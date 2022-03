I migliori siti di Stellar Gambling

Stellar Lumens è una criptovaluta popolare sviluppata da Stellar Development Foundation e ha guadagnato slancio negli ultimi 2 anni, specialmente nel settore del gioco d’azzardo online Stellar. XLM, l’unità crittografica di Stellar, viene ampiamente utilizzata come metodo di pagamento popolare in vari casinò di criptovaluta.

Idealmente, una migliore piattaforma di siti di gioco d’azzardo XLM basata su blockchain consente ai giocatori di scambiare e giocare con valuta digitale come Bitcoin, Ethereum e altre importanti criptovalute tra cui Stellar Lumens.

Il gioco d’azzardo con Stellar è redditizio e il settore ha un’enorme capitalizzazione di mercato. La ragione del suo successo è dovuta alla sua velocità di transazione, convenienza, basse commissioni di transazione e una selezione di giochi da casinò molto divertenti.

Inoltre, molti casinò online popolari hanno realizzato l’evidente ascesa di XLM e hanno iniziato ad adottare la valuta per soddisfare i suoi giocatori e consentire loro di godere dei vantaggi dei casinò online Stellar e del mercato del gioco d’azzardo in continua crescita.

I casinò online Stellar Lumens offrono pieno accesso a un ambiente di casinò completamente regolamentato e autorizzato in cui i giocatori d’azzardo possono trovare i giochi da casinò più popolari tra cui giochi da casinò dal vivo, giochi da tavolo, slot, giochi di carte, video poker e molti altri.

Come puoi usare Stellar per giocare?

Molti siti di scommesse sportive btc online hanno iniziato ad accettare depositi e prelievi stellari. Il gioco d’azzardo con Stellar fornisce uno dei processi più veloci e semplici da utilizzare quando si tratta di velocità e consumo di energia.

Inoltre, i crescenti vantaggi hanno incoraggiato più persone a utilizzare Stellar per scommettere su diversi casinò di criptovaluta. Il gioco d’azzardo su Stellar offre anche molti vantaggi come bonus generosi, enormi promozioni e costi di transazione ragionevoli.

Il gioco d’azzardo con Stellar quando si tratta di scommesse sportive crittografiche online è semplice e diretto.

Iscriviti o registrati in un casinò Stellar

Collega il conto bancario o della carta con il conto del casinò Stellar

Acquista monete Stellar Lumens (XLM) per scommesse sportive o giochi d’azzardo

Scegli siti di casinò crittografici online affidabili e affidabili o siti di scommesse sportive

Crea un account sul sito del casinò

Richiedi il bonus di benvenuto

Seleziona il mercato delle criptovalute preferito per le scommesse

Piazza la prima scommessa su un sito di gioco d’azzardo o di casinò XLM

Gioco d’azzardo stellare vs gioco d’azzardo tradizionale

GIOCO D’AZZARDO STELLARE GIOCO D’AZZARDO TRADIZIONALE Maggiore velocità di transazione che di solito è entro 24 ore. Le transazioni richiedono circa 10-12 giorni per essere completate. Supporta una varietà di metodi di pagamento moderni tra cui Stellar e altre criptovalute. Supporta solo i metodi di pagamento tradizionali come carta di credito, carta di debito, bonifici bancari o bancari. Offre giochi dimostrabilmente equi con la massima sicurezza e anonimato. Offre funzionalità di privacy o sicurezza al di sotto della media.

Pro e contro di Stellar Gambling

Stellar Lumens si promuove come un’opzione di pagamento distribuita open source che non vede l’ora di connettere giocatori di casinò online da ogni angolo del mondo. Stellar Lumens può raggiungere questo obiettivo con successo consentendo transazioni transfrontaliere efficienti e istantanee.

Il token nativo di Stellar Lumens, XLM, viene utilizzato all’interno della blockchain per l’elaborazione delle commissioni di transazione e per l’ulteriore sviluppo dell’asset digitale all’interno della rete Stellar.

In questo modo, la moneta Stellar Lumens può fornire transazioni più economiche e veloci rispetto ad altri metodi bancari.

Per saperne di più sui vantaggi e gli svantaggi dei casinò Stellar, continua a leggere di seguito: –

Vantaggi

Dimostrabilmente equo

L’algoritmo dimostrabilmente equo si basa sulle tecnologie avanzate che consentono la randomizzazione online e forniscono un nuovo livello di apertura ed equità. L’algoritmo dimostrabilmente equo utilizza i vantaggi della blockchain per rendere le azioni di randomizzazione come lanciare una moneta o mescolare un mazzo di carte. Questo processo di randomizzazione è interamente verificabile da tutti i giocatori d’azzardo che giocano ai giochi da casinò Stellar.

L’uso di un algoritmo dimostrabilmente equo da parte dei casinò Stellar genera le mani e le mantiene per essere verificate in seguito dai giocatori. Con questo algoritmo, i casinò online non hanno bisogno di utilizzare alcunasocietà di 3° partito poiché funge da libro mastro pubblico e, quindi, non è necessario essere riconosciuti da un’autorità o da un organismo di regolamentazione.

