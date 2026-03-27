I titoli preferiti dai value investor: sport, small cap e opportunità

La conferenza Value Invest New York è stata un osservatorio privilegiato per comprendere dove i gestori value stanno cercando valore in un mercato incerto.

Alla base delle presentazioni c’era un fil rouge: preferire asset con caratteristiche difficilmente replicabili e aziende che possono beneficiare di ristrutturazioni, diritti media o di un rollout internazionale. Questo articolo riorganizza le idee emerse, spiegando le tesi e i possibili rischi senza ripetere parola per parola i contributi originali.

Questo pezzo è stato redatto con il supporto di Claude e si basa in parte sull’articolo di Paul R. La Monica pubblicato su Barron’s il 19 marzo 2026. A fini di trasparenza, l’autore dichiara una posizione long su Sphere Entertainment e su Madison Square Garden Sports, elementi che verranno menzionati nella sintesi delle idee.

Focus sulle franchigie sportive e sui media

Mario Gabelli ha ribadito una tesi consolidata: le franchigie sportive e i relativi contratti di trasmissione rappresentano un asset difficile da replicare e spesso resiliente rispetto al ciclo economico. La sua selezione ha incluso nomi legati al mondo sportivo come Madison Square Garden Sports e proprietà collegate a squadre importanti, oltre a operatori media come Rogers Communications. La logica è semplice: l’aumento della domanda di contenuti e il valore crescente dei diritti televisivi e streaming spingono le valutazioni di questi asset, creando un potenziale premio per gli azionisti sul lungo termine.

Perché lo sport conta come asset

Le franchigie offrono ricavi diversificati: botteghino, merchandising, sponsorizzazioni e soprattutto contratti media. Secondo la tesi illustrata, il valore intrinseco di una squadra o di un network sportivo cresce ogni volta che i diritti vengono rinegoziati, generando rendimenti che non sempre sono catturati dai mercati. In questo contesto Gabelli ha citato anche una utility energetica come National Fuel Gas e un’azienda retail come Advance Auto Parts, definita un turnaround con margini di recupero interessanti.

Small cap, M&A e idee contrarian

John W. Rogers Jr. ha posto l’accento sulle small cap come terreno fertile per operazioni di M&A e per pick contrarian. La sua attenzione a titoli come Scotts Miracle-Gro e J.M. Smucker si basa sulla possibilità di ritorni attraverso buyback, ottimizzazione operativa e acquisizioni. Il punto chiave è che le piccole società spesso reagiscono più rapidamente alle dinamiche di consolidamento, offrendo agli investitori value opportunità tangibili di creazione di valore.

Il caso Sphere Entertainment

Tra le idee più influenti emerse c’è Sphere Entertainment, vista come un modello di business scalabile: la prova del concetto a Las Vegas ha convinto alcuni gestori della possibilità di replicare il format in altre città, trasformando un’esperienza immersiva in una serie di asset con elevate barriere d’ingresso. La tesi si basa su un mix di scalabilità, brand experience e monopoli locali nella proposizione del prodotto.

Altre idee, rischi e valutazioni

La conferenza ha ospitato anche gestori che hanno suggerito titoli meno attesi per il pubblico value, come Lincoln Educational per la formazione tecnica, e nomi di mercato come Uber, MGM Resorts e Cooper Companies. Alcuni hanno difeso azioni penalizzate dai timori legati all’AI, citando ad esempio Amazon ed Expedia come potenziali affari se la crescita si rivelasse solida. Queste posizioni mettono in evidenza un approccio pragmatico: non si tratta di inseguire mode ma di valutare l’impatto reale delle tecnologie e delle dinamiche competitive.

Rischi da considerare

Tra i rischi rilevanti figurano la sovra-ottimizzazione delle aspettative sui ricavi media, l’adozione più rapida della guida autonoma che potrebbe erodere parte del valore di aziende come Uber, e la difficoltà di replicare formati di intrattenimento su scala globale. Ogni tesi richiede un orizzonte temporale adeguato e la consapevolezza che valutazioni e timing possono divergere notevolmente dalle previsioni iniziali. Il concetto di valore rimane centrale: non basta una buona idea, serve anche un prezzo coerente per accettare il rischio.

Conclusioni pratiche per l’investitore

Per chi cerca spunti operativi, la conferenza ha offerto due messaggi chiave: privilegiare asset con vantaggi competitivi difficili da duplicare, come le franchigie sportive, e guardare alle small cap dove l’attività di M&A e i miglioramenti operativi possono produrre rendimenti superiori. Al tempo stesso, è essenziale monitorare i catalizzatori attesi e mantenere una disciplina di valutazione. In ultima analisi, le idee presentate a Value Invest New York rappresentano una guida per costruire posizioni con senso del rischio e pazienza.