi di scommesse

Moneyline: Scegliere il vincitore

Quando i giocatori di casinò fanno una scommessa Moneyline, piuttosto che uno spread di punti, scelgono una squadra per vincere dritto e quadrato. In genere una scommessa Moneyline si applica a giochi da casinò come hockey, cricket, baseball, ecc. Conosciuta anche come la scommessa vincente, una scommessa Moneyline è il tipo più semplice di scommessa.

Moneyline implica la scelta di un potenziale vincitore di una partita o di un evento. Mentre Moneyline ha il suo vantaggio, c’è anche un certo livello di rischio coinvolto. E questo perché l’importo che i giocatori devono scommettere può spesso essere superiore alle vincite, specialmente quando gli sfavoriti piuttosto che i favoriti della folla vincono una partita.

Totali sopra/sotto

Total, noto anche come over-under è un altro tipo popolare di scommessa in cui i giocatori scommettono sul punteggio combinato delle squadre coinvolte in una partita.

I giocatori possono andare oltre il punteggio o sotto il punteggio. In totale, il bookmaker in genere imposta la linea per un punteggio totale, che potrebbe essere i gol o le corse segnate, a seconda del tipo di sport. I giocatori scommetteranno quindi sull’esito del gioco in termini di se il totale è più alto (sopra) o inferiore alla linea impostata.

Point Spread: margine di vittoria o perdita

Nelle scommesse online a punti, i giocatori scommettono sul giocatore della partita che è probabile che “copra lo spread”. Qui, il bookmaker crea lo spread facendo scommettere i giocatori della partita uguali favoriti. In uno spread di punti, al perdente vengono “dati” punti mentre al favorito vengono detratti punti.

Quindi, come funziona questo tipo di scommessa?

Quando un giocatore d’azzardo sostiene un favorito menzionato nello spread dei punti, sta cercando di vincere la scommessa con un margine maggiore della dimensione dello spread. E, mentre sostiene un perdente, il giocatore d’azzardo scommette sulla vittoria o sulla perdita del margine, che è inferiore alla dimensione dello spread.

Scommesse futures: scommesse a lungo termine

Le scommesse futures sono anche indicate come scommesse definitive.

Qui, i giocatori scommettono sul vincitore di una partita, torneo, campionati, ecc. Molto prima dell’inizio della partita. I futures sono a volte indicati anche come scommesse crittografiche ante-post. Futures si applica a vari tipi di giochi sportivi tra cui e non limitato a golf, calcio, calcio, tennis, ecc.

Prop Betting: Colpire pietre miliari

Prop betting o proposition betting, noti anche come specials sono scommesse poste su un aspetto specifico o prop di una partita, che a loro volta influenzeranno l’esito della partita.

Scommettere sulla squadra che avrebbe segnato per prima o un giocatore che ha segnato il punteggio più alto costituisce scommesse prop. A differenza degli altri tipi di scommesse, la fortuna non tiene conto delle scommesse prop in quanto si basa su strategie e analisi.

Parlay Betting: combinare le scommesse

Le scommesse Parlay comportano la combinazione delle scommesse crittografiche e sono anche indicate come moltiplicatori o accumulatori. Qui lo scommettitore è autorizzato ad avere più selezioni per una singola scommessa. Per esempio; piuttosto che scegliere una squadra in un torneo, lo scommettitore può selezionare più di una squadra.

Mentre i rendimenti su questo tipo di scommessa sono piuttosto alti, ci sono possibilità di perdere l’intera scommessa anche quando una squadra nella lista selezionata perde il torneo. Anche i pagamenti nelle scommesse parlay differiscono e sono determinati dalle scommesse sportive o dai siti di scommesse bitcoin.

Si consiglia ai lettori di notare che alcuni dei termini di cui sopra sono chiamati qualcosa di diverso in base al paese di residenza.

Il sito web di scommesse sportive in criptovaluta è una criptovaluta end-to-end?