Commissioni basse

Ciò che rende unici Gli Stellar Lumen sono i loro processi di transazione che si svolgono sulla rete decentralizzata Stellar. Rispetto ai metodi bancari tradizionali o ad altre opzioni di pagamento in criptovaluta, la rete Stellar offre non solo un’elaborazione più rapida, ma anche una delle strutture tariffarie più basse.

In molti casi, la rete Stellar elabora le sue transazioni tra 2 e 5 secondi e le commissioni sono il più nominali possibile. Se un giocatore cambia una criptovaluta per un’altra sulla rete Stellar, le commissioni sostenute possono essere a partire da £ 0,00006 per ogni transazione.

Privacy e sicurezza

I migliori casinò online offrono vantaggi in termini di sicurezza della rete blockchain. Gli scommettitori che cercano la privacy mentre giocano d’azzardo online possono unirsi ai casinò Stellar. I siti di gioco d’azzardo online Stellar sono raccomandati dagli esperti poiché sono noti per fornire alti livelli di sicurezza e privacy.

I siti di casinò Stellar Lumens e XLM sono attualmente superiori per le loro transazioni di base e gli scopi di gioco d’azzardo a differenza di altri giganti come Bitcoin, Ethereum e Dogecoin nel settore del gioco d’azzardo.

Oltre alla privacy e alla sicurezza, ci sono diversi motivi per cui le persone amano giocare sui casinò online Stellar come il gioco d’azzardo per il grande bonus di benvenuto, giri gratuiti che offrono eccitazione, un’esperienza di gioco avvincente che garantisce sicurezza e protezione ai giocatori, con la più grande e più recente tecnologia all’avanguardia e molti altri.

Depositi minimi bassi

I migliori casinò online che accettano Stellar Lumens sono noti per offrire i depositi minimi più bassi, il che non è così comune nei casinò online tradizionali. Questa funzione è ideale per i giocatori d’azzardo per la prima volta.

Per poter godere di bonus di benvenuto e continuare a giocare nei casinò Stellar, tutti i giocatori devono mantenere un deposito minimo. Alcuni casinò online richiedono un enorme deposito minimo da mantenere in ogni momento. Ma i casinò Stellar risolvono questo problema, soprattutto per i nuovi scommettitori che hanno pochissima esperienza e fondi.

Massimi elevati

Oltre ad offrire depositi minimi bassi, un altro grande vantaggio del gioco d’azzardo in un casinò Stellar sono i massimi alti. Mentre i minimi bassi sono adatti per gli scommettitori per la prima volta, i massimi alti sono ideali per gli high roller o i giocatori esperti.

I depositi massimi si riferiscono alla quantità massima che i casinò online accetteranno dal giocatore come deposito. Il deposito massimo può variare da un casinò online all’altro poiché ci sono vari fattori che entrano in gioco.

Gli high roller sono solitamente offerti massimi più alti nei casinò Stellar.

I casinò online sono regolamentati rigorosamente per assicurarsi che promuovano il gioco d’azzardo online sicuro e responsabile. Questo è il motivo per cui i casinò Stellar impongono limiti massimi di deposito ai giocatori, per proteggere le loro spese e contro il gioco d’azzardo online irresponsabile. Poiché il gioco d’azzardo online è più accessibile ai giocatori di tutto il mondo, devono essere più rigorosi.

Più veloce di Bitcoin

Per i giocatori che cercano i migliori siti di scommesse sportive che supportano le opzioni di pagamento più affidabili, semplici e veloci, i siti crittografici Stellar dovrebbero essere la destinazione finale.

I casinò Stellar completano i loro processi di deposito in pochi secondi mentre i prelievi vengono elaborati in poche ore. L’esclusivo Stellar Consensus Protocol è una delle caratteristiche più innovative di Stellar Lumens.

Il protocollo Stellar è una rete di sistemi dislocati in tutto il mondo che controlla e ricontrolla le azioni degli altri. Questo rende i casinò Stellar e i depositi e i prelievi XLM più veloci rispetto ad altri sistemi di pagamento.

Difetto

Rischio di perdita

Venendo agli svantaggi dell’utilizzo di Stellar Lumens per il gioco d’azzardo, il primo punto riguarda i rischi e le incertezze di giocare con il token Stellar XLM.

Mentre ci sono aspetti positivi della volatilità stellare, ci sono anche aspetti negativi che devono essere presi in considerazione. Le variazioni di prezzo negative possono strappare tutte le gioie di una grande vittoria. Questo è il motivo per cui i giocatori devono essere consapevoli della volatilità di una criptovaluta.

Per evitare completamente questa volatilità della criptovaluta Stellar mentre si godono i numerosi vantaggi della crittografia, i giocatori dovrebbero prendere in considerazione il gioco d’azzardo con le stablecoin.

Un rischio legato al gioco d’azzardo in un casinò Stellar è che la rete è alimentata da una catena di sistemi informatici indipendenti che convalidano costantemente il lavoro l’uno dell’altro. Questo sistema non ha un’autorità centrale ed essendo open source, tutti possono eseguire il validatore. Quindi, potrebbero esserci rischi se il decentramento non viene mantenuto.

