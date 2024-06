I migliori trading bot AI per criptovalute del 2024

in

Nel mondo del trading di criptovalute, i trading bot AI sono strumenti sempre più utilizzati per automatizzare le operazioni su una o più criptovalute su diverse piattaforme.

Questi bot, progettati per eseguire compiti specifici con minima o nessuna interazione umana, possono migliorare significativamente i profitti del trading grazie alle strategie automatizzate. Ecco una panoramica dei migliori trading bot AI per il 2024, che possono rendere il tuo percorso di trading più efficiente e profittevole.

1. 3Commas

3Commas offre 21 trading bot AI per permettere ai trader di sfruttare al meglio le 18 principali piattaforme di scambio di criptovalute. È affidabile, altamente flessibile e può essere configurato per adattarsi alle condizioni di mercato, personalizzandolo per soddisfare le esigenze specifiche e le strategie di trading dell’utente.

Caratteristiche

Disponibile a livello globale.

Costo accessibile, aumentando le possibilità di guadagno.

Semplice e intuitivo da usare.

2. Valuezone

Valuezone semplifica l’investimento offrendo accesso a strategie di trading personalizzate tramite bot AI. Dopo una rapida registrazione, gli utenti possono facilmente scegliere strategie allineate ai loro obiettivi, massimizzando i rendimenti in modo efficiente. I profitti vengono accreditati ogni 24 ore, riducendo il rischio di esposizione ai mercati e fornendo un’esperienza di trading sicura ed efficiente.

Caratteristiche

Protocollo di sicurezza multilivello e audit regolari.

Diversi livelli di rischio e obiettivi di investimento.

Algoritmi all’avanguardia per soluzioni di trading efficaci.

Nessuna commissione aggiuntiva; costi chiari e trasparenti.

Bonus di riferimento del 3,5%.

3. Arbitrage Scanner.io

Arbitrage Scanner è uno strumento leader per l’arbitraggio di criptovalute e l’analisi della blockchain. Utilizza strategie come Spot + Futures per analizzare e guadagnare dalle opportunità di arbitraggio. I clienti possono guadagnare dal 5% al 50% al mese sul capitale.

Caratteristiche

Bot manuale per ridurre il rischio.

Notifiche di transazione ogni 2 secondi.

Supporta oltre 30 CEX e DEX.

Strumento di ricerca per portafogli simili utilizzando AI.

4. SMARD

SMARD offre i migliori bot di trading per reddito passivo, con tutte le strategie completamente automatizzate che mostrano risultati stabili e elevati da anni. Non sono necessarie impostazioni preliminari o conoscenze di trading; tutte le operazioni sono automatiche. Nessuna commissione fissa, prepagamento o trasferimento di fondi a terzi; i clienti pagano solo il 10% dei profitti ogni 30 giorni.

Caratteristiche

Supera BTC ed ETH nel lungo periodo.

Supporta più piattaforme di scambio.

Connessione tramite API senza trasferimento di fondi a terzi.

5. GunBot

GunBot è una piattaforma eccellente per gli investitori in criptovalute che necessitano di automatizzare gli elementi di trading utilizzando algoritmi predefiniti e bot di trading AI. Integra oltre 100 scambi, inclusi giganti come Binance e Coinbase Pro.

Caratteristiche

Supporto eccellente.

Migliore per trader esperti ma utile anche per principianti.

Supporta la connettività API.

6. Kryll

Kryll è la piattaforma ideale per i trader di criptovalute che vogliono applicare i migliori strumenti e tecniche di trading in modo semplice e beneficiare dell’intelligenza collettiva della comunità per ottenere i migliori guadagni.

Caratteristiche

Ottimo per trader che utilizzano più piattaforme.

Adatto sia per principianti che per trader esperti.

7. Zignaly

Zignaly è ideale per il copy trading e per costruire un bot da zero. È gratuito e adatto sia ai principianti che ai trader esperti, permettendo di costruire strategie da zero e utilizzare le strategie di trading dei bot AI.

Caratteristiche

Semplice da usare.

Il sistema di supporto necessita di miglioramenti.

8. Pionex

Pionex è il miglior bot di trading AI per principianti e trader avanzati. Dispone di 16 bot di trading integrati e riduce le commissioni di trading, aiutando a massimizzare i profitti.

Caratteristiche

Bot autorizzato e sicuro.

Molteplici bot che lavorano insieme per il trader.

Costo del bot relativamente inferiore rispetto ad altri.

9. Dash 2 Trade

Dash 2 Trade è una piattaforma di analisi crittografica AI costruita per i trader, fornendo segnali di trading, analisi sociali e dati on-chain per massimizzare i profitti.

Caratteristiche

Oltre 70.000 membri nella comunità.

Supporto disponibile 24/7.

10. Learn2Trade

Learn2Trade è un servizio di segnali forex di alta qualità con sede nel Regno Unito, che offre segnali attraverso AI. Copre tutti i principali mercati finanziari, tra cui forex e criptovalute, con 3-5 segnali AI giornalieri verificati.

Caratteristiche

Apprezzato per il suo approccio moderno.

Scalabile e facile da usare.

11. Mizar

I trading bot AI di Mizar eseguono tutte le operazioni necessarie e forniscono approfondimenti di alta qualità. È un software utilizzato per eseguire scambi e gestire varie altre funzioni.

Caratteristiche

Offre tutte le funzionalità di trading in un’unica piattaforma.

Supporto disponibile 24/7.

12. Cryptohopper

Cryptohopper è il miglior bot di trading AI per principianti e trader avanzati. È un bot di trading basato su cloud che impiega un approccio di trading algoritmico programmato per utilizzare segnali esterni per effettuare i migliori scambi.

Caratteristiche

Bot di trading basato su cloud.

Impiega un approccio di trading programmato algoritmico.

13. HaasOnline

HaasOnline è ideale per il trading con leva e per trader avanzati e istituzionali. È uno dei bot di trading più vecchi e rispettati, popolare tra i trader esperti di azioni e forex.

Caratteristiche

Il bot di trading più antico.

Buona reputazione nella comunità.

Ideale per chi opera su più piattaforme di scambio.

Come scegliere il miglior trading bot AI per criptovalute

La scelta del miglior trading bot AI dipende dalle preferenze e dalle esigenze dell’utente. I bot di trading di criptovalute sono ideali per i principianti, ma offrono vantaggi anche ai trader esperti. È importante selezionare un bot che offra un buon servizio clienti e che sia affidabile.

Conclusioni

I trading bot AI per criptovalute offrono un modo efficiente e automatizzato per massimizzare i profitti del trading. Con una varietà di opzioni disponibili, è possibile trovare il bot che meglio si adatta alle proprie esigenze di trading, migliorando così l’efficacia delle operazioni nel mercato delle criptovalute.