Qualsiasi sito di scommesse di criptovaluta può essere un sito Web di sole criptovaluta (sito di scommesse di criptovaluta end-to-end) o un sito di scommesse bitcoin standard.

La differenza sta nei metodi di pagamento e nelle operazioni del sito web. Gli scommettitori possono scegliere un sito in base alle loro esigenze specifiche.

Siti standard

Alcuni dei migliori siti di scommesse sportive di criptovaluta forniscono sia valuta fiat che metodi di pagamento in criptovaluta sia per depositi che per prelievi. Tuttavia, un sito Web standard può o non può supportare le transazioni di criptovaluta.

Siti end-to-end

Molto spesso, la migliore sezione di scommesse sportive online crittografiche di un casinò online registra tutte le transazioni su un libro mastro pubblico offrendo la massima trasparenza agli scommettitori sportivi. La gestione e le operazioni dei siti crittografici completamente supportati dalla criptovaluta e dalla sua tecnologia sottostante sono indicati come siti di scommesse crittografiche end-to-end.

Conclusione

Sta crescendo in popolarità come uno dei metodi per aumentare le proprie partecipazioni in criptovaluta. Rispetto ai siti di scommesse sportive standard, le scommesse sportive con criptovaluta offrono numerosi vantaggi come bonus e promozioni. In poche parole, le scommesse crittografiche comportano il piazzamento di una scommessa su qualsiasi sport con token di criptovaluta come Bitcoin, Bitcoin Cash, Ripple, ecc.

Alcuni dei migliori siti forniscono anche bonus di valuta aggiuntivi come un bonus di deposito, un pacchetto di benvenuto, ecc. In questo articolo, abbiamo menzionato i diversi tipi di scommesse crittografiche e siti di scommesse sportive in base alle valute supportate.

Domande frequenti

Il sito web di scommesse sportive crittografiche è legale?

Dipende dalla giurisdizione del giocatore d’azzardo in cui si applicano le leggi sul gioco d’azzardo. Tuttavia, poiché la criptovaluta offre un’esperienza utente unica, anche gli scommettitori di paesi con restrizioni sul gioco d’azzardo possono visitare qualsiasi sito di scommesse sportive basato su valuta digitale.

È sicuro piazzare scommesse sportive con cripto?

Piazzare una scommessa crittografica è relativamente più sicuro che piazzare una scommessa che coinvolge una valuta tradizionale. Il ragionamento alla base di questo è che qualsiasi tipo di moneta crittografica è supportata da blockchain. E, anche se i token facilitano l’anonimato dell’utente, la transazione in valuta digitale viene sempre contabilizzata. Questo è qualcosa da considerare quando si sceglie di piazzare una scommessa su un sito di scommesse sportive standard rispetto a uno che supporta i token di criptovaluta.

Qual è lo sport più redditizio su cui scommettere?

Molti giocatori d’azzardo di successo considerano le partite di calcio e basket abbastanza prevedibili. Tuttavia, piuttosto che il gioco, il tipo di scommessa è importante per guadagnare profitti.

Come scommettere su qualsiasi sport con Bitcoin?

Per piazzare scommesse Bitcoin, è necessario prima creare un account utente nei siti di scommesse crittografiche del casinò online con scommesse sportive. Mentre alcuni dei migliori casinò crittografici online hanno portafogli crittografici, altri richiedono ai giocatori d’azzardo di aprire un account portafoglio Bitcoin. I portafogli Bitcoin consentono alle persone di acquistare Bitcoin utilizzando denaro fiat. Dopo aver acquistato Bitcoin, devono depositare lo stesso nel loro account del casinò. Ora, tutto ciò che è necessario è scommettere e ritirare i guadagni sotto forma di Bitcoin o della sua valuta equivalente.

È disponibile scommettere su DApp?

Sì, alcuni dei noti siti di scommesse crittografiche offrono DApp per scommesse sportive.