Licenze e regolamentazione del sito

Uno scambio di criptovalute o scommesse sportive detiene licenze offshore per motivi di monitoraggio e normativi. Sfortunatamente, questo rende i siti di scommesse meno affidabili e soggetti a rischi poiché i giocatori ottengono una protezione minima contro gli hacker e le pratiche fraudolente. Gli esperti consigliano ai giocatori d’azzardo di essere vigili. I casinò online Stellar dovrebbero appartenere alle prime 5 opzioni in un elenco di preferenze dei giocatori.

Il problema principale qui è che un casinò online Stellar non possiede incentivi economici redditizi per la creazione di un nodo e quindi il loro numero è estremamente limitato. Inoltre, ci sono nodi con funzioni aggiuntive che richiedono l’approvazione Stellar. Quindi, tutto sommato, sebbene il sistema sia teoricamente decentralizzato, non è strettamente regolamentato come il casinò Bitcoin e il casinò Ethereum.

Non ampiamente accettato

È vero che molti casinò crittografici non supportano i depositi XLM o offrono Stellar come metodo di pagamento. Questo tende ad essere un grosso svantaggio di questa valuta digitale poiché molti giocatori d’azzardo sui siti di gioco d’azzardo non sono ancora a conoscenza di questa criptovaluta e dei suoi eccellenti benefici.

Tuttavia, è solo una questione di tempo prima che i casinò di criptovaluta accettino Stellar come metodo di pagamento e la criptovaluta ottenga più riconoscimento in tutto il mondo.

Configurare un portafoglio elettronico

Un altro grande svantaggio dei siti di gioco d’azzardo crittografici Stellar è che i giocatori devono impostare un portafoglio crittografico attraverso un servizio diverso. Un portafoglio crittografico è un portafoglio digitale per la memorizzazione di monete crittografiche. Una volta che i giocatori acquistano Stellar Lumens, possono memorizzare e giocare con loro in un casinò online.

Il processo di acquisto, archiviazione e utilizzo dei portafogli Stellar può essere piuttosto impegnativo per i nuovi scommettitori.

Scegli i migliori portafogli software Stellar, entra nella sezione di deposito e scegli l’opzione di deposito XLM o Stellar.

Il prossimo passo richiederà di inserire l’indirizzo del portafoglio Stellar e l’importo del deposito XLM da effettuare.

Una volta che il giocatore fa clic sulla scheda di invio, i fondi vengono depositati nel portafoglio.

Perché le persone amano giocare online con Stellar?

Ci sono una serie di motivi per cui alcune persone amano il gioco d’azzardo online con stellar. L’utilizzo di Stellar per il gioco d’azzardo online offre i seguenti vantaggi che ogni giocatore si aspetta da un casinò online o dal miglior casinò Stellar.

Transazioni rapide

Stellar è in grado di elaborare centinaia di transazioni in pochi secondi con commissioni di trading sostanzialmente basse. Un casinò Stellar rende le transazioni più veloci ed economiche rispetto ad altri metodi di pagamento come bonifici bancari, bonifici bancari, trasferimenti con carta di credito / debito, ecc.

Il processo di deposito e prelievo è supportato da una tecnologia blockchain innovativa che rende ogni transazione sicura, affidabile e veloce.

Il tempo di regolamento di solito varia da 2 a 5 secondi e la criptovaluta compete con altri come Bitcoin Cash, Tron, Dash in questo aspetto. Questa funzione è particolarmente utile per incassare vincite e scommesse sportive.

Commissioni più basse

Niente è più attraente per i giocatori d’azzardo di basse commissioni di transazione, commissioni di deposito e prelievo, sicurezza garantita e transazioni rapide. Le transazioni XLM nella blockchain Stellar costano circa 0,00001 Lumen per l’elaborazione delle transazioni. Il valore di mercato di 1 XLM è di circa $ 0,22.

Quindi, la commissione di transazione è di $ 0,000002. Rispetto alla media globale del settore, questa commissione è trascurabile. Stellar Lumens è stato introdotto con l’obiettivo di fornire una barriera per scoraggiare azioni dannose contro la rete XLM e prevenire il sovraccarico.

Pagamento migliore

Ogni casinò online ha una storia e un design unici alle spalle. Idealmente, un casinò online Stellar è una piattaforma di gioco sicura e rispettabile che mette fuori le migliori linee di scommessa e offre uno dei pagamenti più veloci per tutti i tipi di giocatori in tutto il mondo.

I giocatori dovrebbero tenere presente che per raccogliere o ricevere pagamenti Stellar, devono effettuare i loro depositi utilizzando la criptovaluta Stellar Lumens XLM.

Di solito, altre criptovalute e metodi bancari tradizionali come bonifici bancari, vaglia postali, ecc. Impiegano da 2 a 5 giorni per elaborare i pagamenti. Ma i pagamenti Stellar elaborano le richieste lo stesso giorno e senza costi aggiuntivi.

Divertimento per giocare a Stellar Casino Games

Nessun casinò online può essere un successo senza offrire una vasta selezione di giochi da casinò. È importante mantenere i giocatori impegnati con i giochi più eccitanti in modo che rimangano a lungo al casinò online.

Attualmente, quasi tutti i casinò hanno adottato Stellar Lumens come metodo di pagamento. Il miglior casinò Stellar ha una delle migliori librerie di gioco e questa è la prima cosa che il giocatore cercherà, seguito dai fornitori di software.

