Strategia di trading con opzioni: un investitore punta su Bitcoin con 210 milioni

Un investitore sconosciuto ha effettuato la più grande operazione su Derive, puntando 210 milioni di dollari su Bitcoin con una strategia di opzioni. Scopri come e perché.

Nel mondo delle criptovalute, le mosse audaci degli investitori più grandi, noti come balene possono influenzare significativamente il mercato. Recentemente, un investitore anonimo ha attirato l’attenzione con una strategia di trading complessa su Bitcoin puntando ben 210 milioni di dollari. La piattaforma scelta è Derive un protocollo DeFi in rapida espansione.

La strategia della balena: una put butterfly su Bitcoin

La strategia adottata è una put butterfly una configurazione complessa utilizzata quando si prevede un leggero calo del prezzo di un asset. In questo caso, l’investitore ha scelto una asymmetric put butterfly una variante che prevede strike price leggermente differenti. La struttura del trade è la seguente:

Acquisto di una put a $55.000 con 888 BTC

Vendita di una put a $56.000 con 888 BTC

Vendita di una put a $58.000 con 888 BTC

Acquisto di una put a $59.000 con 888 BTC

Questa strategia esprime l’aspettativa che il prezzo di Bitcoin rimanga in un range ristretto, tra $56.000 e $58.000, entro la scadenza del 2 luglio 2026. Se il prezzo si mantiene in questo intervallo, l’investitore otterrà il massimo profitto. Al contrario, se il prezzo dovesse uscire da questo range, la perdita sarebbe limitata grazie alla natura della struttura.

Il sentiment del mercato delle opzioni

La strategia scelta dalla balena riflette il sentiment attuale del mercato delle opzioni. Negli ultimi tempi, gli investitori sembrano preoccupati per un possibile crollo di Bitcoin. L’implied volatility (IV) è in aumento, con uno skew che rende le put più costose rispetto alle call. Questo indica che gli operatori stanno cercando protezioni o posizioni ribassiste nel breve termine.

Tuttavia, non tutti prevedono un prolungamento del bear market. Con solo il 46% della supply di Bitcoin in profitto, alcuni analisti tecnici ritengono che il bottom potrebbe essere vicino. Tuttavia, le metriche di breve periodo suggeriscono la possibilità di un ulteriore sell-off guidato dall’emotività e dal panico.

Wall Street e il comparto crypto: un semestre contrastato

Mentre il mondo delle criptovalute affronta un periodo di debolezza, Wall Street mostra una situazione contrastata. Il future Nasdaq ha chiuso il trimestre con un rialzo del +26,01%, mentre il future S&P 500 è salito del +14,34%. Tuttavia, le grandi aziende tecnologiche hanno subito un duro ridimensionamento, con Microsoft in calo del -20,71% a giugno.

Nel comparto crypto, Bitcoin ha chiuso il semestre con un calo annuale del -32,50%, mentre Ethereum ha perso il -46,54% da inizio anno. Le altre criptovalute della top 10 hanno registrato performance negative, con l’eccezione di Stellar, che ha guadagnato il +5,43% in un solo giorno.

La debolezza del mercato crypto è attribuita ai deflussi dagli ETF spot e alla rotazione dei capitali verso l’azionario tecnologico e le nuove IPO. Inoltre, la prospettiva di un rialzo dei tassi da parte della Fed non aiuta il settore delle criptovalute.

Trump e le criptovalute: un miliardo di dollari in guadagni

Nel 2026, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha guadagnato oltre un miliardo di dollari da investimenti nelle criptovalute. Questo è un aumento senza precedenti per un presidente, che ha contribuito anche con accordi per sfruttare il marchio Trump e guadagni nel settore immobiliare.

La parte più significativa dei guadagni di Trump proviene dal settore delle criptovalute, che ha sostenuto sin dai primi giorni del suo secondo mandato. Trump ha guadagnato 635 milioni di dollari di royalties legate alla criptovaluta che porta il suo nome, un meme coin altamente speculativo. Altri 500 milioni di dollari provengono dalla vendita di criptovalute e token attraverso la società World Liberty Financial.

Questi guadagni hanno riacceso le critiche sui conflitti di interesse della presidenza di Trump, poiché le criptovalute dipendono fortemente dalle regolamentazioni decise dalla sua amministrazione.