I fornitori di software svolgono un ruolo significativo poiché i giocatori cercano sempre giochi da casinò di qualità superiore alla pari da importanti sviluppatori di software come Evolution Gaming, Betsoft, NetEnt, Playtech e molti altri.

Inoltre, i giocatori che effettuano depositi crittografici Stellar possono godere di un’esperienza di gioco avvincente insieme ad alcune eccellenti slot, giochi da tavolo, giochi dal vivo e molti altri.

Bonus di iscrizione e programma VIP

Quando i giocatori usano le monete Stellar per finanziare il loro casinò online, hanno accesso a bonus entusiasmanti e migliorati. Mentre scegli un casinò online Stellar, cerca il loro pacchetto bonus di benvenuto e il programma VIP. La maggior parte dei casinò offre bonus di benvenuto a differenza dei tradizionali casinò online.

Più comunemente, il bonus di benvenuto è un bonus del 100% concesso sul deposito iniziale effettuato dal giocatore in criptovaluta Stellar. Questo è un grande vantaggio e un modo per attirare più giocatori sulla piattaforma.

Tuttavia, è vero per tutti i casinò che per raccogliere i benefici di questi bonus e promozioni, i giocatori devono soddisfare termini specifici prima di essere idonei a ritirare le loro vincite, noti come requisiti di playthrough o di scommessa.

Ad esempio, se un giocatore deposita $ 100 di Stellar sul proprio conto scommesse e accetta un bonus di deposito del 100%, $ 200 verranno accreditati sul conto del giocatore. Quasi tutti i casinò crittografici hanno scommesse a differenza dei casinò tradizionali.

Fattori chiave da tenere a mente prima di scegliere qualsiasi casinò online stellare

Il miglior casinò Stellar offre un modo ottimale per godere dei vantaggi per i bookmaker crittografici come l’anonimato completo, il bonus senza deposito del casinò crittografico e meno restrizioni geografiche.

I siti di gioco d’azzardo Stellar sono di due tipi: uno che consente ai giocatori di convertire i loro depositi XLM in valuta fiat e un altro che consente ai giocatori di mantenere i fondi solo in XLM, consentendo loro di raddoppiare il gioco d’azzardo.

Oltre a questo, ci sono altri fattori che i giocatori devono tenere a mente durante la scelta di un casinò online che supportasse XLM: –

Paesi soggetti a restrizioni e regolamentazione

Nel 2021, le transazioni di criptovaluta e il gioco d’azzardo sono legali in quasi tutti i paesi. Se uno può giocare d’azzardo online legalmente con valute legali, può giocare anche con le criptovalute.

Ci sono molti casinò e bookmaker rinomati e regolamentati che accettano Stellar come metodo di pagamento.

Tuttavia, si noti che le vincite Stellar non sono automaticamente tassate poiché le autorità finanziarie non sono autorizzate a controllare direttamente le vincite. Le transazioni stellari possono essere ricondotte ai giocatori se commettono frodi fiscali, quindi tieni d’occhio le tasse e pagale di conseguenza.

Infine, ci sono molte controversie relative alle normative Stellar in tutto il mondo. La verità è che Stellar è una criptovaluta regolamentata ed è pienamente conforme ai regolatori.

Reputazione e fiducia

La valuta digitale Stellar ha una reputazione impressionante in quanto offre una vasta gamma di vantaggi ai suoi giocatori ed essendo sviluppata sulla rete Stellar, Lumens si distingue dalla massa.

Il vantaggio principale del gioco d’azzardo con Stellar in un bookmaker di fiducia legittimo è che i giocatori ottengono enormi bonus migliorati durante il gioco. La criptovaluta è ben sviluppata nello spazio crittografico in qualche modo come il gioco d’azzardo con bitcoin offre agli utenti molti vantaggi.

Diversi trader professionisti utilizzano XLM come valuta intermediaria per trasferire valore da uno scambio crittografico a un altro. Questo è possibile perché viene fornito con commissioni di trading molto basse rispetto ad altre monete digitali.

Non ci sono state segnalazioni di frodi, azioni losche o problemi tecnici da parte della Stellar Foundation e, quindi, la piattaforma può essere considerata attendibile anche se ci sono problemi di centralizzazione.

Velocità e termini di pagamento e prelievo

Venendo ai prelievi XLM da un casinò online Stellar, è un processo semplice da usare in cui i giocatori possono ricevere pagamenti Stellar migliori e trasferirli su portafogli Stellar hardware o altri portafogli crittografici in grado di memorizzare le monete crittografiche.

La velocità media di prelievo per un casinò online Stellar è veloce come i pagamenti in giornata anche quando ci sono molti clienti con una notevole quantità di vincite. Sebbene il gioco d’azzardo online non sia veloce come i casinò tradizionali, la velocità di trasferimento o prelievo è super veloce in cui l’algoritmo proof-of-work contribuisce a colmare i limiti dei casinò di criptovaluta.

Sicurezza

Stellar Lumens XLM può essere pagato direttamente al casinò che supporta i pagamenti in Stellar attraverso una rete sicura e protetta. Ciò significa che le transazioni non richiederanno alcun intervento di unasocietà di 3° partito che elimina vari rischi e incertezze di contingenze e vulnerabilità.

Ogni funzionalità di un casinò Stellar può essere utilizzata in modo intuitivo mantenendo un ambiente di gioco emozionante con giochi da casinò coinvolgenti. Poiché i giochi da casinò sono sviluppati dai principali sviluppatori di software, la piattaforma diventa ancora più sicura e sicura per i giocatori d’azzardo.

Bonus e ricompense

I pacchetti bonus di benvenuto nei casinò Stellar coprono il primo deposito effettuato dal giocatore. I bonus di benvenuto coprono i primi 3 o 4 depositi che il giocatore effettua al casinò online. Questo è attraente per gli scommettitori per la prima volta.

Ciò significa che i giocatori ottengono bonus diversi oltre a questi bonus di deposito iniziale. In questo modo, non solo l’esperienza di gioco diventa più eccitante ed emozionante, ma apre anche diverse opportunità poiché i giocatori ora hanno più potere e controllo sui giochi da casinò con un bankroll iniziale più elevato, indipendentemente dal titolo di gioco scelto dal giocatore.

Principalmente, ci sono tipi di bonus offerti dai casinò Stellar: bonus di benvenuto e generoso bonus di ricarica.

Bonus di benvenuto

Uno dei bonus più generosi e migliori di cui i giocatori possono approfittare mentre si uniscono a un casinò Stellar sono i bonus di benvenuto che sono leggermente diversi dai bonus offerti in un casinò online tradizionale.

Nei casinò online tradizionali, i giocatori di solito ottengono bonus di benvenuto del 100% sul deposito iniziale. Mentre questo è fantastico in quanto i giocatori possono godere di più giochi crittografici online con doppi fondi, i bonus del casinò XLM non sono gli stessi.

Dopo che il giocatore si è iscritto al miglior casinò Stellar, viene offerto il bonus di benvenuto più generoso che di solito è superiore al 100%.

Generosi bonus di ricarica

Dopo aver utilizzato i servizi di un casinò online, può accadere in un punto in cui il giocatore rimane senza fondi nel suo account del casinò. Questo accade generalmente dopo che il giocatore è soddisfatto delle sue vincite e le ha ritirate dal suo conto di gioco. È qui che entrano in gioco i bonus di ricarica Stellar, che fungono da ulteriore vantaggio contribuendo molto di più all’emozionante esperienza di gioco per tutti i giocatori.

Nei casinò tradizionali, i giocatori sono abituati ai bonus di ricarica ricorrenti come molti dei migliori casinò offrono loro, ma lo stesso è disponibile anche in un casinò Stellar. A volte, questi bonus di ricarica sono in bundle con bonus di deposito e giri gratuiti. Quindi, tutto sommato, le piattaforme di casinò Stellar possono fornire premi e offerte di bonus migliori rispetto ad altri casinò tradizionali e criptovaluta.

Giochi Stellar Dimostrably Fair

Probabilmente fair è una tecnologia unica utilizzata nel gioco d’azzardo crittografico che aggiunge trasparenza ai casinò Stellar e verifica se la scommessa con risultati crittografici è equa e corretta. Il sistema Probabilmente equo si basa su un algoritmo crittografico che utilizza funzioni hash estremamente difficili da rompere o decodificare.

Un algoritmo aperto viene utilizzato dagli operatori di gioco d’azzardo come la generazione di semi casuali, l’hashing o i generatori di numeri casuali. Ogni transazione viene fornita con un algoritmo unico e quindi possono essere controllati per trovare la sua equità.

Le piattaforme blockchain stellari sono completamente immutabili e trasparenti. I pagamenti e gli acquisti sono aperti a tutti i giocatori su un libro mastro pubblico impossibile da manomettere. Quindi, i giochi Stellar dimostrabilmente equi offrono un ambiente di gioco migliore, sicuro e protetto per gli utenti di criptovalute Stellar.

Compatibilità di criptovaluta come XLM

Sebbene Stellar Lumens non sia così popolare come le sue controparti come Bitcoin ed Ethereum, la criptovaluta viene lentamente adottata da molti casinò di criptovaluta nel 2021.

I giocatori stanno imparando molto su Stellar Lumens come criptovaluta e sui vantaggi che ne derivano. XLM, il token nativo di Stellar Lumens, offre una serie di vantaggi. Alta sicurezza, stabilità, bassi costi di transazione e velocità di transazione elevate si combinano per rendere Stellar un token digitale attraente sia per gli scommettitori che per gli operatori di casinò.

Con il crescente riconoscimento e compatibilità di Stellar Lumens nei casinò di criptovaluta, levalute legali stanno diventando menointeressanti. Inoltre, l’inflazione rende il fiat meno prezioso.

Quindi, i giocatori e gli operatori di casinò hanno più motivi per adottare Stellar Lumens e altre valute digitali come metodo di pagamento nei casinò online.

Gioco d’azzardo stellare: guida, suggerimenti e trucchi

Non molti giocatori d’azzardo hanno familiarità con l’industria crittografica e ci sono troppe idee sbagliate sull’acquisto di criptovalute e sull’utilizzo di criptovalute in una piattaforma di gioco d’azzardo.

Il processo può essere piuttosto impegnativo, soprattutto per la prima volta gli scommettitori. Tuttavia, con questa guida al gioco d’azzardo online XLM, il processo diventa una passeggiata!

Poiché il mondo delle criptovalute si sta espandendo eccessivamente negli ultimi anni, molti scambi e casinò di gioco d’azzardo hanno iniziato a consentire agli utenti di acquistare Stellar e quasi tutti i tipi di valuta digitale.

Leggi la guida al casinò Stellar qui sotto per saperne di più sui processi di deposito e prelievo di Stellar Lumens-

Come posso iniziare a giocare con Stellar?

Guida passo-passo su come registrarsi sui siti di gioco d’azzardo XLM online: –

Passaggio 1: scegli un sito di casinò Legit Stellar

Con il crescente numero di casinò di criptovaluta, le persone spesso rimangono sconcertate quando viene chiesto loro di scegliere un gioco d’azzardo Stellar legittimo. Per iniziare a giocare con Stellar, il primo passo prevede la scelta della piattaforma di gioco Stellar appropriata che offre un semplice processo di registrazione e consente al giocatore di godere dell’innovativo ed eccitante gioco d’azzardo del casinò online.

Si noti che, a parte i fattori o i vantaggi sopra menzionati, durante la scelta della migliore piattaforma Stellar, è importante verificare se il casinò scelto è legittimo, regolamentato e concesso in licenza con una reputazione superiore alla pari.

Passaggio 2: crea un account

Dopo aver scelto la piattaforma di gioco Stellar più sicura e affidabile, è ora il momento di creare un account di gioco. Il requisito di registrazione per vari casinò. Gli utenti devono fornire i propri dati personali come nome, numero di telefono, data di nascita, indirizzo e-mail e password durante la creazione di un account del casinò.

Una volta che i dati personali sono forniti dall’utente, lo scambio richiede prove di identità come un documento d’identità governativo, una fotocopia della patente di guida o del passaporto, ecc. Carica i documenti e fai clic sulla scheda Invia. Lo scambio crea immediatamente un account del casinò dopo aver verificato i dettagli personali dell’utente e i documenti inviati.

Rispetto ai casinò tradizionali, i casinò Stellar hanno bisogno di una verifica extra e questo rappresenta un grande vantaggio nell’utilizzo dei casinò Stellar poiché fornisce la massima sicurezza e, allo stesso tempo, promette di mantenere la privacy e il completo anonimato dei giocatori.

Passaggio 3: acquista Stellar Lumens da Crypto Exchanges e trasferisci fondi sul conto Stellar Casino

L’acquisto di XLM da uno scambio di criptovaluta è un processo semplice ed è quasi come trasferire fondi da un conto bancario a un altro.

Dopo aver creato un account del casinò e per iniziare a giocare d’azzardo lì, i giocatori devono depositare fondi nel loro account del casinò. Per depositare fondi, devono acquistare XLM da uno scambio crittografico utilizzando uno dei metodi di pagamento offerti dallo scambio.

Per acquistare XLM, vai su uno dei migliori scambi di criptovaluta, sceglil’elenco delle criptovalute supportate di quella piattaforma e seleziona Stellar. Inserisci la quantità di XLM che desideri acquistare e la piattaforma calcola automaticamente la quantità di Stellar che otterrai in base al valore corrente di mercato.

Successivamente, l’utente deve fornire l’indirizzo del portafoglio Stellar personale e confermare la transazione. Al momento della conferma, i nuovi fondi Stellar verranno accreditati al giocatore entro pochi minuti per il gioco d’azzardo Stellar.

Questa è stata la parte più impegnativa, ma i seguenti passaggi sono molto più facili. Ora che il portafoglio Stellar è pieno di monete XLM, deve andare alla piattaforma del casinò per iniziare a giocare d’azzardo. L’utente deve copiare l’indirizzo del portafoglio Stellar, incollarlo nel casinò scelto e inserire l’importo del deposito.

Una volta inviato l’importo del deposito, i fondi vanno sul conto del casinò e il giocatore è pronto per giocare!

Passo 4: Scegli qualsiasi gioco Stellare Dimostrably Fair e vinci!

Insieme all’equivoco relativo all’acquisto di XLM, ci sono idee sbagliate tra diversi giocatori nel mondo delle scommesse online che i siti crittografici Stellar non offrono la stessa selezione di giochi e opportunità di gioco.

In realtà, le migliori piattaforme di casinò XLM lavorano con i principali fornitori di giochi nel settore del gioco d’azzardo. Ciò implica che i giochi preferiti che i giocatori giocano sui tradizionali casinò online sono disponibili anche nei popolari casinò Stellar poiché entrambi lavorano principalmente con gli stessi fornitori di giochi.

Si noti che diversi bookmaker e casinò XLM di solito presentano la loro lista di opzioni di gioco e i giochi sono dimostrabilmente equi, quindi i giocatori possono scavare nei giochi Stellar come dadi, poker, slot, scommesse sportive e altro ancora.

Tuttavia, le scommesse e il gioco d’azzardo devono essere giocati in modo responsabile. Per questo motivo, gli esperti suggeriscono di dedicare più tempo alla ricerca della storia o del background del casinò Stellar per evitare incidenti nel prossimo futuro e per rivendicare la più grande vincita di sempre!

Passaggio 5: ritira le tue vincite

La fase finale prevede il ritiro delle vincite. Dopo essere riuscito a ottenere un enorme danno dal gioco d’azzardo, il giocatore vorrebbe goderseli all’istante. Per prelevare le vincite, vai alla scheda cassa e scegli Stellar (XLM) come metodo di prelievo. Inserisci l’indirizzo dei portafogli di carta Stellar nella scheda visualizzata.

Tieni presente che i giocatori devono prima trasferire le vincite ai portafogli web Stellar. In nessun caso le vincite devono essere trasferite direttamente sul conto di scambio. Trasferisci le vincite dal portafoglio allo scambio e quindi il giocatore sarà autorizzato a scambiare le vincite Stellar con altre criptovalute o valute legali.

Come prelevare fondi dai siti di gioco stellari?

Per prelevare fondi dai siti di gioco Stellar, l’utente deve seguire i seguenti punti: –

Accedi al tuo account Top Stellar Gambling Site

Ricorda che le monete crittografiche sono estremamente volatili e gli utenti a volte possono perdere i loro fondi durante il gioco d’azzardo o se il valore di mercato di una particolare criptovaluta diminuisce.

Tuttavia, ci sono due facce di una medaglia. L’altra possibilità di ottenere vincite più elevate supera le perdite.

Per iniziare a prelevare le vincite crittografiche da un account di casinò scelto, accedi all’account del casinò Stellar e vai alla scheda overhead nella pagina dell’account e scegli Prelievo.

Scegli XLM o altra criptovaluta come metodo di prelievo

Una volta aperta la pagina di prelievo, seleziona Criptovaluta come metodo di prelievo. Sullo schermo verrà visualizzato un elenco di varie criptovalute, selezionare Stellar Lumens o XLM se si desidera ricevere il prelievo in XLM, altrimenti selezionare qualsiasi altra criptovaluta in base alle proprie preferenze.

Digita l’importo che desideri prelevare

La pagina successiva chiederà agli utenti di inserire la quantità di vincite da prelevare in XLM o in altre criptovalute.

Inserisci il tuo numero di portafoglio

Inserisci l’indirizzo del portafoglio Stellar dove verranno trasferiti i prelievi o le vincite.

Recupera le tue vincite entro 24 ore o anche più velocemente

L’intero processo di recupero delle vincite viene completato in pochi minuti, tuttavia, alcuni casinò impiegano circa 24 ore per completare il processo di prelievo.

Quali sono gli usi di Stellar nel gioco d’azzardo?

Uno dei migliori usi di Stellar nel gioco d’azzardo è che i giocatori possono godere di una straordinaria esperienza di gioco in un particolare casinò XLM con licenza sotto un regolatore di scommesse e gioco d’azzardo rispettabile.

Inoltre, una piattaforma Stellar diventa di prim’ordine se il design del sito è impressionante. Molti giocatori di solito non prestano attenzione ai piccoli dettagli di un casinò, ma fa un’enorme differenza.

Infine, Stellar offre le velocità di pagamento più elevate e costi di transazione inferiori che rendono Stellar per il gioco d’azzardo migliore di altre criptovalute e metodi di pagamento tradizionali.

Il futuro del gioco d’azzardo stellare

Evidentemente, Stellar Lumens ha un futuro brillante poiché, essendo una criptovaluta relativamente nuova e meno conosciuta, è già diventata una delle 15 principali criptovalute al mondo oggi in termini di capitalizzazione di mercato.

Inoltre, Stellar Lumens non è solo un sano investimento crittografico, ma è considerato una delle monete crittografiche a elaborazione fulminea sul mercato che le rende la soluzione più ideale per il gioco d’azzardo, le scommesse sportive, i giochi da casinò con soldi veri, i tavoli da poker e i tornei online.

Che tipo di piattaforme di gioco stellari ci sono?

Gioco d’azzardo dimostrabilmente equo

Diversi casinò Stellar hanno capito l’importanza di un gioco d’azzardo dimostrabilmente equo e che può essere utile durante il gioco d’azzardo. Il gioco d’azzardo dimostrabilmente equo è disponibile in tutti i siti Web di gioco d’azzardo che accettano Stellar e altre criptovalute come metodo di pagamento.

Operatori ibridi o solo XLM

Questi offrono piattaforme di gioco Stellar end-to-end che accettano sia Stellar che altre criptovalute, nonché valuta fiat per effettuare depositi e prelievi in un casinò di criptovaluta.

Suggerimenti per il gioco d’azzardo con Stellar

Controlla se Stellar Casino Site ha una buona reputazione con una discreta quantità di giocatori?

Per i giocatori d’azzardo per la prima volta, prima di creare un account del casinò e iniziare a giocare, è importante effettuare un controllo in background.

Alcuni siti di casinò sono in circolazione da un po ‘di tempo e offrono una migliore sicurezza e un sistema di assistenza clienti migliorato, guadagnando così una reputazione enorme e un feedback positivo nel mercato del gioco d’azzardo.

Quindi, i giocatori devono sempre controllare i siti che sono stati in giro per un periodo di tempo significativo e avere una buona reputazione in questo settore limitato, decentralizzato e regolamentato. La presenza di tali casinò fornisce una prova affidabile e sufficiente della loro fiducia e reputazione per i giocatori.

Inoltre, i casinò rinomati sono destinati ad avere un numero maggiore di giocatori, recensioni e guide. Quindi, i giocatori sono anche avvisati di quanti giocatori d’azzardo professionisti hanno partecipato a un particolare casinò seguito dalle loro recensioni.

I giochi a cui vuoi giocare sono lì

Una delle cose più essenziali che i giocatori devono cercare mentre giocano con Stellar è la selezione di giochi offerti dai casinò. Dopo tutto questo è il motivo per cui i giocatori d’azzardo si uniscono a un sito di casinò. La selezione di giochi offre l’esperienza più emozionante ai giocatori di casinò.

Il miglior casinò Stellar offrirà una solida selezione di giochi da casinò online come slot machine, video poker, giochi da tavolo, giochi di carte, scommesse sportive dal vivo, giochi con croupier dal vivo e molti altri.

Inoltre, questi giochi Stellar dimostrably fair sono solitamente sviluppati dai principali fornitori di software come Evolution Gaming, Real Time Gaming, NetEnt, Microgaming, Playtech e altri.

Quindi, il giocatore dovrebbe scegliere l’innovativa piattaforma Stellar che promette di offrire emozioni emozionanti di prim’ordine ed esperienza di gioco ai propri giocatori.

Non memorizzare tutte le tue vincite sul sito di gioco Stellar – Imposta un portafoglio

L’obiettivo principale di avere un portafoglio Stellar per conservare monete XLM. Si noti che non è mai una buona idea mantenere i fondi al casinò, non importa quanto siano buone le recensioni o quanto sia alto il livello di sicurezza.

I casinò online sono spesso presi di mira da truffatori e hacker e nessuno vuole perdere i propri fondi. Quindi, ricorda di trasferire sempre le vincite o i fondi sul portafoglio Stellar a meno che i fondi non vengano utilizzati per il gioco d’azzardo.

La configurazione di un portafoglio Stellar può sembrare intimidatoria e confusa all’inizio, ma il processo è completamente semplice.

Esistono vari tipi di portafogli Stellar che possono essere utilizzati per archiviare Stellar e altri fondi crittografici, inclusi portafogli freddi, portafogli di carta e portafogli software. Il miglior tipo di portafoglio crittografico, tuttavia, dipende dalle esigenze del giocatore, quindi è necessario effettuare ricerche sui tipi di portafoglio prima di decidere quale utilizzare.

Approfitta dei bonus di benvenuto

C’è una differenza principale tra i casinò tradizionali e i casinò online Stellar e cioè i bonus di benvenuto. Poiché c’è pochissima concorrenza online, i casinò hanno trovato un nuovo modo per attirare più nuovi giocatori nei loro casinò. Offrono enormi bonus di benvenuto per attirare i giocatori a registrarsi al casinò Stellar.

Quindi, prima di decidere in quale casinò Stellar giocare, dai un’occhiata al loro pacchetto di bonus di benvenuto che di solito è in bundle con altre promozioni e premi tra cui giri gratuiti, punti premio gratuiti e prezzo casuale gratuito.

Assistenza clienti dal vivo

Per finire, i giocatori devono verificare l’efficacia del sistema di assistenza clienti del casinò. L’esperienza di gioco rimarrà incompleta se il servizio clienti non è efficace ed efficiente. Qualsiasi casinò Stellar standard avrà un supporto di chat dal vivo 24 ore su 24 per i suoi giocatori se qualcosa è andato storto durante il gioco d’azzardo.

Conclusione

Tutto sommato, il gioco d’azzardo online Stellar garantisce un’esperienza di gioco senza soluzione di continuità per tutti i tipi di giocatori d’azzardo. La piattaforma Stellar offre una delle più alte velocità di transazione con costi estremamente bassi e presenta una pletora di giochi da casinò per mantenere i giocatori impegnati e intrattenuti a lungo.

Il miglior sito di gioco d’azzardo XLM consente facili conversioni di Stellar Lumens in USD mentre si giocano le probabilità. Tuttavia, durante il ritiro delle vincite, i giocatori richiederanno un portafoglio Stellar in cui possono depositare le loro vincite XLM in modo sicuro poiché Stellar è una criptovaluta regolamentata e autorizzata sotto il popolare organismo di regolamentazione.

Domande frequenti

Il gioco d’azzardo online Stellar è legale?

Il gioco d’azzardo stellare è legale al 100% nella maggior parte dei paesi a livello internazionale. Il gioco d’azzardo online è sicuro e legale negli Stati Uniti, a condizione che i giocatori utilizzino un bookmaker online regolamentato, affidabile e autorizzato. Inoltre, tutti i trasferimenti XLM sono legalmente bypassati dalla legge bancaria federale di UIGEA.

Dove puoi giocare con Stellars?

Essendo un protocollo open source e decentralizzato, Stellar può essere giocato in qualsiasi casinò di criptovaluta con facilità.

Quanto tempo impiegano i depositi XLM?

Il processo di deposito nei casinò XLM potrebbe richiedere circa un’ora per essere completato. Tuttavia, questo può variare in base allo scambio Stellar utilizzato per depositare fondi.

Quanto tempo impiegano i prelievi XLM?

Stellar Lumens di solito impiega circa 3 o 4 ore per prelevare i fondi, ma alcuni scambi impiegano circa 24 ore per completare il processo di prelievo.